桃園（近八德大湳）．JA甜點

位在大湳市場附近，也離全聯沒多遠的國際一路上

有間以手作甜點.飲品及簡餐專賣的「JA甜點」

JA甜點原本是以網購販售手作甜點和麵包為主

直到今年三月於現址才有了實體店面開幕

JA甜點位在住宅大樓（桃大富林苑）一樓的店面

空間採木質風+微工業風的設計且帶有可愛且溫馨的氛圍

JA甜點專賣的多口味的戚風蛋糕及肉桂捲

另有布朗尼、巴斯克乳酪、比利時鬆餅和手作貝果

飲品則有咖啡、法芙娜可可、氣泡飲和茶可選擇

除了吃下午茶也有正餐可選擇，很用心地研發了幾款簡餐

像是高纖生菜盤、手作餐包、韓式拌飯和雞絲拌飯

整體價格不貴，約$70~$160（內用低消$100/人）

不管是甜點、貝果或飲料，份量都不少且都好吃，CP值很不錯

JA甜點也是寵物友善咖啡館（但需繫繩），也歡迎帶毛小孩前往

更佛心的是，只要是同棟大樓住戶來用餐，還可享優惠折扣喔

P.S.因餐點數量有限，建議可以打電話提前預訂，以免吃不到，哈~

JA甜點_地理位置

JA甜點位在八德福國北街全聯後方（近大湳市場）的國際一路上

國際一路上有個名為「桃大富林苑」的住宅大樓

JA甜點就在大樓旁一樓店面裡的其中一間

附近有不少停車格或停到全聯停車場再走過來也可以（步行約五分鐘）

所以停車還蠻方便的~

JA甜點_內部環境

JA甜點的空間大致分為左右半部

走進店內，左邊是座位區、右邊是櫃檯及工作區

室內風格是以木質風搭配工業風設計為主

櫃檯（工作區）及餐桌椅均採用木質材質

且再搭配些具工業風元素的物件裝飾著



而在一進門的左手邊還有一候位區

後方牆面上有甜點和吐司們的Q版插圖超可愛

所以要說這裡是視覺牆拍照打卡區似乎也很可以

有了Q版的插圖，讓整體空間營造出溫馨又帶點兒可愛的氛圍

上圖櫃檯的右手邊（靠牆處）有一小小的自助區

放有杯子、水、餐具、面紙和置物籃，都可以自行取用

櫃檯上還有冷藏及常溫玻璃櫃，裡面放有當日供應的甜點

因為我們來的太晚了（約下午15:45左右）

所以架上的甜點幾乎都賣完，所剩無幾了

常溫櫃上已空無一物

想吃的肉桂捲早就賣完了，好可惜

冷藏櫃裡剩下伯爵焦糖奶蓋、莓果鮮奶油和芒果鮮奶油等三款戚風蛋糕

雖然剩三款，但其實都還蠻想吃的，所以讓孩子們來抉擇要吃哪款

JA甜點_座位區

JA甜點的座位多為2~3人為主

櫃檯前有3個鐵筒圓板凳座位

櫃檯前一整排都是兩兩一桌的座位

而兩兩一桌的好處，就是人多時都可以併桌使用

算一算，全部座位數加一加才15個左右，也不算多

白色牆面上掛著JA甜點自家商品的照片

光看照片，就覺得很好吃~

JA甜點_菜單

JA甜點的菜單是厚頁硬紙板材質

封面上只有簡單的一個LOGO而已，很有質感

翻開的第一頁是店內消費須知，有：

內用低消$100/人、寵物可入店但要繫好牽繩、

無客滿不限時，客滿則有90分鐘用餐限制

簡餐+飲料+甜點可折$15元

然後也看到了原來店家招牌上的兩個可愛插圖

分別是肉桂捲公主及黑戚風王子

也因此更明白JA甜點的主打商品就是肉桂捲和戚風蛋糕啦~

第二頁有肉桂捲、布朗尼

第三頁則有戚風蛋糕和鮮奶油戚風蛋糕

除菜單所列，店家在粉專也會公告當天販售的品項

像我們來的這天，芒果鮮奶油戚風及芒果奶蓋就是新推出的品項

第四頁則有巴斯克乳酪和手作貝果

沒想到除了甜點，也有簡餐可選擇

店家很用心地在開幕的次月就研發了幾款簡餐

有素食（生菜盤）、有西式(餐包餐）、有韓式（拌飯）也有中式（雞絲拌飯）

而且點簡餐搭配飲料和甜點可折$15

菜單的最後一頁則是飲品的部份

有咖啡、可可、氣泡飲和茶可選擇

看完菜單是否有發現上面怎麼都沒有價格

不用擔心~

店家會另外給一張可以劃單的菜單

上面都有清楚的標示餐點的價格

從菜單上可看出整體價格約$70~$160，不會太貴吔

JA甜點_餐點

內用低消是一人$100

且不限品項，很佛心

這對愛吃下午茶的游小熊一家四口來說，很容易就達標啊啊啊~

