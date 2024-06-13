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wonderfulhall 真的好京漾飯店

新莊中港路上的道地隱藏美食餐廳，捷運環狀線幸福站走路15分鐘，新莊副都心機場捷運走路約10分鐘。

新莊的「真的好京漾飯店」以其精湛的活海鮮台粵菜料理和優質的婚宴喜慶包廂服務，成為當地婚宴和家庭聚會的首選之一。

走進好京漾飯店，一樓大廳首先映入眼簾的是典雅而不失現代感的裝潢，寬敞明亮的空間讓人感受到舒適和放鬆。

婚宴喜慶包廂更是精心設計，2個獨立宴會廳，花漾廳25桌席，京漾廳18桌席，既有豪華氣派的大廳，也有溫馨私密的小包廂，還有提供卡拉ok炒熱氣氛，滿足不同需求。

每一處細節都展現出飯店對客人的關懷與用心，讓賓客們在享受美食的同時，也能感受到賓至如歸的服務。

提供不同用餐性質，包含創意套餐、小吃餐敘、桌席聚餐、壽宴彌月、婚宴美饌、外燴桌席，依據宴會主題性，選擇適合菜色，讓宴會更能賓主盡歡。

菜單

一樓接待大廳可以看到基隆港直送活跳海鮮，每日限量供應，除了客製化的餐點，餐廳也可單點、10人桌菜還有2-6人套餐供選擇。

這次選擇4-5人小聚合菜，份量充足，而且菜色豐富，從4道主菜，1道當令食蔬到主食及湯品飲料，每一道菜都精心烹製。

4人小聚合菜NT.3000.

經典海陸 4道

40道主菜可以選四道，真的會讓人有選擇障礙症上身……每樣都想讓人口水直流。

西蘭花脆炒鮮魷

不只鮮新魷魚，整盤還有配色的膳食纖維蔬菜，每口鮮脆又爽口，營養滿滿好味道。

酸甜菠蘿炒蝦球

重量級的上等草蝦，不只尺寸大隻，蝦肉鮮美彈牙，搭配酸甜的菠蘿酸甜不膩口，酸甜醬汁撲鼻，酸酸甜甜老少咸宜 ，每一口都充滿驚喜

紫蘇梅醬豚子排

豬排炸的外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，再配上清新的紫蘇梅醬汁，口感層次豐富。

椰香咖哩雞哈司

咖哩椰香味十足,醬汁超好吃，濃郁而不膩口，搭配著哈斯麵包一起吃，讓人一片接一片停不下來

當令時蔬 1道

7個品項選擇一道也是讓我挑好了久才選出來，每樣菜色都是必吃熱門家常菜阿…..馬景濤怒吼！

蛤蠣薑炒翠絲瓜

清爽翠綠的絲瓜，鮮嫩可口，蛤蠣搭配薑絲又是料理最佳組合，薑絲去腥，更能提出蛤蠣的鮮味，三者合拍又不互搶戲。

鮮煮湯品 1鍋

有八道湯品可以供選擇！而且廚師沒在客氣的，直接上超過6人份的大份量湯品。

魷魚螺肉蒜鍋

這古早味的魷魚螺肉蒜湯尤為令人難忘。這道湯品使用新鮮的魷魚、螺肉和大蒜，再搭配上豬骨等食材，經過長時間的熬煮，湯汁濃郁，味道鮮美。

魷魚的彈牙口感，螺肉的鮮嫩，配上濃郁的蒜香，這一切都讓人難以抗拒。每一口湯都充滿了食材的精華，讓人忍不住一口接一口，喝得意猶未盡。

不僅能品味到傳統的台式海鮮料理，還能感受到現代餐飲的創新與巧思。無論是家庭聚餐還是婚宴喜慶，這裡都能提供最適合的選擇。

飯店的服務人員訓練有素，態度親切，從點餐到用餐的每一個環節都細心周到，當天服務的人員都笑容滿面讓人感受到有被無微不至的關懷著。

總的來說，新莊真的好京漾飯店以其獨特的台式海鮮料理和優質的服務贏得了廣大食客的喜愛。不妨親自前來一試，感受傳統與現代融合的飲食文化，保證讓你滿意而歸。

真的好京漾飯店 店家資訊

官網

IG @wonderfulseafoodrestaurant

臉書https://www.facebook.com/wonderfulhall572/

(02)2277-9602

242新北市新莊區中港路572號2樓 (捷運環狀線幸福站、新莊副都心機場捷運 、宏匯廣場)

營業時間 上午11:30 – 下午2:00 、下午5:30 – 下午9:00

週一及週三上午11:30 – 下午2:00 、下午6:00 – 下午9:00