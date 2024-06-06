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彌敦道港式茶餐廳

環境介紹

彌敦道港式茶餐廳 菜單

彌敦道港式茶餐廳 餐點介紹

臘腸排骨煲仔飯

砂鍋海鮮湯粉絲煲

干炒牛河

菠蘿咕咾魚

金銀蛋時菜

魚子蒸燒賣

鮮蝦腐皮捲

奶油豬仔包

爆漿流沙西多士

絲襪奶茶(熱)

檸檬茶(凍)

秘製鴛鴦(凍)

彌敦道港式茶餐廳 好不好吃

彌敦道港式茶餐廳 餐廳資訊及交通位置

彌敦道港式茶餐廳 板橋店 電話：(02)2955-5705 地址：新北市板橋區中山路一段46號5樓 彌敦道港式茶餐廳 民生店 電話： (02) 2500-6784 營業時間：11:00-14:30/ 17:00-20:30 地址： 台北市民生東路三段130巷5弄8號 ➡ 彌敦道港式茶餐廳粉絲團

台北美食

我自己非常喜歡港式茶餐廳，覺得台灣的港式茶餐廳環境衛生跟價格都比香港還要實惠，最近又發現一家位在民生東路像弄內的彌敦道港式茶餐廳，老闆本身是香港人，已經在台灣營業10年了，聽說口味超道地，所以迫不及待帶著一家三口一起來品嘗。彌敦道港式茶餐廳目前有兩家店，一家是板橋府中誠品5樓的誠品店，一家是在民生東路跟敦化北路附近的民生店；這次造訪的是民生店，附近幾乎都是辦公大樓，沒想到造訪當天是假日，用餐時煎也幾乎整間店客滿，生意非常好。店內環境乾淨明亮，座位寬敞舒適，裝潢也滿像港是茶餐廳的感覺，牆壁上滿滿都是充滿香港感的壁貼風格。民生店主要是以主食及小炒類為主，原本只有誠品店才提供的港式點心，現在民生店也有提供了。但因為是師傅每天現做直送，所以數量不多，喜歡港式點心的人建議要早點去，像我們這次想點鼓汁蒸鳳爪就因為太熱銷很早就賣完了。彌敦道港式茶餐廳民生店的座位選擇很多，一個人來用餐也很適合，席間也有看到滿多是家庭聚餐的。因為已經在台灣營業10年，老闆又是香港人，本身堅持餐點一定是原汁原味，所以在這裡吃到的絕對是非常道地的港式料理。茶水的部份是自取，桌上則有白糖、醋及辣椒可以斟酌使用。彌敦道港式茶餐廳選用的是很好的臘腸，先用高粱酒醃過，所以吃起來不死鹹又帶有酒香我很喜歡。臘腸排骨煲仔飯看以來就色香味俱全，排骨軟嫩，臘腸鹹香，想吃鍋巴的人可以晚點再加入調味料拌飯。基本上來港式茶餐廳我很少吃煲仔飯，因為想吃東西太多了怕吃飯會佔掉胃的空間，但是他們家的煲仔飯味道很棒，鹹香度恰到好處，尤其是臘腸真的很好吃，老闆在食材上是真的有用心在挑選的。這道砂鍋海鮮湯粉絲煲是我們家挑嘴王杰寶指定要點的，原本以為挑食的他對於沒吃過東西都會吃個一、二口就不吃了，沒想到整鍋幾乎快被他吃光，海鮮料更是不放過，最後連湯都快喝光。粉絲吸飽滿滿湯汁，吃起來Q彈夠味，海鮮有鮮蝦、花枝和北海道的生食級干貝，整鍋吃起來只能用鮮美來形容，適合多人一起來的時候點一鍋來分享。