因為我們一共點了三杯飲料+三份餐點來分食

（可惜午餐吃的晚，不然也想點份簡餐來嚐嚐看）

「鮮奶可可（楓糖）$110」

JA甜點是採用法芙娜可可，尊尊選了鮮奶可可來喝

馬克杯裝的鮮奶可可份量還不少

杯子下是有著店家名字的木質杯墊，也很有質感

巧克力不會太甜且和牛奶的比例也融合的很剛好，好喝~

「可爾必思氣泡飲$100」

這杯可爾必思氣泡飲較特別的是

裡面還放有一個檸檬冰塊（本來有拍到，但不小心刪掉了冏）

當冰塊慢慢融化後，本來微酸微甜的乳酸滋味會多了股檸檬清香

比例上也調和的很不錯，不會過酸也不會過淡

在悶熱的天氣裡，喝來冰冰涼涼的很蘇胡~

「焦糖拿鐵$120」

使用店家自己熬煮的焦糖醬，喝來只有微微的甜

但這樣不會太甜的滋味很適合游小熊的口味

雖然沒有拉花，但上面有一片圓圓的焦糖脆（可以食用）

仔細一看，焦糖脆上也是寫有JA的字樣呢

而且這杯拿鐵的份量也一樣好大一杯

拿來搭配甜點，邊吃邊喝很過癮

「莓果乳酪貝果$80」

本來想吃肉桂捲，但賣完了

本來想點比利時鬆餅，但也賣完了

本來想吃簡餐，但肚子空間不大夠,所以沒能點

但還好，貝果的品項還蠻齊全的

也因為有點兩款甜點，所以貝果就不選甜的

選擇這款微酸微甜的莓果乳酪口味來嚐嚐看

貝果是店家手工製作的，吃來的口感不僅有彈性更有嚼勁

內餡不單單只是抹上一層抹醬而已，而是果粒+乳酪抹醬的組合

微酸微奶的乳酪搭配微酸微甜的莓果果粒，口感更加分

很久沒吃到這麼好吃的貝果了

讓身為麵包鬼的游小熊，吃的很開心啊啊啊~

「伯爵焦糖奶蓋戚風$100」

JA甜點的戚風蛋糕口味還不少且不定時會推出新研發的口味

只可惜我們當天來的太晚，選擇性有限

不過還好至少還有選擇，且也是我們喜歡的口味

焦糖伯爵奶蓋戚風的上層同樣有一片圓圓的焦糖脆

焦糖脆旁再以堅果圍繞著並淋上焦糖淋醬

戚風蛋糕體則是伯爵茶口味，吃來帶有淡淡的伯爵茶香

軟綿的蛋糕體搭配上層的奶蓋，口感更溼潤

吃上一大口，可以同時吃到多層次的口感

不會太甜，也可吃到奶香、焦糖香、堅果香和茶香融合的味道

「布朗尼$75」

除了上圖的布郎尼，也有冰淇淋布朗尼$100可選擇

而我們選擇一般的布朗尼來吃就好

布朗尼上同樣也有堅果和巧克力淋醬可搭配著一起吃

布朗尼口感蠻紮實的，巧克力味也很濃郁

因為游小熊只吃了一口，是覺得不會太甜

不過，若是覺得太甜，可以搭配咖啡一起吃也很棒~

話說，這天我們下午兩點多才吃完麥當勞而已

但相隔不到兩小時又來吃下午茶了

不過還好，因為游小熊一家四口都有裝甜點的另一個胃

所以我們完全都沒有浪費，點的餐點有全部都吃光啊啊啊

【後記】

游小熊最愛這種高CP值的咖啡館了

雖然外面咖啡館多的是，但要同時兼具好吃、份量多又平價的優點

老實說，是真的可遇不可求吔~

因為…有的是好吃，但可能份量不多且太貴

有的是餐點份量多且便宜，但口味卻不好吃這樣

然而JA甜點不管是飲料、甜點或貝果的表現都好吃，完全沒有雷

這次點的三杯飲料和三樣餐點一共$575，平均不到$100，CP值很不錯

加上JA甜點的餐點選擇性也不少，很多都很想吃

這次本來想吃沒吃到的肉桂捲、巴斯克、比利時鬆餅和簡餐

下次一定要再找時間來吃的…

藏身在社區大樓的高CP值咖啡館，在此推薦給大家

若菜單裡有看到自己喜歡吃的，記得早點到現場

或是也可以打電話先預訂下來，以免吃不到喔~

【延伸閱讀】

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店家/景點資訊

店家名稱：JA甜點

所在地址：桃園市桃園區國際一路32號1F

營業時間：日 一 二 五 六 09:00-17:00

店家電話：0958-681-262

評價：★★★★★

備註資訊：

*飯類簡餐品項依當日或FB公告為主,數量有限歡迎提前預訂。

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航