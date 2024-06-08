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［台中鍋物推薦］十二段鍋物堂健行店／超推極洋海鮮總匯盛合／用餐時間90分鐘野菜、飲品、冰品無限吃到飽

2024-06-08 22:29:00 星晴小步 人氣：118
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窩客好文

星晴小步

發表篇數：469篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

十二段鍋物堂-健行店
phone04-23233236
place台中市西區健行路1037號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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［台中鍋物推薦］十二段鍋物堂健行店／超推極洋海鮮總匯盛合／用

上個月到台中

朋友除了帶我去擼貓之外

我一到台中就帶來十二段鍋物堂餵飽我的胃XD

目前聽他說十二段只在中部經營

這次吃完之後~~

我好希望他能夠來南部展店

雖然現在這類型的火鍋店已經越來越多的趨勢

［台中鍋物推薦］十二段鍋物堂健行店／超推極洋海鮮總匯盛合／用

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［台中鍋物推薦］十二段鍋物堂健行店／超推極洋海鮮總匯盛合／用

雖然店內不大

但是裡面的裝潢我還滿喜歡的

整個走古色古香風格

也有半開放小包廂這樣

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野菜自助吧

有滿多蔬菜以及火鍋料

也有醬料區跟飲料、冰品

都是可自取～

看到冰淇淋有明果的就很開心

因為超愛明果的榴槤冰～

［台中鍋物推薦］十二段鍋物堂健行店／超推極洋海鮮總匯盛合／用

第一先選喜歡的湯底

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朋友選擇私房麻辣

麻辣湯頭裡有附鴨血跟豆腐

可自選其中一項或是兩種都要

我覺得裏頭附的鴨血真的還滿嫩

還滿好吃的～

吃不夠的話～～

野菜自助吧也有鴨血可以自煮

朋友點美國1855穀飼嫩肩牛肉鍋

［台中鍋物推薦］十二段鍋物堂健行店／超推極洋海鮮總匯盛合／用

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而我選擇帕瑪森牛奶湯底+極洋海鮮總匯盛合

覺得海鮮就是要搭配海鮮最對味

極洋海鮮總匯盛合包含有:

鮭魚、鱸魚、鯛魚

中卷、蛤蠣、干貝

鮑魚、扇貝、鮮蚵

個人是有被中卷的大小嚇到

而且是毫無切小塊的狀態之下

他們家的海鮮我還滿推的

吃的出來夠新鮮～～所以真的有夠好吃！

肉質其實我覺得也還不錯～～

［台中鍋物推薦］十二段鍋物堂健行店／超推極洋海鮮總匯盛合／用

最讓我感到神奇的是

桌上的服務方塊

真的是第一次看到這種東西

有任何需要服務的選項

點餐、加湯、清潔

只要把服務方塊朝上就可

十二段鍋物堂 | 健行店

台中市西區健行路1037號

11:00-04:00

04 －23233236

線上訂位

文章標籤
十二段鍋物堂健行店 十二段鍋物堂 台中美食 台中鍋物推薦 台中鍋物 台中餐廳推薦
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星晴小步

✪星晴小步的美食之旅✪




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