每次到港式茶餐廳我們必點的一定是干炒牛河，這道也最能看出茶餐廳的功力跟道地程度。彌敦道港式茶餐廳的干炒牛河鑊氣比較重所以香氣更足，河粉吃起來也比較Q，整體口味偏重但完全不死鹹，是吃一口會愛上的干炒牛河。顧名思義這道其實就是糖醋魚片，是上網爬文看別人推薦說很好吃我們才點的，結果也沒有令人失望。光看色澤就知道每一塊魚都有扒上醬汁，一端上桌那糖醋的酸香氣就令人口水直流，杰寶一直在旁邊問說可以吃了沒，整個人很迫不及待！一入口那酸甜香氣撲鼻而來直衝口腔，魚的肉質不是軟爛的那種，帶點咀嚼彈性跟醬汁超搭。旁邊還有洋蔥、青椒和鳳梨可以一起搭配解膩，調味重但不會過酸到吃不下去，是很適合搭配主食的一道小炒。這道菜非常特別，是我第一次在港式茶餐廳吃到，也是在網路上看很多人都說這道必點，甚至有人會為這道菜會想再回訪彌敦道港式茶餐廳，這完全勾起我的好奇心，一定要吃吃看這道菜的口味。金銀蛋時菜湯底用的是高湯，完全沒有添加味精，金銀蛋分別是鹹蛋和皮蛋，蔬菜的話是高麗菜。沒想到鹹蛋和皮蛋可以這麼搭，貼心提醒這道菜一定要拿來配主食，單吃會有點太鹹(因為鹹蛋的關係)；高麗菜吃起來也很脆甜，是一道吃過會印象很深刻令人難忘的港式料理。彌敦道港式茶餐廳的港式點心是每日限量，因為民生店的廚房沒有這麼大，所以港式點心是請誠品店的師傅現做送到這裡來的，想吃的話要趁早來。魚子蒸燒賣吃的到蝦子跟豬肉，內餡飽滿完全沒有肉腥味，這絕對也是必點的。高溫油炸後的腐皮捲皮薄脆內餡飽滿，吃的到蝦肉超級滿足，附上沾醬一起吃更美味。大推這道一定要點，而且要趁上桌後趕快吃，才能吃到豬仔包外酥香搭配奶油與煉乳的鹹甜香絕妙搭配。我自己是會為了這道而回訪，因為剛烤好的豬仔包有夠好吃，外酥內Q的單吃已經夠香了，裡面夾的奶油跟淋上的煉乳更是畫龍點睛，我一個人可以吃掉一整份。這道也是大家飯後必點的甜點之一，超邪惡的爆漿流沙西多士裡面士鹹蛋黃，外面是煎到焦香的西多是配上一塊奶油。一切開裡面真的整個爆漿，入口後也是鹹香味十足，絕對適合螞蟻人跟愛吃甜食的人享用。來到港式茶餐廳怎麼能不點絲襪奶茶呢！彌敦道港式茶餐廳的絲襪奶茶做的是無糖，桌上有白糖可以自己添加喜愛的甜度，我覺得這樣非常好，畢竟現代人都不喜歡喝太甜。絲襪奶茶喝起來就是有獨特的茶甘味，建議要加點糖喝起來更好喝。檸檬茶裡面加了非常多黃檸檬，喝起來的甜度大約是3分甜，不會澀澀的；香港老闆說他們家的檸檬都是泰國進口的，所以在選材上是真的有用心的。原本想點鹹檸檬七喜，結果當天生意太好，鹹檸檬都賣完了。不過我也很推這杯秘製鴛鴦，喝起來甜度很剛好，奶茶跟咖啡的比例調配很恰當，回訪時會想再點。整體來說我覺得彌敦道港式茶餐廳民生店的餐點真的都非常道地，比起一般的港式茶餐廳口味更接近香港，當天造訪時遇到香港老闆本人，態度很客氣也非常好聊。談及店裡選用的食材級推薦的料理時我都看的到老闆眼裡的光，對自己的餐點非常有自信，而實際上我們點的每一道也真的口味都很棒，完全沒有雷，而且還有好幾道因為太熱賣而老早就售完，絕對是非常適合來嚐鮮的台北港式茶餐廳推薦。