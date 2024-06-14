韓國廚神白種元老師的韓國品牌-本家韓式燒肉進軍台灣也有一段時間，

不用出國在本家就可以體驗韓國道地的飲食文化，

插旗在台北市民大道，就Ruby來與大家分享當天吃到的美食吧~

Ruby是訂位下午2點，基本上不用急著去劃位，

時間到了店員就會打開門，

大家再一一入場用餐即可，

餐桌上都有一些用餐須知及權益，建議大家先閱讀一下。

除了單點也有提供多人套餐，也有酒類可選擇，

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】

Ruby當天用餐是假日時間，但整間店只坐了不到一半的位子。

桌上都有基本盤的包肉生菜及六種無限量供應的小菜，

包括蔥絲、豆芽菜、韓式泡菜、大黃瓜、辣蘿蔔絲及生菜沙拉，

蒜片、韓式豆瓣醬、胡椒鹽及韓式辣醬。

Ruby覺得他們家的小菜及沾醬口味都滿獨特的，

用來包肉讓平淡無奇的肉片，增添了多層次的美味和解膩效果。

桌上有一大碗的韓式海帶芽冷湯，餐點點完後可以先喝一小碗，

酸度偏高喝起來清爽開胃，Ruby與友人都覺湯偏酸，但味道是滿不錯的。

開桌每桌都需要消費兩種肉品、每個人都有低消，

這裡很獨特雖有收服務費，但都是自助式烤肉，

店員只會口頭告知烤肉，並不會動手幫忙翻面或是烤肉，

如果烤功不佳，可能需要多加留意，以免吃到焦掉的烤肉。

相信第一次來用餐的都會對白種元吾桑格感到好奇，

桌上也有文宣用可愛的漫畫來讓客人了解，以及最佳食用方式給大家參考。

白種元吾桑格(牛五花) $450



牛五花肉片切到1.22mm薄片，加入本家特調的醬汁，由於肉片很薄，

店員建議整盤肉片放到烤盤上，

並快速翻面以免焦黑。





蜂巢豬五花 $420



Ruby看菜單介紹是寫五花肉以韓式特色的刀法，

炭火烤製後肉質軟嫩，油脂豐富。

五花肉兩面烤至焦脆，搭配旁邊的洋蔥，非常解膩。

雖然味道沒有特別驚豔，算是安全牌口味。

泡菜豬肉豆腐湯 $300

泡菜味道濃郁，這味道跟Ruby在韓國吃到的口味相似，

可惜豬肉是用豬肉塊不是豬肉片，所以肉吃起來有一點乾柴。

豆腐很嫩口，為這碗泡菜豬肉豆腐湯加分不少。

迷你本家牛肉水冷麵 $150

最後上菜的冷麵，店員送上桌前會先淋上黃芥末及醬料，酸酸的口味，

加上韓國的冷麵麵條，非常開胃，為整個用餐過程畫上了完美的句號。

整體來說，本家韓式燒肉的餐點味道屬於大眾口味，並沒有特別驚豔之處。

Ruby覺得可能是期望過高，導致當天的用餐體驗不

論是餐點還是服務都略顯失望。然而，每個人的味覺體驗各異，

大家親自來嘗試看看，也許會有不同的感受。

【店家資訊】

👉本家BORNGA韓式燒肉 敦南店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市大安區市民大道四段102號1樓

⏰PM12:00~PM16:00；PM17:00~PM23:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐

回訪率⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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