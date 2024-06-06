桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇店】複合式餐廳附插座/兒童遊戲室/包廂/中式熱炒套餐很下飯/點飲料甜點享優惠(茶自點MENU)

平日用餐不限時! 洽公/聚餐/閨蜜好友約聚聊天喝下午茶很可以!

茶自點八德忠勇店

電話:03377-1768

營業時間:(一~四)11:00~21:0(五~日)11:00~22:00

地址:桃園市八德區忠勇一街31號

粉絲頁: 茶自點八德忠勇店

線上訂便當: https://lin.ee/vxpYlUS

官網: https://www.justtea.com.tw/

原文網址 桃園聚餐餐廳推薦/八德美食/平日不限時咖啡館【茶自點八德忠勇店】有插座/兒童遊戲室/包廂/中式熱炒套餐很下飯/下午茶甜點享優惠(茶自點MENU)

之前與朋友約聚餐吃過不少茶自點分店

後來在八德社團看到(原來)不用跑桃園市區(茶自點複合式餐飲)在八德也有直營店。

茶自點八德忠勇店在八德區已開超過10年之久!陪伴許多八德人早午餐/下午茶/晚餐/消夜"食"光

騎車店門口有機車停車格

開車隔壁有天天停車CAR DAY(付費)停車場；停車相當方便!

馬路斜對面還有公園喔!

親子家庭來茶自點用餐(吃飽)可帶小寶貝到(君臨兒童公園)玩溜滑梯

店址位在(君臨天下)一樓三角窗、離八德(置地廣場)開車約1公里-3分鐘路程! 吃飽到置地廣場(國賓影城)看場電影再回家

好康報報! (平日)點飲料加點蛋糕(享)蛋糕8折優惠!

店內有網美最愛的打卡花牆(很好拍 )

輕工業風窗景用餐環境複合式餐廳(採光明亮)有舒適沙發座椅

消費方式:

掃桌上(QRcode) 自助式點餐 ;餐後再到 櫃台結帳

點餐後 請『勿』更換座位 (送餐機器人)才不會送錯桌

不收服務費。每人低消90元

有 wifi與插座

現金/刷卡/街口支付 等...多元支付方式

(平日)用餐不限時(假日)限2小時

附設~兒童遊戲室

店內有紙本MENU可看

{菜單2024-5月拍攝，避免未來茶自點菜單內容or餐食售價更新調整}僅供參考~請以您享食當日現場菜單為準!

年長(長軰)若不會使用手機掃碼點餐! 可以請服務生協助您

餐食以中式套餐料理居多有:熱炒/養身食補/素食/湯麵/中式料理/特色火鍋/炸物茶點

(套餐)附餐均附一杯麥茶；可更換其它飲料(可折抵30元)

全店飲料供應時間11:00~21:00

茶點除了炸物! 也有烤厚片與精選蛋糕

茶自點品牌故事!

創立於1998年(全台)有10多家直營、加盟店。八德忠勇店是直營店(不是加盟) 餐食品質更穩定!

星級溯源餐廳! 米飯選用台灣小農生產『履歷溯源米』香Q好食! 豬肉只使用國產豬(不用進口豬 )

以下『特約廠商店家』結帳時出示特約證明享9折優惠!

相信很多八德在地居民和小紫一樣皮包內肯定有『記憶八德卡』

茶自點八德忠勇店有特約! 來此用餐~別忘了結帳時(主動出示)享折扣優惠！

午、晚餐時段常看到附近居民、公司行號點foodpanda熊貓外送現炒便當+飲料

不想出門! 可以直接加LINE好友訂購便當 http://https://lin.ee/vxpYlUS

一次訂滿1000元(享)專人外送服務!

外送距離幾公里內？請電洽詢問

內用打卡推薦or谷歌星評『送』炸地瓜條或炸雞塊乙份 (每日數量有限)送完為止

妹妹google評論選送炸雞塊 (若單點)一份60元

打卡推薦秀手機畫面給服務生做確認『茶點』馬上送(不用等下回來吃才能兌換)誠意十足!

親子家庭外食! 最怕小寶貝坐不久、坐不住! 這兒有兒童遊戲室! 可分散孩童注意力

(注意事項)請詳閱: 入內請脫鞋、勿飲食為確保孩童安全，家長需在一旁陪伴。

部份座位旁有插座! 洽公用餐很可以

您若有使用插座須求；別忘了提前預約訂位。並主動請店家幫您安排(有插座)座位喔！

點完餐! 可愛機器人送餐啦!

機器人送餐到餐桌前~您必須自己取餐! 取完餐~立馬轉身回廚房(後方螢幕還顯示Love you)真可愛!

