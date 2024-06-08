上個月到台中
朋友除了帶我去擼貓之外
我一到台中就帶來十二段鍋物堂餵飽我的胃XD
目前聽他說十二段只在中部經營
這次吃完之後~~
我好希望他能夠來南部展店
雖然現在這類型的火鍋店已經越來越多的趨勢
雖然店內不大
但是裡面的裝潢我還滿喜歡的
整個走古色古香風格
也有半開放小包廂這樣
野菜自助吧
有滿多蔬菜以及火鍋料
也有醬料區跟飲料、冰品
都是可自取～
看到冰淇淋有明果的就很開心
因為超愛明果的榴槤冰～
第一先選喜歡的湯底
朋友選擇私房麻辣
麻辣湯頭裡有附鴨血跟豆腐
可自選其中一項或是兩種都要
我覺得裏頭附的鴨血真的還滿嫩
還滿好吃的～
吃不夠的話～～
野菜自助吧也有鴨血可以自煮
朋友點美國1855穀飼嫩肩牛肉鍋
而我選擇帕瑪森牛奶湯底+極洋海鮮總匯盛合
覺得海鮮就是要搭配海鮮最對味
極洋海鮮總匯盛合包含有:
鮭魚、鱸魚、鯛魚
中卷、蛤蠣、干貝
鮑魚、扇貝、鮮蚵
個人是有被中卷的大小嚇到
而且是毫無切小塊的狀態之下
他們家的海鮮我還滿推的
吃的出來夠新鮮～～所以真的有夠好吃！
肉質其實我覺得也還不錯～～
最讓我感到神奇的是
桌上的服務方塊
真的是第一次看到這種東西
有任何需要服務的選項
點餐、加湯、清潔
只要把服務方塊朝上就可
十二段鍋物堂 | 健行店
台中市西區健行路1037號
11:00-04:00
04 －23233236