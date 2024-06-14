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【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一家韓式燒肉店，在台就可享用原汁原味的韓國料理｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-06-14 11:09:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：111
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：469篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

Bornga本家韓式燒肉
phone02-27525358
place台北市大安區市民大道四段102號
作者本次評價：
0.85
美味度
0.50
服務品質
0.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
1.00
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組合圖.jpg

韓國廚神白種元老師的韓國品牌-本家韓式燒肉進軍台灣也有一段時間，

不用出國在本家就可以體驗韓國道地的飲食文化，

插旗在台北市民大道，就Ruby來與大家分享當天吃到的美食吧~

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

Ruby是訂位下午2點，基本上不用急著去劃位，

時間到了店員就會打開門，

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

大家再一一入場用餐即可，

桌上都有一些用餐須知及權益，建議大家先閱讀一下。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

除了單點也有提供多人套餐，也有酒類可選擇，
記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

Ruby當天用餐是假日時間，但整間店只坐了不到一半的位子。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

桌上都有基本盤的包肉生菜及六種無限量供應的小菜，

包括蔥絲、豆芽菜、韓式泡菜、大黃瓜、辣蘿蔔絲及生菜沙拉，

蒜片、韓式豆瓣醬、胡椒鹽及韓式辣醬。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

Ruby覺得他們家的小菜及沾醬口味都滿獨特的，

用來包肉讓平淡無奇的肉片，增添了多層次的美味和解膩效果。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

桌上有一大碗的韓式海帶芽冷湯，餐點點完後可以先喝一小碗，

酸度偏高喝起來清爽開胃，Ruby與友人都覺湯偏酸，但味道是滿不錯的。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

開桌每桌都需要消費兩種肉品、每個人都有低消，

這裡很獨特雖有收服務費，但都是自助式烤肉，

店員只會口頭告知烤肉，並不會動手幫忙翻面或是烤肉，

如果烤功不佳，可能需要多加留意，以免吃到焦掉的烤肉。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

相信第一次來用餐的都會對白種元吾桑格感到好奇，

桌上也有文宣用可愛的漫畫來讓客人了解，以及最佳食用方式給大家參考。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

白種元吾桑格(牛五花) $450

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一
牛五花肉片切到1.22mm薄片，加入本家特調的醬汁，由於肉片很薄，

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

店員建議整盤肉片放到烤盤上，

並快速翻面以免焦黑。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一
 

蜂巢豬五花 $420

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一
Ruby看菜單介紹是寫五花肉以韓式特色的刀法，
炭火烤製後肉質軟嫩，油脂豐富。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

五花肉兩面烤至焦脆，搭配旁邊的洋蔥，非常解膩。

雖然味道沒有特別驚豔，算是安全牌口味。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

泡菜豬肉豆腐湯 $300

泡菜味道濃郁，這味道跟Ruby在韓國吃到的口味相似，

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

可惜豬肉是用豬肉塊不是豬肉片，所以肉吃起來有一點乾柴。

豆腐很嫩口，為這碗泡菜豬肉豆腐湯加分不少。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

迷你本家牛肉水冷麵 $150
最後上菜的冷麵，店員送上桌前會先淋上黃芥末及醬料，酸酸的口味，

加上韓國的冷麵麵條，非常開胃，為整個用餐過程畫上了完美的句號。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

整體來說，本家韓式燒肉的餐點味道屬於大眾口味，並沒有特別驚豔之處

Ruby覺得可能是期望過高，導致當天的用餐體驗不

論是餐點還是服務都略顯失望。然而，每個人的味覺體驗各異，

大家親自來嘗試看看，也許會有不同的感受。

【東區美食】本家BORNGA韓式燒肉，白種元老師插旗台灣第一

【店家資訊】
👉本家BORNGA韓式燒肉 敦南店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市大安區市民大道四段102號1樓
⏰PM12:00~PM16:00；PM17:00~PM23:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐

回訪率⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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