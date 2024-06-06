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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇店】有插座/兒童遊戲室/包廂/中式熱炒套餐很下飯/下午茶甜點享優惠(茶自點MEN…

桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇店】有插座/兒童遊戲室/包廂/中式熱炒套餐很下飯/下午茶甜點享優惠(茶自點MENU)

2024-06-06 13:33:00 小紫吃喝玩樂~ 人氣：106
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：478篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

茶自點八德忠勇店
phone03-3771768
place桃園市八德區忠勇一街31號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇店】複合式餐廳附插座/兒童遊戲室/包廂/中式熱炒套餐很下飯/點飲料甜點享優惠(茶自點MENU)

茶自點八德忠勇店-6拼.jpg

平日用餐不限時! 洽公/聚餐/閨蜜好友約聚聊天喝下午茶很可以!

茶點類-茶自點八德忠勇店.jpg

茶自點八德忠勇店

電話:03377-1768

營業時間:(一~四)11:00~21:0(五~日)11:00~22:00

地址:桃園市八德區忠勇一街31號

粉絲頁:茶自點八德忠勇店

線上訂便當:  https://lin.ee/vxpYlUS

官網: https://www.justtea.com.tw/

原文網址桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇店】有插座/兒童遊戲室/包廂/中式熱炒套餐很下飯/下午茶甜點享優惠(茶自點MENU)

桃園-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

之前與朋友約聚餐吃過不少茶自點分店

後來在八德社團看到(原來)不用跑桃園市區(茶自點複合式餐飲)在八德也有直營店

茶自點八德忠勇店在八德區已開超過10年之久!陪伴許多八德人早午餐/下午茶/晚餐/消夜"食"光

騎車店門口有機車停車格

桃園-茶自點八德忠勇店 (3).jpg

開車隔壁有天天停車CAR DAY(付費)停車場；停車相當方便!

carday天天停車場-茶自點八德忠勇店 (2).JPG

carday天天停車場-茶自點八德忠勇店 (1).JPG

馬路斜對面還有公園喔!

親子家庭茶自點用餐(吃飽)可帶小寶貝到(君臨兒童公園)玩溜滑梯

八德-君臨兒童公園.jpg

店址位在(君臨天下)一樓三角窗、離八德(置地廣場)開車約1公里-3分鐘路程!  吃飽到置地廣場(國賓影城)看場電影再回家桃園聚餐餐廳推薦/八德美食【茶自點八德忠勇店】平日不限時咖啡

桃園-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

好康報報! (平日)點飲料加點蛋糕(享)蛋糕8折優惠!

平日點飲料加價甜點8折-茶自點八德忠勇店 (1).JPG

店內有網美最愛的打卡花牆(很好拍桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇)

打卡花牆-茶自點八德忠勇店1.jpg

輕工業風窗景用餐環境複合式餐廳(採光明亮)有舒適沙發座椅

用餐環境-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

消費方式:

  • 掃桌上(QRcode)自助式點餐;餐後再到櫃台結帳
  • 點餐後請『勿』更換座位(送餐機器人)才不會送錯桌
  • 不收服務費。每人低消90元
  • wifi與插座
  • 現金/刷卡/街口支付等...多元支付方式
  • (平日)用餐不限時(假日)限2小時
  • 附設~兒童遊戲室

手機掃碼點餐-茶自點八德忠勇店.JPG

店內有紙本MENU可看 

{菜單2024-5月拍攝，避免未來茶自點菜單內容or餐食售價更新調整}僅供參考~請以您享食當日現場菜單為準!

年長(長軰)若不會使用手機掃碼點餐! 可以請服務生協助您

餐食以中式套餐料理居多有:熱炒/養身食補/素食/湯麵/中式料理/特色火鍋/炸物茶點

(套餐)附餐均附一杯麥茶；可更換其它飲料(可折抵30元)

2024-5月茶自點八德忠勇店菜單 (2).jpg

全店飲料供應時間11:00~21:00

茶點除了炸物! 也有烤厚片精選蛋糕

2024-5月茶自點八德忠勇店菜單 (1).jpg

茶自點品牌故事!

