全國獨家最多口味、最多顏色的雲朵蛋塔來了，就在在新竹最美的麵包店水豚麥胖！

「水豚麥胖」喻為被麵包耽誤的蛋塔店，最新推出的雲朵蛋塔，共有原味、泰奶、巧克力、紅豆抹茶和”辣韓妹”口味。

老師傳手工製作的雲朵狀的塔皮很漂亮，重點是薄脆好吃，塔皮厚薄適中、不會過厚~

用最優質的進口奶油跟蛋黃製作出正統的葡式及創意蛋塔

快跟著小米一起去看看吧。

(1)12:00開始第一爐限量發售。

(2)12:00並開放當天15:30出爐的預購。

(3)每日15:00開放現場排隊，領取號碼牌(預計15:30出爐)。

※號碼牌發放結束後,今日千層雲朵蛋撻即售完。

※千層雲朵蛋撻採「當日」現場販售，無法使用電話、網路預訂。

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👉水豚麥胖位置

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水豚麥胖-新竹東光米窩位於東光路土地公正對面，就在鴨肉麵旁，離光復路超近的！

竹北總店在光明一路靠近原燒。

👉水豚麥胖-東光米窩環境介紹

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店面色調以奶茶色和木質為主，將品牌LOGO水豚波波融入空間的各角落，呈現文青風格

整間店美美的，超像書店的麵包店，感覺進來氣質都提升了^^

👉雲朵蛋塔

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最近水豚麥胖推出的千層雲朵蛋塔超夯，之前在新竹巨城SOGO 快閃10天賣出超過萬顆的記錄，真的是人潮滿滿~～～

如此受歡迎的原因是水豚麥胖的塔皮是老師傅手工製作，跟批發的蛋塔皮來得更酥脆，而且特別少油少糖，吃起來不燥熱也不會太油膩！

6/12 水豚麥胖實體店面開賣雲朵蛋塔 一盒六顆原價500元，優惠價469元！ 原味一顆80元，所以買一盒比較划算唷！

一盒六顆是有精緻好看的餐盒盛裝，用來送人或自用兩相宜。

現在水豚麥胖實體店也買得到唷！一盒優惠價可選原味六顆或綜合口味六顆(原味*3/巧克力/泰奶/紅豆抹茶)。

(1)12:00開始第一爐限量發售。

(2)12:00並開放當天15:30出爐的預購。

(3)每日15:00 開放現場排隊，領取號碼牌(預計15:30出爐)

號碼牌發放結束後,今日千層雲朵蛋撻即售完。

千層雲朵蛋撻採「當日」現場販售,無法使用電話、網路預訂

如有變更，本店保有隨時修改之權利。

內餡使用新鮮雞蛋、進口鮮奶油製成，濃郁雞蛋香和奶香讓人一吃難忘

雲朵蛋塔外皮比葡式蛋撻更酥脆，即使冷了享用還是有卡滋的酥脆聲

首推原味，一口咬下就能感受香脆的千層酥皮，內餡口感綿密、濃郁奶香，很受大人、小朋友歡迎

辣韓妹口味是特調韓式辣粉撒在原味蛋塔上，鹹鹹甜甜的意外好吃。(想吃這口味需要現場跟店員說)

抹茶跟紅豆永遠是好朋友的組合~

巧克力口味可是用很好的巧克力唷！

泰奶口味內餡帶有淡淡茶香，甜而不膩，愛喝泰奶的朋友絕對不容錯過

一手抓下去卡滋的聲音超爽的！

每天限量發售，賣完為止！

👉水豚麥胖新品上市

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最新推出日本魔方牛奶吐司、紅玉鹽可頌等等

🌟日本魔方牛奶吐司

日本魔方牛奶吐司 120元，加入Line好友特惠只要100元！

口味有紫心芋泥、抹茶紅豆麻糬、草莓蔓越莓和金莎巧克力。

吐司外型像骰子一樣很可愛~

身為芋泥控的小米首推紫心芋泥，芋泥內餡加上紫心地瓜吐司，吐司口感很軟綿，百吃不膩

抹茶紅豆麻糬，有紅豆甜香、軟Q帶嚼勁的麻糬加上抹茶吐司，抹茶控不能錯過

草莓蔓越莓是養生首選，蔓越莓內餡加上草莓吐司，酸酸甜甜的滋味很適合小朋友喔！

🌟葡式酥皮蛋塔

很受歡迎的葡式酥皮蛋塔，1個55元2個100元，有原味、咖啡、巧克力、泰奶和抹茶口味

水豚的蛋撻就是比別人的大顆，比別人更酥，蛋液+進口動物性奶油更為濃郁!

一口咬下就能感受香脆的千層酥皮，搭配口感綿密、濃郁奶香的內餡，很受大人、小朋友歡迎

小米首推泰奶口味，內餡帶有淡淡茶香，甜而不膩，愛喝泰奶的朋友絕對不容錯過

咖啡和巧克力也是市面上少見的口味喔！

買回家用烤箱稍微回烤一下，就跟剛出爐的一樣美味喔！

放入冰箱冰過後，冰冰涼涼的口感也很好吃

🌟紅玉鹽可頌

可頌一直是店家的招牌，最新推出紅玉鹽可頌，價格一個45元、三個110元。

淡淡的紅玉茶香加上鹹奶油鹽可頌蹦出新滋味，想要試試不一樣口味的朋友不妨嚐看看

🌟壓片可頌

壓片可頌有六種口味：原味、抹茶、肉桂、草莓巧克力、黑巧克力和香蒜，每天吃上一片非常涮嘴

原味45元，其他口味50元，買五送一！

草莓巧克力是小朋友最愛，外層像餅乾、內層保有可頌鬆軟的口感

巧克力控不能錯過黑巧克力，香甜黑巧克力搭配表層的白糖很涮嘴~

外酥內軟加上香甜的巧克力，是冬天最流行的時尚麵包

喜歡鹹口味的朋友可以吃蒜香

蒜香跟香酥可頌非常搭，搭配熱咖啡就可以享受美好的下午茶~

喜歡單純口味的朋友可以點原味。

抹茶和肉桂就看個人喜好啦！

🌟巨大千層蛋塔

水豚麥胖出現巨大千層蛋塔(598元)了！

口味以原味為主~

生日送蛋糕膩了，可以送巨大蛋塔挺有創意的

附有蛋糕盒和蛋糕刀.叉子及紙盤，需要三天前預訂喔。

9吋大小比小彤的臉還大

從側面可以看到層層分明的塔皮，一口咬下有清脆的卡滋聲~

內餡使用新鮮雞蛋、法國鮮奶油、鮮奶製成，濃郁雞蛋香和奶香讓人一吃難忘~

不用到澳門也可以享用美味的葡式蛋塔喔

👉水豚麥胖營業時間地址

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🌟店家資訊：水豚麥胖-竹北總店

🏠地址：新竹縣竹北市光明一路160號

☎電話：03 558 6233

⏰營業時間：12:00–21:00

粉絲團：水豚麥胖總店 竹北光明米窩

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：水豚麥胖 新竹東光米窩

🏠地址：新竹市東光路91號

☎電話：03 571 1366

⏰營業時間：12:00–21:00

粉絲團：水豚麥胖 新竹東光米窩

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：水豚麥胖 新竹延平米窩

🏠地址：新竹市北區延平路一段245號

☎電話：03 526 0661

⏰營業時間：12:00–21:00

粉絲團：水豚麥胖 新竹延平米窩

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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