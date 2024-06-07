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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關東煮+燉煮物+麵食高CP值美味不私藏！

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關東煮+燉煮物+麵食高CP值美味不私藏！

2024-06-07 17:11:00 小珊珊 人氣：132
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1267篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

大關Oden
phone-0978511951
place新北市永和區中和路501巷2-3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

永安市場捷運站美食戰區，從中和路街口到巷口，美食不輸陣！193酷哦

發現一家很可愛的日式裝潢小店，仔細一看居然是關東煮015啊

，雨天來一碗溫暖的關東煮是一件幸福的事〜

 

無意發現這家大關，小編挖到寶了，原來永安捷運站正對面巷子有這樣一家關東煮

大關是一家家庭式的溫馨小店，沒有太多的宣傳，低調不顯眼的裝潢

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

連門口也好吸睛呢，門口有大大的摩艾模型跟玩偶可以拍照！

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

老闆人也很好，經詢問過後他說寵物可以入內用餐，不吠叫、不便溺

，只要不會打擾到其他的客人為主，老闆都是很歡迎的唷

PS：偷偷說老闆很帥、老闆娘超辣超美，是不是該去朝聖一下XD094無所謂

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

日式老宅的木門與室內簡單裝潢風格讓人很喜歡，給人一種很舒適自在的感覺

空間雖不大，但有別於一般台式的關東煮，有著濃濃日式風格，配上日式燈籠很有味道

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

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捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

每張桌位上都有專屬QR Code，客人自己掃描就能線上完成瀏覽菜單、點餐

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

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捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

紙本菜單，也提供給大家參考看看

原以為是販售關東煮類的料理，沒想到餐點種類還挺多的

除了各式關東煮之外，還販賣老闆的隱藏版料日式佃煮以及麵食類唷

關東煮的價格大約都落在15~40元左右，非常平價，真的不用擔心會有花很多錢又吃不飽的問題

這裡的關東煮也很豐富，多種純手工製作鍋物，讓人每一種都想點來吃121狂笑

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

老實說，當下就對這家關東煮專賣店充滿好奇，心裡一直有個疑問，除了關東煮還賣什麼麵？！

結果好吃到被小編暱稱為「被烏龍麵耽誤的關東煮店」！！！捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

