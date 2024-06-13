老饕帶路！在地深耕20年人氣麻辣鍋，營業到凌晨，Google評論高達4.7顆星好評！！

麻辣人家 在地經營20個年頭，更是許多老台中人的回憶，並且深受多家媒體報章雜誌的採訪，就連國際導演李安、金馬影后楊貴媚都曾大駕光臨！尤其能在滿街火鍋店的台中市屹立不搖真的很厲害，且Google 評論還高達4.7顆星好評！！

麻辣人家火鍋 位在梅亭街與五常街交叉口，對面就有個收費停車場且緊鄰中國醫藥大學旁，更是許多學生、教授、護理人員們的回憶美食，加上店家２０年來堅持湯頭費時熬煮、嚴選食材、就連手工川丸子、手工豆皮、老油條都自己炸，牛肚、牛筋、肥腸都還滷過才上桌，一整個用心呈現最美味的湯頭以食材，就連內用吃完打包，還包你免費加上滿滿的鍋底帶回家呢，這每位讓人一吃就愛上，難怪連我那挑剔的姊妹也都讚不絕口！！

店內有著東方禪意低調奢華的裝潢，每一處都讓人感受到店家的用心！麻辣人家營業時間中午11:30~00:30，中場無休息、想要避開人潮跟我們一樣下午兩點來就沒錯，假日一定要先訂位唷！

且幾乎每一處都有名人的簽名呢～

這一區可是最夯的座位區，因為當初李安就是坐在這個位置唷！！且柱子上還有多位名人的簽名～

麻辣人家菜單，湯頭有 麻辣鍋 、 酸菜白肉鍋 、 高纖蔬菜鍋 、 高鈣汕頭鍋 。鍋底每人130元/可無限續加。鴛鴦鍋則加150元、兩種鍋底都可一起續加。第一次來不知道該怎麼點菜，可以往 ※號 (店家推薦)來點食材即可。

店家提供鎮江白醋、純生麻油、沙茶、豆腐乳、韭菜醬、蒜苗、香菜、蔥末、辣椒等豐富調味料，且還有放上一張佐料調配建議，讓你能夠依照湯頭來調製最佳的醬料。當然你也可以依照自己的口味來調配最完美的醬料組合。

桌上都會擺放上麻辣人家的湯頭介紹，依照自己喜歡的來點就對了!! 小凉喜愛的依序是麻辣湯→高纖蔬菜→酸菜白肉。下一次再來試試高鈣汕頭，看看順序會不會翻盤XDD

招牌 麻辣鍋 是以牛油去炒大紅袍、乾辣椒、大小辣椒，還有近30種中藥材熬製而成的濃郁香辣湯頭（我們這天是小辣），鍋底是加入鴨血及滷豆腐（可免費續），表面是給了不少蒜苗增添香氣，且湯頭是麻而不嗆辣很溫潤，不管是涮牛肉或手工豆皮、川丸子等都很夠味，尤其湯頭淋上香Ｑ的白飯更是邪惡！

女性及喜愛養生的客人可選由五星級飯店主㕑開發的 高纖蔬菜鍋 ，這湯頭只有在麻辣人家才吃的到唷！！以中部知名的大肚地瓜葉與紅、黃地瓜塊調味而成，湯頭更是以芹菜、蘋果等數十種蔬果熬製。嚴選台農56、66號地瓜在滾煮後吃超香甜又綿密好好食、且這地瓜是鍋底無限續喔！

湯頭會如此翠綠是因為加入地瓜葉汁唷！喝起來很順口且菜味不厚重，真的是只吃外食的我們補充最佳的高纖蔬菜鍋。這高纖蔬菜鍋搭上麻辣鍋真的很讚，一辣一不辣吃起來更好味。

麻辣鍋的鍋底給了不少 鴨血 (無限量續加)，且鴨血給的大塊，吃起來又軟嫩，重點沒有我擔憂的腥味超對味！

麻辣鍋另一鍋底是 滷豆腐 ，豆腐微微的紮實，加上吸滿了湯汁，入嘴請小心燙口！豆腐質地很綿密、細緻，中間的口感細嫩，加上帶了湯汁的麻而不嗆辣風味，有種停不了的涮嘴口感，讓我又再續了一次滷豆腐。

多人用餐來個鴛鴦鍋更對味，麻辣鍋／酸菜白肉鍋

店裡的酸白菜都是自製的，絕非外面用化學藥劑浸泡出來，所以不會有一股嗆鼻的酸味！且加入的凍豆腐、因為內部有許多小孔隙，比起一般的豆腐更容易吸收湯汁，吃起來也會比較有味道！！而且很誇張的是酸菜白肉鍋內的凍豆腐也是免費無限續加。