創立於1998年(全台)有10多家直營、加盟店。八德忠勇店是直營店(不是加盟) 餐食品質更穩定!

品牌故事-茶自點便當店蘆竹南崁店.JPG  

星級溯源餐廳! 米飯選用台灣小農生產『履歷溯源米香Q好食! 豬肉只使用國產豬(不用進口豬桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇)

溯源餐廳-茶自點八德忠勇店.jpg

以下『特約廠商店家』結帳時出示特約證明9折優惠!

茶自點八德忠勇店-特約.JPG

相信很多八德在地居民和小紫一樣皮包內肯定有『記憶八德卡

茶自點八德忠勇店有特約! 來此用餐~別忘了結帳時(主動出示)享折扣優惠！

記憶八德特約-茶自點八德忠勇店.jpg

午、晚餐時段常看到附近居民、公司行號點foodpanda熊貓外送現炒便當+飲料

不想出門! 可以直接加LINE好友訂購便當 桃園聚餐餐廳推薦/八德美食【茶自點八德忠勇店】平日不限時咖啡http://https://lin.ee/vxpYlUS

一次訂滿1000元(享)專人外送服務!

外送距離幾公里內？請電洽詢問

熊貓外送便當飲料-茶自點八德忠勇店.jpg

精緻餐盒-茶自點便當店蘆竹南崁店 (2).JPG

內用打卡推薦or谷歌星評『送』炸地瓜條或炸雞塊乙份 (每日數量有限)送完為止

google評論送茶點-茶自點八德忠勇店 (2)1.jpg

妹妹google評論選炸雞塊 (若單點)一份60元

打卡推薦秀手機畫面給服務生做確認『茶點』馬上送(不用等下回來吃才能兌換)誠意十足!

google評論送茶點-茶自點八德忠勇店.jpg

親子家庭外食! 最怕小寶貝坐不久、坐不住! 這兒有兒童遊戲室! 可分散孩童注意力

茶自點八德忠勇店-兒童遊戲室 (1).jpg

(注意事項)請詳閱: 入內請脫鞋、勿飲食為確保孩童安全，家長需在一旁陪伴。

茶自點八德忠勇店-兒童遊戲室使用公告.jpg

 

茶自點八德忠勇店-兒童遊戲室 (2).jpg

茶自點八德忠勇店-兒童遊戲室 (3).jpg

部份座位旁有插座!  洽公用餐很可以

您若有使用插座須求；別忘了提前預約訂位。並主動請店家幫您安排(有插座)座位喔！桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

部份座位有插座-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

部份座位有插座-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

點完餐!  可愛機器人送餐啦! 

機器人送餐到餐桌前~您必須自己取餐! 取完餐~立馬轉身回廚房(後方螢幕還顯示Love you)真可愛!

再次提醒您! 點完餐~千萬別亂換座位! 

否則機器人送餐會沒人(取餐)也有可能會被後來坐此位子客人(拿錯)吃錯

機器人送餐-茶自點八德忠勇店.jpg

 

機器人送餐-茶自點八德忠勇店 1.jpg

平日fun假"食"光! 只想找間(不限時餐廳)不疾不徐好好與姐妹、閨蜜邊吃飯邊聊天or喝下午茶享受假期悠閒時光

午餐餐食合照-茶自點八德忠勇店.jpg

 

兒童餐椅-茶自點八德忠勇店.jpg

兒童餐具』自取!  架上有童書~小寶貝可拿到(兒童遊戲室內)閱讀! 記得看完要物歸原位!

