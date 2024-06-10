新店報報！ 新莊新開的寵物友善咖啡廳！

【Paws Cafe寵物友善餐廳】可帶毛孩一起來用餐，還有店貓陪客人入座兼陪吃！

毛孩們入內用餐皆可落地且還有毛孩餐食可以點，一定要立馬去踩點一下啊〜

Paws Cafe位於幸福東路上，靠近頭前運動公園，鄰近捷運幸福站、先嗇宮站

開車來的話，可以停在「頭前平面停車場」，然後順便帶孩子們去公園散散步、放電

Paws Cafe很適合帶毛孩在戶外散步跑跑之後再一起入內用餐的地方喔〜

一樓大廳為出餐區，每桌都有專屬QR Code，用完餐再結帳即可

二樓則為用餐區，這裡的白色系裝潢與明亮的採光真是太好拍照了，用餐環境也是舒適的

，我個人反而是喜愛這裡的環境多過於餐點較多，讓你吃起餐來舒舒服服，就像在網美打卡地喔

Paws Cafe是一家超級貼心的寵物餐廳，毛孩也可以直接坐在沙發上

，樓梯設有擋門不用擔心毛小孩會跑出去，真的是很友善毛孩的咖啡廳

泡泡和嚕嚕是Paws Cafe的店貓，是目前遇到的店貓之中，親人度最高的

一點都不怕生還很愛玩，不僅超親人還會討摸，超萌撒嬌的，可愛的模樣簡直融化貓奴們的心！

一般來說，貓咪和狗狗要和平相處並不容易，泡泡和嚕嚕完全不怕狗狗，完全是追著NICO跑哈哈

小編溫馨提醒，因為很親人，所以禁止強抱他們，也禁止餵食唷

邊境牧羊犬Audi，超熱情親人的大狗狗，讓人超融化〜

點餐的話，掃描QRCode就可以自己點，餐點都是新鮮現做，需要製作時間，建議先點完餐再嚕貓XD

附上新菜單給朋友們參考唷

Paws Cafe還會招待狗狗一杯羊奶，NICO喝津津有味，連泡泡和嚕嚕也超愛哈哈

很喜歡貓咪靠過來撒嬌討摸的時候，瞇著眼開心的呼嚕聲，心瞬間就被療癒惹〜

【香煎培根班尼克蛋】

超大份量的早午餐，女生一個人根本吃不完啊……..

班尼克蛋無論是搭配煎得酥脆的培根、煙燻鮭魚，或是火腿，都好吃得不得了

嬌嫩欲滴的水波蛋，一刀切下去，溫熱的流心蛋黃緩緩流出，太邪惡畫面感跟美味兼具

英式瑪芬麵包鬆軟的口感，吸滿了蛋汁和荷蘭醬的綜合醬汁味道，整體吃起來很滑順

還有大份量的生菜沙拉以及薯塊，這一份下去可以一路飽到晚上XD

【黑胡椒蘑菇和牛漢堡排飯】

日本超人氣漢堡排這裡也吃得到！

和牛漢堡排肉味濃郁，有豐富鮮香的油脂與扎實多汁的口感

漢堡排溢出肉汁，與黑胡椒蘑菇變成美味拌飯

【愛文芒果冰沙+可爾必思】

芒果季開跑！

炎炎夏日，來一杯清涼消暑的芒果冰沙，透心涼〜

以新鮮愛文芒果果肉鮮切限打成清爽的冰沙，每一口都吸得到果肉，酸酸甜甜超美味！

小珊珊碎碎念：

Paws Cafe真的超級寵物友善，讓毛爸麻在這裡放鬆心情享受美食外，毛小孩可以一起在身邊陪伴著

重點餐點好吃很有水準，店內的貓貓狗狗都超級親人，完全不怕生，可以瘋狂吸貓撸狗超過癮！

闆娘人親切服務態度超好，這個先大加分，我覺得我一定會再回訪非常非常多次的！

【Info】

【Paws Cafe寵物友善餐廳】

地址：新北市新莊區幸福東路132號

營業時間：11:00–15:30, 17:30–20:00(週二、週三店休)

預約電話：02 6604 0116

訂位連結：https://shop.ichefpos.com/store/ejvl6MfR/reserve

官方粉絲團：Paws Cafe寵物友善餐廳

IG：Paws Cafe（@pawscafe_audi）• Instagram 相片與影片

X提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)