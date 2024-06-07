「正老林羊肉爐」是台灣第一間主打羊肉爐吃到飽的餐廳，全台灣有超過10間以上的分店，湯底是精選10多種以上的中藥熬煮數小時而成，內用除了自助吧吃到飽外，招牌的羊肉排、羊大骨、羊腳筋還有羊肉全部都是無限量供應，讓顧客可以大口吃肉大口吸羊骨的精華，每次經過都能聞到香濃的羊肉香氣不斷撲鼻而來，在冬天更是滋補去寒的好選擇，加上「錦州店」附近都是辦公大樓，也成為許多上班族下班或是周末聚餐的好選擇。

餐廳資訊

正老林羊肉爐 名稱 : 正老林羊肉爐(錦州店)

電話 : (02)2501-6068

地址 : 台北市中山區錦州街323號

營業時間 : 週一公休、週二~週日 17:00-23:00

粉絲專頁(總部) : 正老林羊肉爐·火鍋吃到飽（總部）

粉絲專頁(錦州店) : 正老林羊肉爐錦州店

從捷運 行天宮站 3號出口步行10分鐘，或是捷運 中山國中站 步行8分鐘左右就可抵達，招牌就是亮紅色的在錦州街上非常好辨認

餐廳環境

店內的空間非常寬敞，因為每個爐子都是小瓦斯桶可以移動，如果人多聚餐需要併桌就方便隨時調整桌子

入座之後就能開始拿飲料跟食材準備大快朵頤，冰箱裡的飲料跟啤酒是需要額外付費，旁邊有常見的飲料機則是可以免費喝到飽

在飲料機旁邊是冰淇淋區，上方會有白板寫上今日口味，每種口味的份量都滿充足的有定時注意並且更換新的冰淇淋

往旁邊走是白飯、麵食、高湯跟醬料區，全部都是自助自由使用

白飯旁邊還有肉燥可以做成肉燥飯吃，不過小心不要吃太多反而主角羊肉吃不下啊XD

麵食的選擇除了常見的王子麵、冬粉外還有蒸煮麵跟雞絲麵可以選，吸飽羊肉湯吃起來非常過癮

食材區在整間店最裡面的位子，大冰箱放的是蔬菜跟羊肉為主

除了蔬菜外還有三種菇類可以選，另外洋蔥跟玉米筍是我個人滿喜歡吃的配料

上面兩層是各種蔬菜以及甜不辣、豬血糕等相關的火鍋食材，下層則是羊大骨、羊腳筋跟羊肉排，這些食材可以吃到飽光用看的就讓人垂涎三尺

往後轉是老油條跟另一個放火鍋料的小冰箱，裡面主要是常見的各式火鍋料以及肉片，如果想吃點不同的肉品有牛肉片跟豬肉片可以選，不過主要還是以羊肉系列的為主

菜單

入內用餐是採用人頭制的，成人是580元吃到飽，最重要的是「免收服務費」啊~這根本就是下班之後的小確幸，有種讓人小小賺到的感覺。如果回家也想吃到一樣的美味有提供外帶的服務，羊肉是依照部位有不同價格，建議可以先在店內吃一次看看再決定外帶的冷凍包要以哪個部位為主，可以依照個人口味做挑選

餐點介紹

入座後店員直接會先把湯底端上來，因為是用多種中藥熬煮出來的湯頭香氣非常濃郁

每人都會提供一個盤子來裝配廖，既然全部都是吃到飽當然要先拿羊大骨跟羊肉排當作湯底配料，這樣會讓湯頭的味道更豐富

肉片是三種都有拿，不過後面幾乎全部都是吃羊肉麵，因為一般比較少會有羊肉可以點

把第一輪的配料全部放進去煮滾後，光看到畫面就已經口水直流

店內吃到飽的肉燥飯當然也要來上一碗，肉燥的部分用料非常實在滿滿都是肉塊，調味剛好不會過鹹不過吃的時候要注意，因為太快把肉燥飯吃完可是會影響到吃羊肉的胃喔~~

羊肉片的顏色我覺得會比牛肉在深一點點，吃起來滿紮實的煮太久也不會過硬

搭配羊肉的醬料吃起來更有味道而且還帶有解膩的效果

「老油條」是吃火鍋必備的配料之一，吸飽湯汁後直接吃就像是在喝湯一樣，不過要小心不要被熱湯燙到

這次是把外皮煮軟裡面還保有原本的脆度，吃起來就會有兩層口感，外表軟嫩多汁裡面酥脆紮實

「蟹肉棒」是火鍋常見的配料也是我小時候很喜歡吃的食物，煮熟後會整個膨脹起來，吸附的湯汁雖然沒有油條多但還是能感受到湯頭的香味

「豆皮」跟油條可以算是火鍋的兄弟拍檔組，在不管熱量的前提下吃起來就像是在喝湯一樣

「羊肉排」肉的量非常飽滿只有中間有部分小骨頭，吃起來十分軟嫩有些還會帶點皮口感更加彈牙

「貢丸」吃起來非常紮實Q彈，雖然是小顆型的但吃起來的口感滿厚實

「燕餃」是我滿常吃的火鍋配料，雖然吃火鍋很常看到不過搭配羊肉湯底吃味道會更香濃

吃完第一輪後馬上展開第二輪的攻勢，不過這次蔬菜的部分就拿得比較多，一方面補充營養另一方面多加點蔬菜可以讓湯頭喝起來比較不會那麼油膩

瓦斯的火力滿大的即便有加過湯依舊很快就能沸騰，減少許多等待的時間

「羊大骨」上面的肉還滿多的吃起來鮮嫩多汁，最重要的是輕輕一撕肉就能從骨頭上撥離下來，店內還有提供手套可以直接把羊大骨拿起來啃，吃這種餐點就是要如此豪邁

大骨中間的骨髓是我覺得整間店最精華的地方，因為吃到飽所以大骨也能吸到飽，可以用筷子簡單把中間攪拌均勻後拿吸管直接吸，味道十分鮮甜真的讓人一吸就上癮

「羊腳筋」上面滿滿都是筋，不過煮熟後非常軟嫩不會咬不斷，加上上面有滿滿的膠質吃起來嘴巴會覺得黏黏的

大骨也是可以吸裡面的精華，所以來這幾吃不用客氣真的就是大口吃肉大口吸大骨

最後再吃幾種火鍋料來轉換一下口味，蛋餃印象中是熱量排行榜的前幾名，不過吃火鍋時我都不會管這麼多既然是喜歡的火鍋料先吃再說XD

吃飽後再去拿冰淇量讓這餐畫下完美的句點，吃起來甜而不膩冰涼感讓全身十分舒暢

結語

吃過的羊肉爐店也不少不過這間「正老林羊肉爐」讓我印象非常深刻，光羊大骨、羊腳筋跟羊肉排這三種重點部位都能吃到飽，每塊大骨都有精華可以吸就滿划算的，加上自助吧的食材還有火鍋料種類非常豐富，可以依照自己的口味做選擇，不過來這裡享用餐點的人桌上一定都裝滿「羊三寶」，但記得一定要拿吃的玩的量以免造成浪費。另外晚餐時段建議要先訂位，平日時常會有上班族的聚餐，假日生意更是大排長龍。