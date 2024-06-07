今天這場婚宴太讚了！不知道堂哥堂嫂哪裡找到的廠商，忍不住想分享給大家！

▼婚宴辦在一水綠洲莊園，場地很大，綠意盎然，氣氛很好，聽說有需要莊主還可以出借萊斯勞斯，哇賽！！可惜堂哥堂嫂沒有用到！

▼主桌佈置超浪漫，鮮花與絲帶，辦桌廠商有用心。

▼酒杯和碗盤也有特別搭配，很精緻。

▼賓客桌佈置簡潔大方。

▼看到很多桌都上演大合照，完全變相同學會XD

▼今日辦桌菜單，光看菜名就想流口水！

我今天是負責收禮金，以及全場跑透透哪裡有忙哪裡搬的那塊磚(?)，所以理所當然出現在了後廚，大家(和我)的晚餐到底準備得怎麼樣，很重要！

▼今晚桌數不少，後廚備菜好壯觀……

▼辦桌人員忙歸忙，但很注重衛生，手套時時戴著。

▼菜品裝盤完畢立刻用保鮮膜封起來，保鮮顧衛生！

▼擺盤好精緻…真的讓我誤以為是在哪間大飯店後廚，走出來才回神，對哦…我是在戶外婚禮才對。

婚宴不拖延，準時開桌！

▼開胃直接上五道菜，長春捲一人一支。

▼酥炸排骨，鹹香好唰嘴！

▼好新鮮的中卷，醬汁是味噌和蘋果醋調的，酸鹹酸鹹的好開胃。

▼螺肉雲耳也是清爽開場！

▼溏心烏魚子，軟Q海味十足，我爸一直很想夾第二片，可惜大家沒給他機會哈哈哈！

▼生魚片好驚艷，突然覺得自己之前吃的都遜爆了🤣看了眼其他桌，幾乎每桌都在拍拍拍，看來不是只有我這麼想。

▼整尾鯛魚片成生魚片，不只擺盤好看！鮮度也是很高！吃起來肉質好甜，這道存活時間大概只有十分鐘，一人兩片、三片的，一下子分光光。

▼魚翅全雞湯🤤阿伯們也不禁比起讚，讚不絕口說每麥每麥，對份量有夠滿意！

▼滿滿一鍋！

▼湯裡還藏著整隻的烏骨雞！看伯母撈料困難，直接出手幫忙分雞腿！

▼接下來大概是全場最吸睛的菜品！

第一次看到裝在禮物盒的辦桌菜，總鋪師哪裡來的idea，佩服！幾乎被大家360度拍了一輪🤣

▼星光版龍蝦XD

▼龍蝦配壽司，蘋果挖成小提盒的樣子，裡面是蝦卵散壽司，因為蘋果造型太可愛了！我們這桌的都被拿去哄小朋友吃飯了XD

▼龍蝦肉壽司，做成四種口味的捲壽司，有海苔、芋泥、蝦卵、蛋糕。

▼下面又是一道擺盤精緻的辦桌菜，一人一顆鮑魚和扇貝，又彈又嫩，滿足！

▼中場堂哥堂嫂二進酷爆了！！大黃蜂護駕(嫁)誒！！聽說這是辦桌廠商精心策劃，這驚喜也太有誠意了吧！

▼我小姪子原本都已經神遊了，看到變形金剛又活了XD

回來繼續把C位給食物。

前半場大家幾乎都吃很飽，份量真的很足，所以後半場動筷的人少，但是打包得很勤快，變相也是在說辦桌菜好吃，得多包一點！

▼鮮蝦配南瓜醬，南瓜和海鮮很搭，份量也不會很多，一人一盤剛剛好很清爽。

▼龍膽石斑酸菜魚…酸菜味道好香，原本肚子有撐，聞到酸味又有點忍不住想吃，龍膽石斑肉量很多，吃起來彈嫩甘甜，再配一口酸湯，我好像又可以再戰一下下！

▼最後一道熱菜也是魚肉鍋，這回是真鯛味噌鍋，鯛魚新鮮帶骨一整尾，搭配滿滿一盤蔬菜和菇類，總鋪師很懂大家吃到最後想來點青菜清爽的想法！

▼同時又上來一個心型禮盒，大家帶著好奇打開，我妹忍不住驚呼，這也太美了吧！

▼任誰收到都會心動的水果玫瑰禮盒！

▼最後甜點也是精緻到以為是在法式餐廳🤣鮮花莓果生乳酪＋馬卡龍＋巧克力，真的很不像在吃戶外辦桌，跟我以往吃過的完全不一樣！有顛覆傳統印象！

今天這場婚宴大家都很高興，可說是賓主盡歡！尤其辦桌菜撐起了大場面，讓我見識到和吃到不同過往的辦桌菜！也很難得看我爸媽筷子沒停過XD再次恭喜堂哥堂嫂新婚快樂，讓我們享受到新口福！！

跟我一樣好奇辦桌廠商的，可以參考下面資訊！已迅速跟堂哥要來😆

洪廚囍宴

地址：台南市柳營區雙和路51號

電話：06 622 3925

營業時間：10:00-21:00

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