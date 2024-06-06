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彌敦道港式茶餐廳
環境介紹彌敦道港式茶餐廳目前有兩家店，一家是板橋府中誠品5樓的誠品店，一家是在民生東路跟敦化北路附近的民生店；這次造訪的是民生店，附近幾乎都是辦公大樓，沒想到造訪當天是假日，用餐時煎也幾乎整間店客滿，生意非常好。 店內環境乾淨明亮，座位寬敞舒適，裝潢也滿像港是茶餐廳的感覺，牆壁上滿滿都是充滿香港感的壁貼風格。民生店主要是以主食及小炒類為主，原本只有誠品店才提供的港式點心，現在民生店也有提供了。但因為是師傅每天現做直送，所以數量不多，喜歡港式點心的人建議要早點去，像我們這次想點鼓汁蒸鳳爪就因為太熱銷很早就賣完了。 彌敦道港式茶餐廳民生店的座位選擇很多，一個人來用餐也很適合，席間也有看到滿多是家庭聚餐的。因為已經在台灣營業10年，老闆又是香港人，本身堅持餐點一定是原汁原味，所以在這裡吃到的絕對是非常道地的港式料理。 茶水的部份是自取，桌上則有白糖、醋及辣椒可以斟酌使用。
彌敦道港式茶餐廳 菜單
彌敦道港式茶餐廳 餐點介紹
臘腸排骨煲仔飯彌敦道港式茶餐廳選用的是很好的臘腸，先用高粱酒醃過，所以吃起來不死鹹又帶有酒香我很喜歡。臘腸排骨煲仔飯看以來就色香味俱全，排骨軟嫩，臘腸鹹香，想吃鍋巴的人可以晚點再加入調味料拌飯。 基本上來港式茶餐廳我很少吃煲仔飯，因為想吃東西太多了怕吃飯會佔掉胃的空間，但是他們家的煲仔飯味道很棒，鹹香度恰到好處，尤其是臘腸真的很好吃，老闆在食材上是真的有用心在挑選的。
砂鍋海鮮湯粉絲煲這道砂鍋海鮮湯粉絲煲是我們家挑嘴王杰寶指定要點的，原本以為挑食的他對於沒吃過東西都會吃個一、二口就不吃了，沒想到整鍋幾乎快被他吃光，海鮮料更是不放過，最後連湯都快喝光。 粉絲吸飽滿滿湯汁，吃起來Q彈夠味，海鮮有鮮蝦、花枝和北海道的生食級干貝，整鍋吃起來只能用鮮美來形容，適合多人一起來的時候點一鍋來分享。
干炒牛河每次到港式茶餐廳我們必點的一定是干炒牛河，這道也最能看出茶餐廳的功力跟道地程度。彌敦道港式茶餐廳的干炒牛河鑊氣比較重所以香氣更足，河粉吃起來也比較Q，整體口味偏重但完全不死鹹，是吃一口會愛上的干炒牛河。
菠蘿咕咾魚顧名思義這道其實就是糖醋魚片，是上網爬文看別人推薦說很好吃我們才點的，結果也沒有令人失望。光看色澤就知道每一塊魚都有扒上醬汁，一端上桌那糖醋的酸香氣就令人口水直流，杰寶一直在旁邊問說可以吃了沒，整個人很迫不及待！ 一入口那酸甜香氣撲鼻而來直衝口腔，魚的肉質不是軟爛的那種，帶點咀嚼彈性跟醬汁超搭。旁邊還有洋蔥、青椒和鳳梨可以一起搭配解膩，調味重但不會過酸到吃不下去，是很適合搭配主食的一道小炒。
金銀蛋時菜這道菜非常特別，是我第一次在港式茶餐廳吃到，也是在網路上看很多人都說這道必點，甚至有人會為這道菜會想再回訪彌敦道港式茶餐廳，這完全勾起我的好奇心，一定要吃吃看這道菜的口味。 金銀蛋時菜湯底用的是高湯，完全沒有添加味精，金銀蛋分別是鹹蛋和皮蛋，蔬菜的話是高麗菜。沒想到鹹蛋和皮蛋可以這麼搭，貼心提醒這道菜一定要拿來配主食，單吃會有點太鹹(因為鹹蛋的關係)；高麗菜吃起來也很脆甜，是一道吃過會印象很深刻令人難忘的港式料理。
魚子蒸燒賣彌敦道港式茶餐廳的港式點心是每日限量，因為民生店的廚房沒有這麼大，所以港式點心是請誠品店的師傅現做送到這裡來的，想吃的話要趁早來。魚子蒸燒賣吃的到蝦子跟豬肉，內餡飽滿完全沒有肉腥味，這絕對也是必點的。
鮮蝦腐皮捲高溫油炸後的腐皮捲皮薄脆內餡飽滿，吃的到蝦肉超級滿足，附上沾醬一起吃更美味。
奶油豬仔包大推這道一定要點，而且要趁上桌後趕快吃，才能吃到豬仔包外酥香搭配奶油與煉乳的鹹甜香絕妙搭配。我自己是會為了這道而回訪，因為剛烤好的豬仔包有夠好吃，外酥內Q的單吃已經夠香了，裡面夾的奶油跟淋上的煉乳更是畫龍點睛，我一個人可以吃掉一整份。
爆漿流沙西多士這道也是大家飯後必點的甜點之一，超邪惡的爆漿流沙西多士裡面士鹹蛋黃，外面是煎到焦香的西多是配上一塊奶油。一切開裡面真的整個爆漿，入口後也是鹹香味十足，絕對適合螞蟻人跟愛吃甜食的人享用。
絲襪奶茶(熱)來到港式茶餐廳怎麼能不點絲襪奶茶呢！彌敦道港式茶餐廳的絲襪奶茶做的是無糖，桌上有白糖可以自己添加喜愛的甜度，我覺得這樣非常好，畢竟現代人都不喜歡喝太甜。絲襪奶茶喝起來就是有獨特的茶甘味，建議要加點糖喝起來更好喝。
檸檬茶(凍)檸檬茶裡面加了非常多黃檸檬，喝起來的甜度大約是3分甜，不會澀澀的；香港老闆說他們家的檸檬都是泰國進口的，所以在選材上是真的有用心的。
秘製鴛鴦(凍)原本想點鹹檸檬七喜，結果當天生意太好，鹹檸檬都賣完了。不過我也很推這杯秘製鴛鴦，喝起來甜度很剛好，奶茶跟咖啡的比例調配很恰當，回訪時會想再點。
彌敦道港式茶餐廳 好不好吃整體來說我覺得彌敦道港式茶餐廳民生店的餐點真的都非常道地，比起一般的港式茶餐廳口味更接近香港，當天造訪時遇到香港老闆本人，態度很客氣也非常好聊。談及店裡選用的食材級推薦的料理時我都看的到老闆眼裡的光，對自己的餐點非常有自信，而實際上我們點的每一道也真的口味都很棒，完全沒有雷，而且還有好幾道因為太熱賣而老早就售完，絕對是非常適合來嚐鮮的台北港式茶餐廳推薦。
彌敦道港式茶餐廳 餐廳資訊及交通位置
彌敦道港式茶餐廳 板橋店 電話：(02)2955-5705 地址：新北市板橋區中山路一段46號5樓 彌敦道港式茶餐廳 民生店 電話：(02) 2500-6784 營業時間：11:00-14:30/ 17:00-20:30 地址：台北市民生東路三段130巷5弄8號 ➡ 彌敦道港式茶餐廳粉絲團