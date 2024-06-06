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【時間】10分
【材料】1人份
1. 無骨雞腿排 1隻（約150克）
2. 杏鮑菇 2根 ※切滾刀塊
3. 蒜頭 2瓣 ※切成蒜末
4. 辣椒 1/2根 ※切段
5. （醃料）鹽 1/2小匙
6. （醃料）義大利綜合香料 1小匙
7. （醃料）黑胡椒 1/2小匙
8. 鹽 少許
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【做法】
▲STEP1：將雞腿切塊，加入醃料抓醃，置於冷藏一晚
▲STEP2：開小火，將雞皮朝下放入不沾鍋，待雞皮煎至金黃後翻面煎3分鐘
▲STEP3：加入蒜末、辣椒及杏鮑菇，和雞腿一起拌炒
▲STEP4：燜煮約2分鐘後，撒入適量鹽調味即可起鍋
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【成品】
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