【泰式酸辣蝦+大根白蘿蔔】

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

從最簡單的麵，便能看出老闆的功夫，這碗王子麵，簡單卻讓人喜愛！021渴望

酸中帶辣，酸辣刺激舌頭，微辣得剛剛好，加入鮮蝦更甘甜，完整呈現泰式口味

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

Q彈有勁的泡麵麵條，每一口都有嚼勁搭配道地泰式湯底，讓人胃口大開

這碗超讚，夏日吃這味很消暑，咻咻一下就吃完了！

日式煮白蘿蔔，沒想到加入泰式酸辣醬中竟然這麼搭004拍手

白蘿蔔軟硬適中，芯煮得通透又保有一點爽脆度，非常順口美味

喜歡泰國菜或是重口味的朋友，應該會很喜歡這道

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

【重慶酸菜魚炒烏龍】

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

酸菜魚最近在台灣真的是夯到不行！

而酸菜魚炒烏龍只有在大關才吃得到呢028揪耳朵

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

微辣花椒香不膩口味道超豐富，小編也是愛不釋手酸酸的湯頭真的一口接一口喝呢

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

沙巴魚給的不少，更狂的是金針菇的量，還有香菇、玉米筍，一撈起來滿滿都是料

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

湯頭酸香夠味清爽開胃，溫潤順口酸菜與沙巴魚肉的完美結合，魚肉肥美，湯頭酸爽帶勁，滿滿的海味

推薦必點炒烏龍，現炒能嚐到鍋香氣及甘醇滋味〜016飄過

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

【酒蒸蛤蜊煮】

這道菜每次去日式居酒屋都會很想點來吃

濃濃的酒香味融入到蛤蜊湯汁中，每顆蛤蜊肉質飽滿

滿滿的蛤蜊鮮味+滿滿的酒香味，每一口都是精華，恬淡的海洋滋味！

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

關東煮類的料理，我本來就很喜歡吃，這裡的關東煮每樣都入味又不失嚼勁，好吃好吃

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

【古早味油豆腐+青花椰菜+手作大墨魚花枝丸】

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

油豆腐，炸過的外皮吸滿了湯汁，咬下去的瞬間除了湯汁外就是滑嫰

關東煮挑選富含鈣質的青花椰菜，不但吃得清爽又可以讓身體來個體內環保！

墨魚花枝丸，每一口都吃得到墨魚汁的鮮甜和滿滿花枝的濃郁海味

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

內用還有好喝雞湯喝到飽！！！

我超喜歡他們的湯，好甜好甜，我吃過的關東煮，湯都很一般

每一口都帶來濃郁的雞香，還喝得到蔬菜鮮甜口感，喝完讓你整個身心舒暢〜

好喝到不行還可以無限續湯超讚！

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

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【梅花豚肉+雞肉燙+爆漿龍蝦沙拉球+高麗菜肉捲+基隆黑輪】

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

很大塊！挑選梅花肉部位，本身肉質鮮美，沒有一絲豬腥味，柔軟帶點彈性肉質

我覺得關東煮湯頭非常適合用來涮煮梅花肉，吸收了湯頭的精華，加上本身的鮮甜，超好吃〜

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

雞肉燙這道必點，超厲害！完全鎖住雞肉的肉汁與軟嫩！

原以為會沒啥味道，錯了！雞肉應該有先醃漬過，鹹甜夠味，嗚嗚好嫩〜好好吃！

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

爆漿龍蝦沙拉球，新鮮魚漿包裏了滿滿的龍蝦沙拉內餡，Q彈口感有著濃濃的海鮮味

，一口咬下滿滿的龍蝦沙拉爆漿而來〜

高麗菜肉捲，口感爽脆的新鮮高麗菜絲包捲在肉餡外，而且內餡很真實，有點像貢丸的口感

鮮甜爽脆的高麗菜配上滑嫩的肉一起入口，超對味的！

片狀的基隆黑輪吃起來Q軟綿密，越嚼越香甜，沾上醬料更是好吃

 

【日本玉子燒+魚卵福袋+古早味基隆甜不辣+日本牡丹燒竹輪】

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

玉子燒，是一種以雞蛋為原料煎制而成的日本料理，也是我的最愛〜

紮實豐厚加上柔軟、香甜的口感，也能吃到濃厚的蛋香

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

魚卵福袋，飽滿的魚卵內餡，喜歡吃魚卵的朋友不容錯過

魚卵在口中啵〜啵〜啵的飽嘴感，與湯頭完美融合超絕配，入口超過癮！

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

基隆的手工甜不辣，新鮮魚漿製作，鮮甜彈牙中還有爽脆的口感，紮實不軟爛，風味富有層次

日本牡丹燒竹輪，表面炙燒過，吸附滿滿湯汁口感Q彈外，還會帶有一些獨特的甜

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

【雞湯茶碗蒸】

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

用雞湯高湯當基底，100%提升茶碗蒸的鮮甜和濃郁度

滑嫩滑嫩ㄉ，還有加入海鮮，鮮美海味，咕溜咕溜滑順入口，hen好吃！

捷運永安市場站巷弄美食〜大關•關東煮，永和的日本平民美食，關

 

小珊珊碎碎念：

從外觀僅看出是家普通的關東煮店面罷了，結果沒想到意外好吃！166變臉

尤其是獨家特製麵食，獨門味道可是讓饕客一口就愛上，只有這家店才吃得到唷

還有超好喝雞湯，湯頭都快跟知名燒肉店的雞湯一樣好喝，太厲害了啦！238哦耶

一碗熱騰騰的麵+一盤關東煮+雞湯，吃了超有飽足感而且超滿足〜

 

【Info】

大關Oden

▶地址：新北市永和區中和路501巷2之3號(永安捷運站對面麥當勞旁巷子)

▶營業時間：16:00 ~ 00:00

▶預約電話：0978 511 951

手刀點餐：https://line.me/R/ti/p/@728ewpmg

▶官方粉絲團：大關_Oden  

▶IG：黑丸｜大關｜雞湯關東煮（@hi_oden22）• Instagram 相片與影片

X提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩)

 

文章標籤
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小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




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