台中西屯熟成牛排推薦：瀧厚炙燒熟成牛排 台中中科店

嚴選油脂均勻的美國特選級牛肉，以獨門熟成工法搭配高溫宜火炙燒而成，每一口都吃的到軟嫩又多汁的牛排，即日起還有推出現省100元的超值組合，立馬享有多達四種料理的豐盛料理。

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關於 瀧厚炙燒熟成牛排

全台唯一『英倫摩登美學牛排館』，同時亦是熟成牛肉第一品牌：「瀧厚炙燒熟成牛排」，採用獨門熟成工法，讓牛肉達到軟嫩的熟成效果；以高溫直火炙燒鎖住肉汁，讓人宛如置身於歐洲的沈浸式牛排館。

目前全台共有12間門市分別是在台北/宜蘭/桃園/苗栗/台中/高雄皆有分店。

瀧厚炙燒熟成牛排 台中中科店 地理位置

今天來到的是位在台中的中科店，台中中科店就位在台中西屯區的永福路上，由於位於邊間，招牌相當醒目，除了店門外可以停放機車，開車的朋友也不用擔心，除了永福路上的公有停車格之外，附近也有多個收費停車場可以利用。

店門外是採用美倫式風格的藍色裝飾，而一旁也有完整的餐點說明之外，門口前也有一份完整的菜單可供參考。

瀧厚炙燒熟成牛排 台中中科店 用餐環境

進入店內後的右側是櫃台，目前只要成為會員就可以參加會員專屬集點活動，詳情請見櫃台。

瀧厚炙燒熟成牛排 台中中科店的內用座位其實不會很多，也有提供兒童專用座椅之外，每到用餐時段就很容易座無虛席，建議有要前往用餐的朋友，可以先在線上訂位。

入店後的左側有一個自助吧，除了有供應汽水之外，也有美式、義式、拿鐵、卡布奇諾咖啡及玉米濃湯及超有料的蕃茄牛肉羅宋湯兩款濃湯。

瀧厚炙燒熟成牛排 台中中科店的用餐區主要分為左右兩個區域，左側的則是兩人座靠窗區，右側則是多人座位區，基本上座位是以四人為主，也很適合多人併桌聚餐。

每張餐桌上都有一份菜單，基本調味料像是黑胡椒及海鹽研磨罐，如果想要辣醬或是牛排醬，則是放置在自助吧，可以喜好取用。

菜單

➤➤ 點我參考線上菜單

鴨力-100

活動期間：自113/5/01~6/30

活動內容：點主餐時選擇菲力或鴨胸，升級A套餐時，不僅可以同時多了沙拉、前菜、酥皮濃湯及飯後甜點，還可立馬減$100元！

餐點分享

先來看看今天所有的餐點內容，還選擇升級套餐，不僅可以便宜100元，還可以吃的更豐盛呢！

自助吧

自助吧裡供應的兩款濃湯，分別是玉米濃湯跟番茄牛肉羅宋湯，一樣是可以讓你免費續的唷！話說這兩款濃湯都超好吃的，而且不僅調味剛剛好，就連裡面的食材也是很豐盛！

餐前會先送上招待的香蒜麵包，不僅可以直接單吃，也可以沾上濃湯一起享用，都相當美味！

日式和風沙拉

沙拉的部份有兩種選擇，分別是日式和風或是凱薩沙拉，而今天選的是日式和風沙，醬汁很夠味，吃起來相當清爽。

炸物拼盤

有炸洋蔥圈及花枝丸，其實這炸物本身的調味已相當足夠，不管沾不沾附上的蕃茄醬，都很好吃！

而月亮蝦餅是供應有點厚度的，不是一般的薄片，每一口都吃的到外層酥香內餡厚實彈牙的口感，沾上泰式酸辣醬更夠味！不過還是建議要趁熱吃，因為冷掉之後口感就會稍嫌硬了一點。

酥皮濃湯

雖然自助吧已有玉米濃湯或是蕃茄羅宋湯，但是喜歡吃酥皮濃湯的當然不能錯過這個升級優惠！

話說這裡的酥皮濃湯上面的酥皮並不會因為久放而濕軟，還是一樣的酥脆！話說還真的捨不得一次全將酥皮放入濃湯內，因為實在是太好吃了！

炙燒雙倍無骨肩小排

瞧這兩大塊經詔炙燒過的無骨肩小排，是不是會讓人直流口水？而且給的配菜也很豐富哦～除了有青花椰、地瓜、還有玉米筍，而且配菜的部份也都有事先汆燙過，口感很優。

這次點的是五分熟，而今天這五分熟的無骨肩小排口感剛剛好，軟嫩多汁吃起來還帶嚼勁唷！不管是直接單吃，還是沾上所附的胡椒醬都一樣夠味！但是我覺得只要灑上一點海鹽就很好吃了！

牛肝菌燉飯

而這道才一上桌就可以聞到濃濃的奶香味，而且這燉飯真的比一般的義式餐廳還紅好吃又夠味耶！有濃郁的奶香氣之外，還可以吃的到滿滿的葷菇哦！

炙燒法式櫻桃鴨胸

另一道則是軟嫩又多汁的法式櫻桃鴨胸

櫻桃鴨胸肉才一下刀時就可以肉質相當鮮嫩且多汁，單吃時不僅不會有腥味之外，搭配胡椒醬也很好吃哦！

升級套餐後的甜點則是起士蛋糕，細膩軟綿入口即化，不管是搭配美式還是拿鐵咖啡，儼然又是一道美味的下午茶！

店家資訊

瀧厚炙燒熟成牛排 台中中科店

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電話：04-2463-0948

營業時間：週一至週五11:30–14:30、17:00–22:00 六日：11:30–22:00

地址：台中市西屯區永福路172號

付費方式：現金或信用卡(Visa、美國運通、萬事達卡)

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