再次提醒您! 點完餐~千萬別亂換座位!

否則機器人送餐會沒人(取餐)也有可能會被後來坐此位子客人(拿錯)吃錯

平日fun假"食"光! 只想找間(不限時餐廳)不疾不徐好好與姐妹、閨蜜邊吃飯邊聊天or喝下午茶享受假期悠閒時光

『兒童餐具』自取! 架上有童書~小寶貝可拿到(兒童遊戲室內)閱讀! 記得看完要物歸原位!

坊間有很多複合式餐廳! 餐食料理使用冷凍調理包加熱出餐

喜歡來茶自點用餐(原因之一)這兒主食均是現點現炒! 可以吃到現炒肉食之鍋氣且肉質口感與冷凍包(大不同)

熱炒套餐供餐時間:11:30~20:30

推薦大家超下飯! 黑胡椒牛柳熱炒套餐 套餐附:白飯/3種配菜/小杯麥茶/今日湯品

若您不想喝麥茶(可以)換點其它飲品~折抵30元

如果您們除了聚餐吃飯! 吃飽還會續坐聊天哈啦！建議您可以像小紫朋友一樣(點)大杯飲料~爽爽喝

現炒黑胡椒牛柳 肉量很多!

肉質嫩口(不會韌)也不會有嫩精加太多的(台語)夫夫口感!吃的到軟嫩牛肉質地! 黑胡椒香氣足(辣度)嘟嘟好~不會太辛辣!

非常下飯! 又有白飯小偷的稱號

好吃到~點養身食補餐食妹妹!

也凍未條的夾了數口黑胡椒牛柳配飯

(第一次吃)茶自點餐食的她直呼! 現炒主食鍋氣有到味! 牛肉軟嫩入味~好好吃

套餐附3道配菜(菜色內容請依您用餐日配菜為準)今日配菜~僅供參考

百香果漬冬瓜 濃郁百香果香、酸甜適中很開胃

培根炒高麗菜 脆甜

蘿蔔排骨湯 湯頭好喝! 菜頭口感細緻

茶碗蒸 蒸蛋很嫩!

原本妹妹想點椒麻雞套餐!

但又對MENU內(蒜頭蛤蠣雞)新餐感興趣!

被送飲料到隔壁桌店長聽到我們在討論不知該選哪道

店長說: 中式熱炒套餐(主食)可以客製『單點』喔!

若我們有想共食的(單點)主餐~可以幫我們客製

單點 椒麻雞 $260元/份

去骨雞腿肉沾粉油炸後切塊淋上特調椒麻醬汁再灑花生碎

腿肉很嫩! 吃的到雞肉甜(肉質非常新鮮)很揪C

底部舖有高麗菜絲

夾一些吸附(椒麻醬汁)高麗菜絲配現炸雞腿肉! 蠻涮嘴der

(椒麻醬)調味比較大眾化! 酸度、辣度(微辣)屬大家均可接受的味蕾(若能麻、辣一點點)肯定更下飯!

養身食補系列(有加少量米酒調味)供餐時間11:30~21:00

蒜頭蛤蠣雞套餐 一樣有附3道配菜+小杯麥茶

麥茶(微糖) 解膩

這鍋蒜頭蛤蠣雞湯 切塊『去骨雞腿肉』肉量好多

肉質鮮甜

湯頭帶著濃郁蒜香(蒜粒入口即化) 蛤仔肉好大粒、熟度嘟嘟好、飽滿又鮮甜！雞湯裡有加紅棗與枸杞!

是一道好喝又好吃養生煲湯套餐

單吃雞腿肉帶著蒜頭清甜味! 餐盤內附椒鹽粉、沾佐胡椒鹽立馬變成下飯雞腿肉

平日用餐or約閨蜜來喝下午茶點飲料立即享『蛋糕』打8折優惠!

甜點櫃裡有千層蛋糕、波士頓、布朗尼、乳酪蛋糕等多口味選擇

(下圖) 草莓重乳酪蛋糕 看起來好好吃!

套一句妹妹常說的名言: 女人的胃無論吃再飽都有空間可以放『甜點』

因為她就是不折不扣的甜點控!

乳酪蛋糕與波士頓~讓我好難決擇! 最後選擇有蛋糕體的波士頓派

(平日) 點飲料(不限大小杯)加點蛋糕甜點(蛋糕)打8折!

午茶約聚~茶自點! 茶點~自己點!

巧克力波士頓 打8折後$56元 ( 原價70元 )

巧克力蛋糕綿密濕潤! 甜度嘟嘟好，最上層灑了可可粉搭厚厚鮮奶油好吃不膩!

