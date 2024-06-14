這次來到了南投的廣興紙寮，來體驗DIY手工造紙，這裡門票為50元，附近有免費的停車場，50元為門票費用沒有辦法折抵消費，DIY課程另外收費，有造紙體驗+拓印，也有單純拓印，印花，項目很多可以選擇。
這個是我們這次出遊的影片，影片比較完整可以看看
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沒有預約的散客，現場每半小時會有專人導覽可以聽，從造紙的原料、器具、歷史都有詳細的介紹，比較特別的是，這裡現場有師父操作給你看，邊看導覽邊看師傅操作讓人印象深刻，也有很多原料讓我們摸摸看，對造紙的知識又更深一步瞭解了。
DIY課程我們選擇了自己做紙+拓印，老師很詳細的教學，從篩紙、抄紙、壓紙、烘紙，都是剛剛現場師傅做的工作，做成一張A4大小的紙，很特別的經驗。
拓印的圖案有小朋友的卡通圖，比較成熟的山水圖都有
最後會做成像這樣的扇子
這次的體驗下來，我覺得很不錯，現場導覽不會無聊，很多東西會讓我們邊聽邊摸邊看，小朋友也比較聽得進去，現場看完師傅實作以後，接著DIY課程馬上換你試試看，做完有覺得自己很厲害的感覺，DIY的課程比較細緻一點，小小孩可能比較不太能自己獨立完成，需要大人在旁邊幫忙，所以大概一大人一小孩一組做一個比較適合，才不會需要做太多紙跟不上大家的進度。
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這次來到了南投的廣興紙寮，來體驗DIY手工造紙，這裡門票為50元，附近有免費的停車場，50元為門票費用沒有辦法折抵消費，DIY課程另外收費，有造紙體驗+拓印，也有單純拓印，印花，項目很多可以選擇。