可依照醬料區上的調醬建議來用或依照自己喜愛的口味來調配唷！其實小涼在吃麻辣鍋幾乎都不沾醬，因為重口味的湯底煮過食材後，幾乎都很有味道囉！！

頂級安格斯牛小排 ，記得輕輕涮幾下就可以立即享用燙口的鮮嫩滋味！

安格斯牛小排擁有華麗的大理石紋且油脂分布均勻，細緻軟嫩的口感並兼俱香醇風味！

肉質口感柔嫩多汁，香氣十足，迸發牛肉原始的甜味及鮮味超好吃！

上等牛肉 給的份量可不少。

牛肉切的大塊又不薄，直接涮麻辣湯頭真的很適合，記得不需要涮太久太柴也不好吃唷！

上等牛肉的油脂比較豐富些，柔嫩而多層次感，肉質綿密並帶有牛肉獨特香氣~

五花豬肉 可是酸菜白肉鍋的好麻吉。

富有油脂的五花豬口感超多汁，沾上特製醬更能顯出獨特風味，久煮也不乾不柴喔！

想不到吃火鍋也可宛如吃韓式烤肉般！點了一份大陸妹包入酸菜、牛肉或豬肉都可，入嘴滋味層次更是豐富！

瘦肉中帶有漂亮的油花，而且 梅花豬肉片 也給得很大一片~

梅花豬肉很適合在高纖蔬菜鍋內燙熟，這肉片帶點厚度，吃起來厚實又柔嫩，多了蔬菜的獨特香氣，吃起更美味!!

家傳手工川丸子 ，這可是招牌中的人氣招牌，來麻辣人家必點、必點、必點！！店家採用溫體黑豬肉加入多種獨門香料、並以手工反覆摔打的川丸子，不管是加入麻辣湯頭或酸菜白肉都很對味。

嚐起來軟Q有勁，還會微微地噴汁，嘴裡滿溢著肉汁的鮮甜與川辣的滋味，真的會越吃越過癮！

手打花枝漿、手打鮮蝦漿

真材實料的 手打花枝漿 ，煮熟後入嘴、時不時可以咬到Q彈花枝，海味的清甜鮮美完全在口中蔓延開來，難怪是必點之一。

手工鮮蝦漿 ，依照自己的喜好分大小塊入鍋滾煮即可！手工的吃起來就是不一樣，不只是Q彈又鮮美。

蜂巢牛肚

牛肚質地細緻一咬即斷，吃起來軟Q帶些許嚼勁，加上麻辣湯汁香氣十足讓人不想停口啊!

滷香肥腸，肥腸都有先滷製過，所以基本上下鍋不用太久就可以吃了！！口感軟Q不會咬不爛，也沒有腥味，配上麻辣湯汁很好吃唷！

麻辣人家店內提供白飯免費吃，且不因為免費就隨便，米飯香Q好吃、尤其淋上些許麻辣湯頭更是邪惡！

我只能說老店就是不一樣，就連這 手工豆皮 都自己油炸，真的是太厲害了！有別於一般外面的豆皮放入鍋內烹煮就形成很多油膩膩的油花在表面，這手工豆皮放入鍋內煮，還真不卡油。

而且吸滿了麻辣湯頭入嘴軟嫩又爆汁，會有種魔力讓人想要續盤的FU~

吃麻辣鍋必點 老油條 ～～

小涼喜歡吃脆一點的 老油條 ，所以都大約放入麻辣鍋內約15-20秒就撈起，油條吸附滿滿湯汁超好吃超涮嘴。

另一吃法就是將老油條沾上砂糖吃，甜鹹甜鹹的超對味，偷偷說就連手工豆皮煮過後來沾也超對味喔!! 這可是隱藏版吃法，你們嘗試過了嗎？

鯛魚 切得很厚實又大塊，放在鍋底內煮也比較不易散。鯛魚鮮美細嫩口感加上無帶刺是小凉最愛吃的魚種。

蛤蠣 加在酸菜白肉鍋內煮，不只是顆顆飽滿又鮮，就連湯頭多了海味更好喝。

這 鮮蝦 殼很好撥！且在烹煮過後還是依舊飽滿沒什麼縮小，蝦肉吃起來Q彈好吃！

起士魚豆腐 ，滑嫩彈牙、小凉個人喜歡將他放在麻辣鍋內煮，多了辛味、味道更有層次。

水晶餃 放入麻辣鍋內煮，不用再沾醬直接入嘴，那水嫩Q彈，肉餡香氣飽滿超有口感的啦!!

娃娃菜 纖維較少，吃起來不會太軟，有微脆咬感還不錯!!

多人聚餐直接點 綜合菇盤 有金針菇、鴻喜菇、杏鮑菇、鮮香菇以及黑木耳，小凉個人超愛帶脆感的木耳，以及吸滿湯汁的杏鮑菇，你呢？

玉米筍 吃起來外脆內嫩，放入高纖蔬菜鍋內煮更對味。

麻辣火鍋最佳搭配飲品當然就是手工熬製烏梅汁。店家自己熬製的烏梅汁相當好喝，且有淡淡的陳皮味道更解膩～

麻辣人家近期也推出了平日午間超值套餐，就算一個人來用餐也沒問題唷！ 除了午間超值套餐亦可外帶鍋底鍋料回家與家人同享更幸福！

麻辣人家火鍋

電話：04-22022346

地址：台中市北區梅亭街292號

營業時間：11:30~00:30

臉書粉絲頁： 麻辣人家火鍋