端午連假準備去哪玩？這次假期總共有3天假，從2024/6/8(六)~6/10(一) ，只要善用請假與特休，只需請假4天(6/11-6/14)，端午假期就能擁有9天假期！這麼好的連假，一定要好安排，可以計畫出國旅遊，或者在國內大玩特玩，假期就到這些推薦景點遊玩，保證過節不無聊。

端午節正值福隆沙雕季，福隆沙雕季時間約在每年6~10月在福隆海水浴場舉辦，綿延三公里長的黃金沙灘，被世界沙雕協會鑑定為台灣最適合沙雕的場所，有造型沙雕、沙灘音樂會、美食攤位、文創市集、水上活動等，讓你從早玩到晚，精彩不停歇。

台中福壽山魯冰花是全台最大魯冰花海，就在台中梨山的福壽山農場，福壽山魯冰花季節時間為每年在5月~6月，園內魯冰花換上粉紫色衣裳，宛如秒飛到紐西蘭的夢幻仙境。

端午連假，遇到下雨怎麼辦？就來桃園Xpark水族館：全台第一座都會型水生公園，孩子們心目中第一名水族館Xpark，必看亮點有水母水晶球、企鵝隧道、海獅餵食秀，以及親子最愛的虛實互動體驗，過節不知道帶小孩去哪裡，就來桃園Xpark水族館，度過愉快節日假期。

如果想出國的話，正值端午連假的6月，剛好是新加坡雨量最少的季節，這時間非常適合造訪新加坡遊玩，而且還有購物狂最愛的打折季，可以去新加坡逛街血拚。如果想去海島度假，峇里島這時天氣涼爽、空氣清新，海水也相對清澈，可以去峇里島玩，度過精彩的海島假期。

端午假期剛好是日本繡球花（紫陽花）盛開的季節，從6月最早開花的沖繩，到8月最晚開花的北海道，可是說是日本從南到北都有繡球花的蹤跡。想要在端午連假（6月初）一睹日本繡球花的美麗身影，推薦去日本南端的沖繩和九州，沖繩繡球花景點有「饒平名繡球花園」，九州繡球花景點有「豪斯登堡」、「久留米千光寺」、「筥崎宮」，準備出發去日本賞繡球花！

端午連假出國除了搭飛機，另一種出遊方式還可以搭郵輪出門玩，不但能盡情使用設施，還能在全天候餐應享用美食，無須擔心住宿、交通，只需在船上好好放鬆享受，開啟最懶人的度假模式吧！

端午連假想到處走走逛逛嗎？，不論在國內旅遊還是出國度假，連假絕對超充實！