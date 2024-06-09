趕緊揪親朋好友一起買機票出發去沙巴玩吧！活力十足的沙巴，不只有爬山健行、岩洞探險，還有深海潛水、激險泛舟等生態探險的活動。不管是在地文化或是沙巴美食，第一次的沙巴自由行之旅肯定會讓你們有個超棒的回憶。

沙巴神山 Mount Kinabalu

馬來西亞和婆羅洲島最高峰 -- 京那巴魯山/沙巴神山 Mount Kinabalu，吸引了許多人來到沙巴想征服的目標。海拔4095.2 米，山體由大片堅硬的花崗岩組成。從哥打京那巴魯市區出發，前往國家公園位於海拔1,558的總辦事處，約需兩小時車程。從山腳下攀爬到山頂，需要1-1.5天的時間。

神山牧場 Ladang Tenusu Desa Cattle

奶牛場位於馬來西亞沙巴州昆達山腳下的牛場，這裡生產大部分沙巴州的牛奶和乳製品。農場佔地大，有 199 公頃，經常被冠以沙巴州的“小新西蘭”之 稱。周圍都是令人驚嘆的風景。在這裡大人小孩可以餵山羊、品嚐美味的冰淇淋、和雄偉的沙巴神山( Mount Kinabalu )為背景拍照。

昆達山戰俘紀念館 Kundasang War Memorial

位於馬來西亞沙巴州昆達山的昆達山戰俘紀念館，是一座重要的歷史紀念 地，紀念二戰期間在馬來西亞沙巴州被俘並喪生的澳大利亞和英國士兵。紀念館由四個花園組 成，分別代表澳大利亞、英國、婆羅洲和和平與希望，精心設計以反映各國風格和情感。

★ 沙巴自由行攻略

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