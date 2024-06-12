#竹北必吃 自動轉轉燒烤來了！

懶人拜託先收藏 #歡聚堂 ！

竹北燒烤推薦歡聚堂原因1 ：我就懶

對😂 歡聚堂就是懶人必須要來吃的燒烤！

全部放上自動串烤機，他就會自動幫你轉轉轉，你只要抹上喜歡的醬料然後注意一下熟度就好❤️

竹北燒烤推薦歡聚堂原因2 ：怕麻煩

懶得烤肉但又不好意思麻煩對面的朋友也超適合來歡聚堂😂 而且…其實我也沒有那麼喜歡店員來幫忙烤，主要是聊天比較無法盡興，也不太能說秘密㊙️，用機器幫忙烤就可以放鬆聊，也不怕麻煩到對方。

竹北燒烤推薦歡聚堂原因3 ：品質保證

因為不需要換烤網，所以不會有需要一直更換烤網或者擔心店家太忙只好將就繼續使用已經焦掉的網子，這樣烤任何東西都不會有雜雜的焦味👍🏻👍🏻 而且油都會往下滴所以吃的時候也不會覺得過於油膩～超棒的啊

竹北燒烤推薦歡聚堂原因4 ：選擇性多

這裡的燒烤種類非常多！有大家經典必吃的各種品項。除了單點還有店家搭好的推薦組合欸！這邊還有清酒、燒酒、日本酒&冰淇淋🍦 下面會和大家介紹我今天吃了什麼～請繼續看下去☺️

竹北燒烤推薦歡聚堂原因5 ：環境、服務好

除了吧台有座位區，裡面大概有五桌左右，不會過於吵雜，而且每一個桌子都超級大～小姐的服務也非常好，而且線上點餐的送餐速度也很快不會等太久

桌上的醬料超級多！多達6種！

🧂山賊燒醬是鹽胡椒和大蒜佐料調味，很適合塗抹在肉品上🥩

🧂燒烤醬是屬於台式燒烤醬料，是店家選用

醬油、蠔油、大蒜、沙茶等等來調味，嚐起來是鹹甜鹹甜的香氣。

🧂桌上還有其他四款：玫瑰鹽、檸檬椒鹽、孜然、七味唐辛子，我很少看到🈶️孜然的調味欸！大家可以依據自己喜愛的口味來做添加++

桌上也有特別設置位置🉑️放入吃完串燒的棍子，是內嵌在桌子裡也不怕棍子放太多會倒掉👍🏻👍🏻

因為不用自己烤，所以完全不會累又很好吃，我點了超級多😂

·半半牛豬如意$468

肉肉控必須點起來欸！這份量居然有12串！

平均起來一串不到$40就能吃到骰子牛+骰子豬，兩種肉肉各6串！不吃牛的朋友也可以一起分享這盤😎肉品超鮮嫩又多汁🤤

·雞肉蔬菜醉心$284

除了肉品組合，也有肉&蔬菜的選擇！

這個品項能吃到玉米、櫛瓜2串、三色椒2串、九層塔雞肉串3串。

除此我還多點自己最愛的香菇和玉米筍🌽

因為在雞肉蔬菜醉心這個組合吃到九層塔雞肉串覺得太好吃了！雞肉超嫩而且入口的九層塔也太香🌿所以還有加點！

·經典三重奏$136

真的是燒烤經典必吃了！

豆干3串、米血糕3串、甜不辣3串。

這個組合就是我平常一定一定會點的啊😍

豆干咬下去是會有汁的那種💧

米血糕吃起來很軟Q很可以發！！

甜不辣烤到外皮酥酥的好好吃🤤

·懶人蝦的狂歡$112

懶人蝦也是我第一次自己烤來吃！這個組合直接給了12隻懶人蝦，不用自己翻來翻去還可以讓蝦殼烤的酥酥脆脆，好讚⋯⋯🦐

而且在過程中灑上鹽後更好吃！殼不會過硬肉質很鮮甜。

除了點了各種組合，還貪嘴的加點一些肉品和海鮮🌊 大家也可以點一盤開胃的泡菜及白飯來做搭配🍚

·牛舌骰子$62

·十三香烤雞心(2串）$42

·手工黑豬肉高粱香腸$68

香腸的高粱酒香氣非常濃欸，我一咬下去味道就整個竄進嘴裡，超多汁！裡面的黑豬肉也不會過肥🐷

·鮮甜干貝 $48

這個是用扇貝柱壓製組成的干貝，吃起來很厚實鮮甜，價格也很合理啦～

接下來就來一趟

精釀啤酒之旅 | Craft Beer Travel $288

🍺SPRING VALLEY-絲滑白艾爾

🍺SPRING VALLEY-豐潤496

🍺SPRING VALLEY-JAPAN ALE（日本艾爾

🍺掌門精釀啤酒-山霧

四杯真的$288！我覺得超俗！

🉑️喝到四種不同風味，對選擇障礙的朋友超友善～～

白艾爾有白葡萄的風味，而且啤酒花香氣也很濃、豐潤496有1.5倍麥芽及4種啤酒花所以喝起來更豐潤、日本艾爾喝起來是比較微苦的感覺、山霧喝起來有熱帶水果香氣

大家也可以和朋友一起分享這盤啤酒之旅🥃

《🚫未滿十八歲禁止飲酒/禁止酒駕》

不能喝酒的朋友，這邊也有很多無酒精飲品可以選擇，而且都超大瓶，我喝不完還帶回家😉

·翠玉烏龍/ 瓶$118

·玫瑰荔枝氣泡飲$118

最後要和大家推推冰淇淋🍦

貝力岡法式是我第一次吃到的品牌

結果我蠻喜歡的欸～裡面果肉很多

在外面原價是$120，這邊優惠$100

🍓﻿﻿﻿﻿多果肉草莓歐蕾$100

🫐重乳藍莓優格 $100

因為我本身就很愛吃草莓，毫不猶豫點了！

貝力岡冰淇淋真的放了很多草莓果肉，果香味超濃，超解膩。

原本想說藍莓優格應該很普通，結果我居然更喜歡這個口味欸！酸酸甜甜的裡面還有脆脆餅乾🍪大推✨

這家竹北必吃的燒烤餐廳-歡聚堂

我一定會再二訪～Cp值高，價格也很合理

重點是不用自己烤，東西還很好吃🔥

📌 禁止攜帶外食飲料

📌 用餐時間為2小時，每人低消 300元

（未滿 6歲兒童免收低消）

🎉Google評論活動五顆星

店家還會贈送一支串物喔！🌟

店家｜@joyful_hall_skewers

🚩歡聚堂 串燒

⏰營業時間：一到五11:00-22:00、週六17:00-22:00

🗯️公休日：星期日

📍地址：新竹縣竹北市十興路一段211號

☎️電話：035500907

訂位網址：https://reurl.cc/ezpqym

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