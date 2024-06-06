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食譜｜椒鹽雞腿杏鮑菇Salt and Pepper Chicken Thigh Steak with King Oyster Mushroom

2024-06-06 18:35:08 SHINYBAN's Life 人氣：105
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窩客好文

SHINYBAN's Life

發表篇數：649篇

文章類別：美食-食譜料理

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【時間】10分

【材料】1人份

1. 無骨雞腿排 1隻（約150克）

2. 杏鮑菇 2根  ※切滾刀塊

3. 蒜頭 2瓣  ※切成蒜末

4. 辣椒 1/2根 ※切段

5. （醃料）鹽 1/2小匙

6. （醃料）義大利綜合香料 1小匙

7. （醃料）黑胡椒 1/2小匙

8. 鹽 少許

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【做法】

▲STEP1：將雞腿切塊，加入醃料抓醃，置於冷藏一晚

▲STEP2：開小火，將雞皮朝下放入不沾鍋，待雞皮煎至金黃後翻面煎3分鐘

▲STEP3：加入蒜末、辣椒及杏鮑菇，和雞腿一起拌炒

▲STEP4：燜煮約2分鐘後，撒入適量鹽調味即可起鍋

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【成品】

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