文山特區、鳳山最厲害的家常料理、私房菜色、手路菜都會來這間大大廚房

傳承三代的好手藝，可以吃到家傳料理好家豬肉飯、芋頭雞肉飯等等美食

每日引進食材新鮮備料，像蝦子都是新鮮剝殼烹飪熬煮

可以吃到食材的新鮮風味，很多饕客都從南高雄、北高雄特地來聚餐吃美食

大大廚房也是左營好家廚房的姊妹店

餐點樣式更多，更適合家庭聚餐、商務聚會、上班族包場吃美食

供應超多海鮮料理、台式熱炒、家常私房美食

可以花少錢就能大吃一頓的大大廚房

平常日可以點一碗飯或者一碗飯，搭配暖心湯品就可以吃很飽

大大廚房 家常料理 私房料理 海鮮美食

位置：高雄市鳳山區文濱路71號

電話號碼： 07 777 6325

營業時間：11:00~14:20、17:00~20:50

粉絲團：Facebook

大大廚房不定時還會有音樂演奏表演

很多公司行號聚餐也會來聚會，也是文山特區最推薦的家庭聚會好地方

高雄中式餐廳推薦大大廚房，餐點樣式多、每次來都能點不同美味餐點

環境寬敞、位置數多，二樓還有圓桌

無收取服務費，餐具自取唷~

中式料理、熱炒美食，還有私房手路菜

如果想要吃好一點，還有烏魚子、干貝、鮑魚、軟殼蟹等澎派海味

平常就可以來用餐，點2~3道熱炒美食，搭配功夫飯、麵食就可以飽餐一頓

價格都比很多海鮮熱炒店還要便宜，讓很多朋友吃過都會回流

清炒野蓮

爽口帶清脆的清炒野蓮，自然清甜好咀嚼

使用蒜、辣椒爆香提味，讓味蕾更加開胃

芋頭雞肉飯

招牌首選推薦必點芋頭雞肉飯，傳承的美食佳餚

懷舊古早味，芋頭有稍微油炸過表面，咬下帶有綿密口感、保有芋頭香氣

帶出綿密口感芋頭自然甜味，米飯上也會有芋頭香氣唷～

雞肉很入味，帶甘甜與鹹香，加上米飯上有淋醬

整個香氣瀰漫，配白飯很好吃

宮保雞丁

大大廚房的肉塊都很大塊，像這款宮保雞丁也是招牌美食

使用大量的洋蔥、蔥段爆香，搭配乾辣椒提味

還加上了花生增加口感與香氣

香麻滋味有辣度，帶有宮保爆香過的香氣

雞肉帶有軟Q，口感不乾柴

洋蔥帶有清脆水嫩甜味，讓我也好愛

OX醬炒鮮魷

魷魚、中卷一直都是熱銷超人氣，想吃美味海鮮就來大大廚房

每次來都能點不同烹飪口味來享用

使用新鮮的魷魚，可以看到新鮮度

利用XO醬的滋味勾勒出魷魚的鮮味

醬汁會帶有魷魚的鮮味，甘甜帶層次度

保有魷魚本身的軟中帶Q度口感

小家庭用餐也很OK，餐點變化性很大

媽媽不開伙，全家大小帶來用餐

鮮果中卷

悶熱天氣極力推薦這款帶有百香果滋潤的鮮果中卷

使用新鮮百香果入菜，帶出自然酸甜滋味

讓唾液直流，小孩子也會愛的 鮮果中卷

中卷有油炸處理過，整個會吸附醬汁提出百香果香甜與酸度

越吃越開胃，而且不膩口~好爽口!

對了!!很多功夫飯、私房特色麵食可選

麻辣乾麵

重口味又愛辣度的饕客，吃過就回不去了~~

整個特製麻辣醬，再攪拌的時候就聞到辣辣香氣

整個麵條被麻辣給緊緊巴住，麻辣香氣整個湧上來

麵條保有Q度，香麻滋味讓嘴唇都又麻又辣又香，重辣饕客最愛

泰式咕咾肉

咕咾肉就是帶有糖醋酸甜滋味的佳餚

悶熱天氣也改良成泰式口味，讓味蕾更加開胃

每一款里肌肉都很大塊，處理細緻讓肉質有軟Q咀嚼口感，反而不柴

滑溜順口引出泰式南洋香氣，讓咕咾肉更加泰味

青龍松板肉

帶有懷舊滋味的青龍松板肉

帶出豆豉的懷舊滋味，連青龍都好吃

松坂帶有細緻脆度口感，越咀嚼越香甜

午仔魚一夜干

大推一定要點魚，海鮮食材用料真的新鮮

使用油炸方式讓午仔魚一夜干很酥脆，厲害的是保有細緻濕潤魚肉

帶有金黃酥脆的午仔魚一夜干，連魚尾巴都好好吃

肉質細嫩保有午仔魚本身的鮮味

海苔椒鹽鮮蝦

這款是小孩子熱愛的海苔椒鹽鮮蝦

白蝦都是新鮮引進，手工剝蝦下去烹飪

所以都可以吃到白蝦的鮮味、甜度

稍微油炸加上甜甜滋味的海苔稍微提味，撒上海苔

帶有海苔香甜清香的美味白蝦料理

三椒炒牛肉(青椒、青龍椒、剝皮辣椒)

使用青椒、青龍椒、剝皮辣椒下去爆香，多了剝皮辣椒的甘甜與辣度

厲害的是牛肉很嫩，咀嚼帶出牛肉香氣甜味

剝皮辣椒鱸魚湯

使用大顆飽滿牡蠣、新鮮鱸魚肉燉煮，帶出剝皮辣椒的甘甜辣度湯頭

湯頭保有甘甜滋味，鱸魚很新鮮好吃

整個魚肉很大塊，保有膠質口感

蛤蠣也是挑選過，大顆飽滿香甜，讓剝皮辣椒湯頭更帶鮮甜味

三杯鳳螺肉

端上來就是撲鼻的三杯香氣，直吞口水

整個爆香的三杯讓螺肉很入味，帶有QQ口感

帶有辣度讓唾液直流，吃起來更是唰嘴開胃

保有螺肉本身的甜味唷!

厲害的家常美食、中式熱炒，不僅海鮮新鮮

連湯品都好好喝~

吃完馬上又預定下一次的家庭聚會

二樓有圓桌，多人聚餐、商務聚會都可以先預約包場

大大廚房 菜單

大大廚房 中華料理餐廳 在地嚮導評論家【 五星好感度推薦品牌】

大大廚房 家常料理 私房料理 海鮮美食

位置：高雄市鳳山區文濱路71號

電話號碼： 07 777 6325

營業時間：11:00~14:20、17:00~20:50

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