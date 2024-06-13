這間隱藏在小巷內的紅記飯店真的超級不起眼，沒有特地來真的不知道有這麼一家在地人氣小店，超過40年的老店，沒有華麗的裝潢，以粵式家常菜為主，多為在地人預約訂位，我們沒預約很幸運還有一點時間可以用餐，招牌脆皮燒肉、南乳雞翼都很美味，其他菜品也不踩雷，來到官也街除了吃吃小吃外，想吃道地家常料理不妨試試這家

紅記飯店 在哪？

紅記飯店位於熱鬧官也街的巷子內，在日頭街上，一路走來有不少小吃誘惑著我們，不過我們的目的地是在地的粵式家常菜，外觀真的是超級不起眼，雖寫著飯店不過它可是餐廳唷！！建議想來用餐可以先提早來訂位，在官也街逛逛後再來用餐唷！！

店家名稱：紅記飯店

所在地址：MacauTaipa6-16 日頭街

店內空間

店內空間相當大，分成兩區的座位區，座位都是以圓桌為主，好險我們很幸運，還有一個小時吃飯的空檔，桌上幾乎每桌都放上了預留的牌子，生意真的相當好

菜單MENU

菜單有湯羹、小菜、小炒、蛋類、豆腐、煲仔、飲品、魚翅等，選擇相當多元，價位落在50~2280澳幣，大概台幣200~9200左右，不過人多一起share還是很可以～

桌上放了鐵盆與茶，可以沖洗杯子碗筷～

餐點

脆皮燒肉

招牌脆皮燒肉真的必點，皮的部分超級酥脆又不硬，肉質軟嫩好吃完全不乾柴，肥瘦相當適中不油膩，搭配上特製沾醬也很美味

南乳炸雞翼

南乳雞翼吃起來有點像豆乳雞的口感，不過雞皮帶點脆度，肉質軟嫩多汁，相當入味好吃，一旁附上鳳梨可以解膩

魚肚蟹肉豆腐羹

魚肚蟹肉豆腐羹口感也很不賴，鮮香十足，帶點微稠的羹湯超級清爽好喝，蟹肉用料也不手軟，每一口都可以吃到～

上湯浸時菜

與台灣的娃娃菜很不一樣，高湯煨娃娃菜，整體吃起來鮮美又嫩口，超級好吃

最後再來免費附上一道飯後甜點，椰奶凍，不過這甜點我個人不愛就是了～

我們四個女生點了四道菜，總共是245澳幣，平均下來一個人台幣$250左右，也是吃得很飽唷！！重點是每道都不踩雷，難怪深受在地人的喜愛，來這裡真的要吃吃看在地平價餐廳唷！！

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店家/景點資訊

店家名稱：紅記飯店

所在地址：MacauTaipa6-16 日頭街

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：+85328827194

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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