兒童餐具區-茶自點八德忠勇店.jpg

 

童書-茶自點八德忠勇店.jpg

坊間有很多複合式餐廳! 餐食料理使用冷凍調理包加熱出餐

喜歡來茶自點用餐(原因之一)這兒主食均是現點現炒! 可以吃到現炒肉食之鍋氣且肉質口感與冷凍包(大不同)

 

熱炒套餐供餐時間:11:30~20:30

推薦大家超下飯! 黑胡椒牛柳熱炒套餐 套餐附:白飯/3種配菜/小杯麥茶/今日湯品

黑胡椒牛柳熱炒套餐-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

若您不想喝麥茶(可以)換點其它飲品~折抵30元

附餐麥茶-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

如果您們除了聚餐吃飯! 吃飽還會續坐聊天哈啦！建議您可以像小紫朋友一樣(點)大杯飲料~爽爽喝

大杯特調水果茶-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

現炒黑胡椒牛柳  肉量很多!

肉質嫩口(不會韌)也不會有嫩精加太多的(台語)夫夫口感!吃的到軟嫩牛肉質地! 黑胡椒香氣足(辣度)嘟嘟好~不會太辛辣!

非常下飯! 又有白飯小偷的稱號

黑胡椒牛柳熱炒套餐-茶自點八德忠勇店 (3).jpg

黑胡椒牛柳熱炒套餐-茶自點八德忠勇店 (4).jpg

好吃到~點養身食補餐食妹妹!

也凍未條的夾了數口黑胡椒牛柳配飯

(第一次吃)茶自點餐食的她直呼! 現炒主食鍋氣有到味! 牛肉軟嫩入味~好好吃 桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

黑胡椒牛柳熱炒套餐-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

套餐附3道配菜(菜色內容請依您用餐日配菜為準)今日配菜~僅供參考

百香果漬冬瓜  濃郁百香果香、酸甜適中很開胃

培根炒高麗菜  脆甜

蘿蔔排骨湯  湯頭好喝! 菜頭口感細緻

茶碗蒸 蒸蛋很嫩!

熱炒套餐附餐-茶自點八德忠勇店.jpg

 

茶碗蒸-茶自點八德忠勇店.jpg

原本妹妹想點椒麻雞套餐!

但又對MENU內(蒜頭蛤蠣雞)新餐感興趣!

被送飲料到隔壁桌店長聽到我們在討論不知該選哪道桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

店長說: 中式熱炒套餐(主食)可以客製『單點』喔!

若我們有想共食的(單點)主餐~可以幫我們客製

單點  椒麻雞  $260元/份

單點椒麻雞茶自點八德忠勇店 (1).jpg

去骨雞腿肉沾粉油炸後切塊淋上特調椒麻醬汁再灑花生碎

腿肉很嫩! 吃的到雞肉甜(肉質非常新鮮)很揪C

單點椒麻雞茶自點八德忠勇店 (2).jpg

底部舖有高麗菜絲

夾一些吸附(椒麻醬汁)高麗菜絲配現炸雞腿肉! 蠻涮嘴der

(椒麻醬)調味比較大眾化! 酸度、辣度(微辣)屬大家均可接受的味蕾(若能麻、辣一點點)肯定更下飯! 

單點椒麻雞茶自點八德忠勇店 (3).jpg

養身食補系列(有加少量米酒調味)供餐時間11:30~21:00

蒜頭蛤蠣雞套餐 一樣有附3道配菜+小杯麥茶

蒜頭蛤蠣雞套餐-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

麥茶(微糖) 解膩

附餐麥茶-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

這鍋蒜頭蛤蠣雞湯  切塊去骨雞腿肉』肉量好多桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

蒜頭蛤蠣雞套餐-茶自點八德忠勇店 (3).jpg

肉質鮮甜

蒜頭蛤蠣雞套餐-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

湯頭帶著濃郁蒜香(蒜粒入口即化) 蛤仔肉好大粒、熟度嘟嘟好、飽滿又鮮甜！雞湯裡有加紅棗與枸杞!

是一道好喝又好吃養生煲湯套餐

蒜頭蛤蠣雞套餐-茶自點八德忠勇店 (5).jpg

單吃雞腿肉帶著蒜頭清甜味!  餐盤內附椒鹽粉、沾佐胡椒鹽立馬變成下飯雞腿肉

蒜頭蛤蠣雞套餐-茶自點八德忠勇店 (4).jpg

平日用餐or約閨蜜來喝下午茶點飲料立即享『蛋糕』打8折優惠!

