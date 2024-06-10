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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關/ 天下第一雄關/不到長城非好漢 in -『居庸關』 Iven の窩-分享生命…

《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關/ 天下第一雄關/不到長城非好漢 in -『居庸關』 Iven の窩-分享生命中的美好

2024-06-10 01:36:00 Ivenの窩 人氣：1,177
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Ivenの窩

發表篇數：502篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 中國

《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

2024.03月跟著旅行團，為期五天的北京之旅，3/22這天搭遊覽車，來到萬里長城的「居庸關」《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

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居庸關是明長城其中一座出名的關城，與附近的八達嶺長城同為首都北京西北方的重要屏障；與倒馬關紫荊關合稱「內三關」《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

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萬里長城「居庸關」全覽圖及介紹。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

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「居庸關」的長城博物館，我們走有進去走走瀏覽。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

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長城博物館裡有很多古典的建築，幽靜雅致。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

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長城商店，這裡有販賣有關於萬里長城相關的紀念品。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

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居庸關城樓上掛有“天下第一雄關”的匾額，右邊是長城入口。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

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天下第一雄關的城樓，是遊人合影的勝地。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

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萬里長城是中國古代秦朝，為抵禦北邊塞外游牧民族，及部落等外族侵襲，在西北方所修築的規模浩大的防禦牆工程，居庸關是古時候抵禦外族入侵的重要關卡。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

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居庸關的入口處座石碑正刻著「不到長城非好漢」是大陸領導人毛澤東的提字，很有激勵的作用。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

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在長城上旅行團的團員們合照，這次認識不少好友。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

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「居庸關」長城三大關城之一長城沿線上的著名關城，沿山而建十分險峻。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

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我有爬上去「居庸關」，平常跳舞的體力，不是練假的。🤣

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爬上頂口900多的台階算來不多，但這裡的台階高低落差大，很多台階太高，連我這長腳的人都有些費力，有些通道狹隘，走起來費力又有些危險，「不到長城非好漢」應該是這個意思唄。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城/ 天下

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爬上 頂口2/3的階梯，回頭俯視遼濶的山水，有登泰山小天下的感覺。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

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這裡山色秀麗，樹木層層疊疊， 「居庸疊翠」也是獲得清代著名燕京八景之一的美稱。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

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居庸關是太行八陘中軍都陘的重要關隘，始建於秦代位於北京西北部，距北京約60公里，設於太行山餘脈之軍都山峽谷之間的關溝，兩側均有高山聳立，縱深約20公里，地勢險要。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

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目前的萬里長城是明朝建築的長城,6700公里，劉導建議可以來次北京8日，排秦皇島、承德避暑山莊，北京到承德300公里，經過順應、懷柔2縣，清朝皇帝蓋很多薩滿廟，懷柔西藏的拉薩，都是景點；北京的地鐵四通八達，有機會來北京自由行，也是很好的，期待ing。《北京景點》2024/3月北京之旅第三部曲/萬里長城之居庸關

  『居庸關』
地       址：北京昌平區
電       話：+86 10 6977 1665

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