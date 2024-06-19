想找有特色捷運大坪林站茶飲店或捷運大坪林站手搖飲店的大大看過來，前幾天中午跟朋友在誠品生活新店裕隆城聚餐，結束後步行到大坪林捷運站4號出口這裡要搭統聯客運1665線去泡礁溪溫泉時，在搭車處看到對面這家茶裡不然大坪林店，大家就決定走過去買飲料在車上喝，而到了店外一看，發現這間新店茶飲店還蠻特別的，因為它們家有販售結合辛香料特色飲料，至於後來實際點來喝，包括現點現煮木辛人炭焙烏龍鍋煮鮮奶茶在內的茶飲都不錯，所以就決定來分享一下囉…

這次搭客運前看到的茶裡不然大坪林店，就在新店北新路三段上，而且門口就有公車站牌，

過馬路來到茶裡不然大坪林店門口，看到櫃臺前的立牌，還有櫥窗內的推薦飲品，然後再問了店員，才知道這間新店手搖店是以結合辛香料、肉桂的茶飲做為招牌飲料，這好像是市面上其它茶飲店所沒有的說…

點餐櫃臺這裡，有小立牌說明只要當場進行Google店家好評，還是FB、IG打卡或發限動，就能免費加料。另外，如果加官方Line帳號，然後綁定外送平台會員，再送一張30元折價券。

知道了推薦飲料跟目前有的優惠活動資訊後，接著就看茶裡不然大坪林店菜單，來決定這次要喝的飲料吧！

稍等一下後，四杯飲料都製作好了，所以先來張大合照，然後再正式開喝跟分享囉…

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