蛋糕櫃-茶自點八德忠勇店.JPG

甜點櫃裡有千層蛋糕、波士頓、布朗尼、乳酪蛋糕等多口味選擇

(下圖) 草莓重乳酪蛋糕  看起來好好吃!

草莓重乳酪茶自點八德忠勇店.jpg

套一句妹妹常說的名言: 女人的胃無論吃再飽都有空間可以放『甜點』

因為她就是不折不扣的甜點控!桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

午餐甜點-茶自點八德忠勇店.jpg

乳酪蛋糕與波士頓~讓我好難決擇! 最後選擇有蛋糕體的波士頓派

巧克力波士頂頓蛋糕-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

(平日) 點飲料(不限大小杯)加點蛋糕甜點(蛋糕)打8折! 

午茶約聚~茶自點! 茶點~自己點!

巧克力波士頂頓蛋糕-茶自點八德忠勇店 (3).jpg

巧克力波士頓  打8折後$56元 (原價70元)

巧克力蛋糕綿密濕潤! 甜度嘟嘟好，最上層灑了可可粉搭厚厚鮮奶油好吃不膩! 

蛋糕盤內還放了迷你棉花糖點綴~視覺棒棒!

巧克力波士頂頓蛋糕-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

(冰)特調水果茶  (大杯)$180元

要坐很久~點大杯飲料喝~才能喝個過癮!

大杯特調水果茶-茶自點八德忠勇店 (3).jpg

大杯一杯1000cc。

中杯飲料一杯500cc價差50元! 點大杯最划算!

大杯特調水果茶-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

今天點的特調水果茶裡面放了超多蘋果丁芭樂丁及美美蘋果果雕

綜合水果茶入口帶著較明顯百香果香、微微酸甜好好喝! 

茶自點的水果茶  一直深得我心(熱)水果茶也好喝~我冬天時喜歡點熱水果茶!

大杯特調水果茶-茶自點八德忠勇店 (4).jpg

(下圖) 黑熊拿鐵咖啡+彩虹乳酪蛋糕

彩虹乳酪-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

愛打卡拍照朋友~桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇這款小熊系列冰飲 (網美最愛) 

小熊系列冰飲-茶自點八德忠勇店.JPG

黑熊拿鐵咖啡   

黑熊拿鐵咖啡-茶自點八德忠勇店 (3).jpg

將出餐前現打的綿密鮮奶緩緩倒入可愛黑熊咖啡冰磚杯內

看著黑熊被鮮奶融化的畫面好療癒 桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

黑熊拿鐵咖啡-茶自點八德忠勇店 1.jpg

入口帶著咖啡香與奶香! 是一杯(畫面感十足)好喝又好拍咖啡飲品

黑熊拿鐵咖啡-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

(平日)點飲料+加點甜點(甜點打8折) 甜點控怎可能錯過這個折扣好康! 

彩虹乳酪蛋糕  打8折$80元 (原價100元/片)

美美彩虹漸層色擇! 入口是果香乳酪蛋糕滋味!

彩虹乳酪-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

茶點類供餐時間: 11:30~21:00

MENU內有一區茶點『任選3樣』特價149元(CP值比單點高) 是很多來這兒洽公、喝下午茶客群會點的炸物茶點

茶點類菜單-茶自點八德忠勇店.JPG

心心念念著日式炸豆腐月亮蝦餅!

但今日(泰式月亮蝦餅)已完售! 點了一份日式炸豆腐!

