「百威金尊」金黃色的流線型瓶身，在眾多的啤酒中最是耀眼。

單一純麥的純粹，讓「百威金尊」擁有啤酒界的精品稱號，柔滑的口感細緻的泡沫，超適合女孩兒享用，是閨密間每一次在聚會餐桌上唯一的選擇，也是能讓餐點更好吃讓聚會更歡樂的秘訣。這次帶大家來嘉義超人氣「體育館海鮮碳烤」吃超大桶雞肉飯，一起品嚐經典熱炒與「百威金尊」的絕佳搭配。

※未滿18歲請勿飲酒，酒後勿酒駕。



嘉義必吃人氣熱炒店體育館海鮮碳烤

與朋友相約在嘉義聚會，「體育館海鮮碳烤」是嘉義指標性的人氣熱炒店，上過多次美食節目，不只觀光客喜歡在地人也愛吃，平日假日都常客滿，建議來用餐要先訂位，招牌必吃有拔絲地瓜、木桶裝的招牌油雞飯、鮭魚卵炸壽司等，價格實在，出菜迅速，口味也好吃。

▼體育館海鮮碳烤是嘉義指標性的人氣熱炒店，提供多達上百道台式熱炒菜色，是來嘉義必吃的熱炒店。

▼體育館海鮮碳烤的拔絲地瓜蜜糖味道濃厚，冷掉一樣酥脆，選用的地瓜非常綿密甜口，讓人念念不忘。

▼木桶裝的招牌油雞飯也是必點菜色，選用肥嫩又厚實的雞腿肉片，底層的米飯淋上香噴噴的雞油再鋪上大量油蔥酥與青蔥，肉片油嫩又噴香，直接將嘉義火雞肉飯升級到最頂，讓人大呼過癮還可以吸眼球，吃熱炒也能吃火雞肉飯真是一舉兩得。



讓食物更好吃的秘訣百威金尊

吃熱炒當然要有好搭檔，讓餐點更好吃的秘訣，我首選「百威金尊」，在限定通路販售，「體育館海鮮碳烤」也能品嚐到。

熱銷於世界各國的百威啤酒，清純順暢的口感一向是歡樂時光的好搭檔，但在「百威金尊」「單一品種麥芽啤酒」上市後，很快就成了市場新寵兒，金黃色的瓶身閃耀出光芒，更純粹柔順的口感，也擄獲不少女孩的心，用單一純麥提煉的百威金尊，剔除了殘留的雜味，搭配食材更能顯出純澈的美味，是讓食物更好吃的秘訣。

▼「百威金尊」單一麥牙提煉，剔除殘留的雜味，搭配食材更顯出純澈美味。

啤酒界的精品百威金尊

一直都以為只有威士忌才會強調單一純麥，但「百威金尊」卻是市場上難得一見的單一品種麥芽啤酒，麥芽皆來自同一精選大麥黃金產地，原汁原味保留麥芽精華，強調純粹而極致的追求；加上傳承百年的櫸木延時發酵，昂貴又費時，除了金黃色流線型的瓶身，瓶身上方的金色錫箔紙也更顯出高貴氣質，從原料到製作到工藝都是高標準，稱它為啤酒界的精品一點也不為過。

適合女孩兒品嚐的閨密啤酒

百威金尊泡沫細緻，口感上柔滑甘醇，帶有淡淡的大麥香氣與玫瑰花香，質地輕盈極致清爽，非常適合夏天享用，也是適合女孩們享用的閨密啤酒，即使不加冰塊都不顯苦味，適合每一個人的品味與口感，三五好友聚會歡樂時光，不用擔心個人喜好，「百威金尊」選它準沒錯。

體育館海鮮碳烤 上百道台式熱炒不容錯過

▼鮭魚卵炸壽司：將壽司沾粉酥炸上層鋪上鮭魚卵，咬下逼逼波波的口感與壽司外層海苔的酥脆形成前所未有的味覺衝擊，豐富的層次感讓人驚豔，讓第一次品嚐炸壽司的我留下深刻的印象。

▼乾煸苦茶油雞：外酥內嫩的乾煸苦茶油雞也是我私心推薦的一道超下酒料理，看似乾硬但實質吃起來外酥內嫩的雞腿肉，讓人非常喜歡，薑片也炸得很酥脆，能讓人一口接一口，尤其夏天吃這道料理搭配「百威金尊」正好可以解膩去除口中的重口味。



▼碳烤軟絲口感彈脆，吃得出鮮甜甘脆，來自大海新鮮的滋味用最簡單的碳烤方式，就能品嘗到最美好的風味，搭配最純粹單一麥芽的「百威金尊」，完全不搶戲，淡雅的風味完全都可以自然呈現。

▼烤午仔魚：體育館海鮮碳烤廚師不僅熱炒功力十足，烤功也一流，魚類的碳烤真的不簡單，表面要呈現酥香但不能焦掉，魚肉要保有鮮嫩過或不及都不行，時間跟火侯都很考驗功力，挑選的魚也要新鮮，我覺得這尾午仔魚都很到位，佐一點胡椒鹽就很美味。

▼別小看這盤隱藏版的炒高麗菜，帶有鑊氣底層醬汁像是日式的甜醬油，與一般熱炒店的完全不同，顛覆你對炒高麗菜的想像。

▼連招待小菜的滷雞腳骨輪都讓人意外的喜歡，入味又軟嫩，我們還一直稱讚說光這個骨輪就好有誠意，好想請店家直接販售，周末就能直接外帶回家再買幾罐「百威金尊」在家追劇廢整晚。

明星酒品百威金尊

「百威金尊」是啤酒界難得一見的單一麥芽啤酒，因為純粹所以更百搭，質感的瓶身與無法挑剔的內在，一推出就迅速成為通路上新一代明星酒品，想像如咖啡中淺焙的精品豆，精挑細選中的優品，如果你也想品一杯純粹的好啤酒，我想你跟我一樣會喜歡「百威金尊」。（查販售通路）

百威金尊送你限量好禮

即日起凡於百威金尊8家販售餐廳購買百威金尊，拍下餐點與百威金尊照片上傳店家google 評論，並出示給店內工作人員，即可兌換百威金尊皮革零錢包一個。

活動日期：即日起-6/23 （贈品數量有限，送完為止）

活動地點：

全台8家餐廳同步舉行，8家餐廳如下

伙房烤魚（台北）

酒鬼燒烤（新北）、湖美海鮮（台南）

酒窩主題式啤酒屋（桃園平鎮）

五星餐廳附設釣蝦KTV（台中）

體育館海鮮燒烤（嘉義）

阿傑台式料理x烤蚵吃到飽（嘉義）

山豬呆一下燒烤（高雄）

(本文為百威金尊合作文)

Info./ 體育館海鮮碳烤

體育館海鮮碳烤

地址：嘉義市東區垂楊路34號

電話：05 278 0851

營業時間：17:00–01:00

FB粉絲團：體育館海鮮碳烤

百威金尊官方網站:百威金尊

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