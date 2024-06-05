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【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精、無色素、無反式脂肪，用全蛋黃製作的蛋糕，給寶寶第一個蛋糕的首選｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-06-05 13:42:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：106
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：462篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

卡瓦蛋糕─板橋店
phone02-22729797
place新北市板橋區文化路一段219-4號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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組合圖.jpg

每個家長對於孩子的成長里程碑都非常重視，特別是孩子的第一個生日以及

之後的每個生日，因此選擇一款特別的蛋糕來慶祝顯得尤為重要。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

Ruby想要分享，卡瓦蛋糕（Kawacake）所推出的寶寶蛋糕

這款寶寶蛋糕是特別為寶寶而設計，考慮了寶寶可能的食物過敏等問題，

是大幅降低過敏原所製作的寶寶蛋糕，因此是一個非常值得推薦的選擇。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

為什麼會選擇卡瓦蛋糕Kawacake的寶寶蛋糕還有一個最重要的因素，

現今食品安全問題日益嚴重，特別是對於年幼的孩子，

更應該避免給予含有人工添加物、防腐劑、

香精等有害物質的精緻甜點。卡瓦蛋糕的寶寶蛋糕提供了安心的選擇，

不添加對身體有害的食材，讓家長可以放心讓孩子品嚐美味的蛋糕。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

Ruby是用宅配取貨的方式，先加入卡瓦的官方LINE，宅配建議七天前預訂，

如果是要到門市自取也需要三天前預訂，或者也可以到官網直接訂購，

目前門市有板橋、中和、永和、新莊，台北6月永春店也會開幕。

螢幕擷取畫面 2024-06-04 154418.jpg

Ruby把門市資訊的連結放在這裡給大家參考，

卡瓦蛋糕Kawacake門市資訊 : https://www.kawacake.com/adpage.ftl?azCode=K03 

寶寶蛋糕有兩款擠花可以選要覆盆子或是芒果的，

而內餡則有米香香蕉和南瓜蘋果可以選擇，只要購買寶寶蛋糕都有附贈蛋糕插旗，

除了帽子及玩偶要加購，其他都是可以免費選擇一個喔，讓孩子可以動手裝飾

自己的寶寶蛋糕，每個蛋糕都是獨一無二的造型。

配件菜單.jpg

其實蛋糕宅配的寄到家裡真的是有點怕怕的，不過收到包裝的時候，

可以感受到卡瓦蛋糕Kawacake的用心，除了基本的保麗龍箱子，

上面還寫上生日蛋糕麻煩司機大哥，禁止倒置、禁止下壓，

畢竟Ruby有收到過歪斜的生日蛋糕，真的是很害怕。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

寶寶蛋糕還用另外使用蛋糕專利宅配盒，

真的讓蛋糕受到最完美的保護。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

大家收到寶寶蛋糕確實是長這樣，旁邊的鮮奶油以芒果果泥作調色，

也是用 100%純動物性鮮奶油。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

會附上一包配件包，這配件包可以跟孩子一起DIY

手工插上可愛的生日旗幟及玩偶，增添樂趣和回憶。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

還沒開始布置孩子們的專屬寶寶蛋糕，這兩個寶貝已經迫不及待要破壞蛋糕了，

Ruby真的當下還很擔心，會不會等等蛋糕被毀了。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

從粉色HBD插旗、粉花大象、造型蠟燭、裝飾玩偶，姐姐妹妹一起來，

雖然只是簡單的插上去的動作，但孩子們都覺得蛋糕是他們自己做的，

從布置中得到了孩子們簡單的快樂。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

Ruby選擇生日插旗:粉色HBD插旗、造型/粉花大象、造型蠟燭、裝飾的玩偶(加購)福氣兔寶，

除了裝飾的插旗是免費提供的，裝飾的玩偶需要自費購買。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

插好之後真的好可愛又好好拍。

小小顆的非常適合孩子們吃，不會過量又可以品嚐到好吃的寶寶蛋糕

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

直接先跟寶貝們來拍一張，這值得紀念的一天，也要與他們好好慶祝。

寶寶蛋糕 芒果 
內餡 ：米香香蕉、南瓜蘋果 　

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

內餡是以寶寶副食品的概念去製作的，有額外經過過篩熬煮，

也是沒有人工添加物、無香精、無色素、無人造反式脂肪。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精
米香蒸煮後帶出濃郁香氣

搭上香蕉本身香甜，口感吃起還很綿密。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

Ruby都還沒有問好不好吃，孩子們已經大口大口吃起寶寶蛋糕來了。

看著他們吃這著蛋糕的幸福表情，

Ruby我自己也是感到幸福與開心。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

如果你家中有小孩的話，Ruby很推薦你們可以參考

卡瓦蛋糕Kawacake的寶寶蛋糕

在孩子的特別日裡，為孩子們獻上一份簡單又健康美味的蛋糕喔。

【美食開箱】卡瓦蛋糕Kawacake寶寶吃的生日蛋糕，無香精

【店家資訊】
👉卡瓦蛋糕Kawacake-板橋文化門市
🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG官方粉絲團請點此
🍽 寶寶蛋糕購買連結
💬官方LINE帳號：@KAWACAKE 
🏠新北市板橋區文化路一段219-4號
☎️(02) 22729797
⏰PM12:00~PM21:00

 

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
 


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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