蛋糕盤內還放了迷你棉花糖點綴~視覺棒棒!

(冰)特調水果茶 (大杯)$180元

要坐很久~點大杯飲料喝~才能喝個過癮!

大杯一杯1000cc。

中杯飲料一杯500cc價差50元! 點大杯最划算!

今天點的特調水果茶裡面放了超多蘋果丁與芭樂丁及美美蘋果果雕

綜合水果茶入口帶著較明顯百香果香、微微酸甜好好喝!

茶自點的水果茶 一直深得我心(熱)水果茶也好喝~我冬天時喜歡點熱水果茶!

(下圖) 黑熊拿鐵咖啡+彩虹乳酪蛋糕

愛打卡拍照朋友~ 這款小熊系列冰飲 (網美最愛)

黑熊拿鐵咖啡

將出餐前現打的綿密鮮奶緩緩倒入可愛黑熊咖啡冰磚杯內

看著黑熊被鮮奶融化的畫面好療癒

入口帶著咖啡香與奶香! 是一杯(畫面感十足)好喝又好拍咖啡飲品

(平日)點飲料+加點甜點(甜點打8折) 甜點控怎可能錯過這個折扣好康!

彩虹乳酪蛋糕 打8折$80元 ( 原價100元/片 )

美美彩虹漸層色擇! 入口是果香乳酪蛋糕滋味!

茶點類供餐時間: 11:30~21:00

MENU內有一區茶點『任選3樣』特價149元(CP值比單點高) 是很多來這兒洽公、喝下午茶客群會點的炸物茶點

心心念念著日式炸豆腐與月亮蝦餅!

但今日(泰式月亮蝦餅)已完售! 點了一份日式炸豆腐!

上方灑蔥花、海苔絲及超多柴魚片提味! 出餐時"柴魚片"遇熱一直在跳舞(畫面很逗趣)

炸豆腐淋醬會流入盤底! 吃之前記得沾佐盤內醬汁再往嘴裡一口塞! 鹹甜醬汁搭著柴魚香(日式炸豆腐)很大份

臉書打卡推薦或google五星好評秀手機畫面給服務生看(現送)炸地瓜條or炸雞塊

(每桌限送1份)當日打卡送茶點數量有限(送完為止)

我們點了自選炸物3拼(炸蘿蔔糕+炸地瓜條+雙色地瓜球)特價149元(現省31元)

加上妹妹打卡送的炸雞塊! 真澎湃

炸蘿蔔糕 一份2大塊! 沾裹一層濕粉油炸切塊；出餐時淋上特調蒜茸醬油與蔥花

趁熱吃~外酥內Q

蒜茸醬油(鹹甜適中)很涮嘴! 我蠻喜歡這道炸菜頭粿

雙色地瓜球 瀝油瀝的很乾!不會有油膩感!

出餐時有灑梅粉! 帶著甘梅香

咬開裡頭有包餡。地瓜球裡面包芋泥，口感QQ愈嚼愈香

地瓜條 看起來像是不沾粉直接油炸的地瓜!

之前吃別家茶自點出餐時是灑梅粉，今天是灑椒鹽!

表層微微脆香、甜度超高地瓜條搭椒鹽(鹹甜鹹甜)蠻好吃的! 如果您喜歡灑梅粉的甘梅地瓜味蕾(點餐時)記得主動告知喔!

對了~茶自點八德忠勇店附設一間包廂

若您重視隱私或多人開會、慶生、辦活動用餐(可以提前預訂包廂區)

這間包廂約可容納8~10位用餐

包廂低消2000元!

平日(一~五)用餐時間限5小時

假日(六日/國定假日)用餐時間限2小時

包廂須知~您自己詳閱嘿!

茶自點八德忠勇店用餐環境 2~4人座位與6人座位都有

店內有兩間洗手間(下圖)這間有加設小便斗(男女均可使用)此間洗手間

另一間女廁位在廚房出菜口前方! 貼心設有寶寶尿布台

so『茶自點』是一間親子友善複合式餐廳。真的超適合姐妹們(帶著小寶貝)約聚吃飯、喝下午茶

餐後結帳! 櫃檯有牙線棒及薄菏糖~可以清新口腔

您還在找八德(平日)用餐不限時/附插座/兒童遊戲室/好停車『聚餐餐廳』嗎？

在地經營超過10年(茶自點)複合式餐飲~推薦給您!

有『記憶八德特約卡』八德冰友~別忘了結帳時主動秀出『特約卡』才能享有『用餐打9折』優惠好康!

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