上方灑蔥花、海苔絲及超多柴魚片提味! 出餐時"柴魚片"遇熱一直在跳舞(畫面很逗趣)

炸豆腐淋醬會流入盤底! 吃之前記得沾佐盤內醬汁再往嘴裡一口塞! 鹹甜醬汁搭著柴魚香(日式炸豆腐)很大份桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

日式炸豆腐-茶自點八德忠勇店.jpg

臉書打卡推薦或google五星好評秀手機畫面給服務生看(現送)炸地瓜條or炸雞塊

(每桌限送1份)當日打卡送茶點數量有限(送完為止)

我們點了自選炸物3拼(炸蘿蔔糕+炸地瓜條+雙色地瓜球)特價149元(現省31元) 桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

加上妹妹打卡送的炸雞塊! 真澎湃

茶點3拼-茶自點八德忠勇店0.jpg

炸蘿蔔糕   一份2大塊! 沾裹一層濕粉油炸切塊；出餐時淋上特調蒜茸醬油與蔥花

炸蘿蔔糕-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

趁熱吃~外酥內Q

蒜茸醬油(鹹甜適中)很涮嘴! 我蠻喜歡這道炸菜頭粿 桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

炸蘿蔔糕-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

雙色地瓜球   瀝油瀝的很乾!不會有油膩感!

雙色地瓜球-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

出餐時有灑梅粉! 帶著甘梅香

咬開裡頭有包餡。地瓜球裡面包芋泥，口感QQ愈嚼愈香

雙色地瓜球-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

地瓜條  看起來像是不沾粉直接油炸的地瓜!

之前吃別家茶自點出餐時是灑梅粉，今天是灑椒鹽

表層微微脆香、甜度超高地瓜條搭椒鹽(鹹甜鹹甜)蠻好吃的! 如果您喜歡灑梅粉的甘梅地瓜味蕾(點餐時)記得主動告知喔!

椒鹽地瓜條-茶自點八德忠勇店.jpg

對了~茶自點八德忠勇店附設一間包廂

若您重視隱私或多人開會、慶生、辦活動用餐(可以提前預訂包廂區

這間包廂約可容納8~10位用餐

包廂低消2000元!

平日(一~五)用餐時間限5小時

假日(六日/國定假日)用餐時間限2小時

包廂區消費須知-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

包廂須知~您自己詳閱嘿!

包廂區消費須知-茶自點八德忠勇店 (1).jpg

茶自點八德忠勇店用餐環境  2~4人座位與6人座位都有

用餐環境-茶自點八德忠勇店 (2).jpg

店內有兩間洗手間(下圖)這間有加設小便斗(男女均可使用)此間洗手間

這間有小便斗-茶自點八德忠勇店.jpg

另一間女廁位在廚房出菜口前方! 貼心設有寶寶尿布台

so『茶自點』是一間親子友善複合式餐廳。真的超適合姐妹們(帶著小寶貝)約聚吃飯、喝下午茶

女廁有尿布台-茶自點八德忠勇店.jpg

 

打卡花牆-茶自點八德忠勇店.jpg

餐後結帳! 櫃檯有牙線棒薄菏糖~可以清新口腔 桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇

櫃檯薄菏糖牙線棒-茶自點八德忠勇店.jpg

您還在找八德(平日)用餐不限時/附插座/兒童遊戲室/好停車『聚餐餐廳』嗎？

在地經營超過10年(茶自點)複合式餐飲~推薦給您!

有『記憶八德特約卡』八德冰友~別忘了結帳時主動秀出『特約卡』才能享有『用餐打9折』優惠好康!

茶自點八德忠勇店-6拼.jpg

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八德-果匠冰品熱甜湯 首圖.jpg

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邊境烤鴨八德店-首圖.jpg

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晨吉司漢肉蛋吐司八德旗艦店-首圖.jpg

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紳爺食堂拼圖.jpg

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熙元法式手工曲奇餅-首圖.jpg

每個人對茶自點餐食口味喜好不盡相同，2024-5月食記僅供參考 營業時間、菜色實際內容成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫食記分享文嗎？幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤一起趴趴走找尋下一站美食和景點go桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇 

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創作者介紹
創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
小紫~吃喝玩樂

小紫吃喝玩樂．享食煮藝




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