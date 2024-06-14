身邊有二個熱愛韓食的好友，三不五時就要揪出門去吃韓式料理，我也只能恭敬不如從命，由於剛好要替好友慶生，於是我們又來到王品和韓國名廚孫榮合作的初瓦文心五權西店，一起來嘗嘗這家慕名已久的店，瞧瞧初瓦是否比其他的韓式料理更值得一吃？

初瓦文心五權西店在哪裡？

初瓦目前在台中有二家店，一家位於台灣大道，另外就是這家在文心路和五權西路交叉口的初瓦了，由於前一個月才去吃了台灣大道上的金韓食，於是今天就選了遠一點的初瓦文心五權西店

初瓦文心五權西店的位置很好找，藍底紅字對比色的招牌也很顯眼，不過他們店面位在二樓，和王品旗下另一個品牌肉次方共用一個門面

沿著樓梯往上走到二樓才能抵達初瓦和肉次方，二家店共用一個地方，之前在中友旁邊的阿豬媽韓式烤肉吃到飽，也有類似情況，當然我都不可免俗地走錯店，這才是路痴的日常表現😅

初瓦文心五權西店停車

由於我們第一次來，不知道附近哪有停車場，問了店員才很熱心地拿這張自費停車場地圖給我們看，原來周遭停車場還不少，但都要付費就是，初瓦並沒有特約停車場

一走進來就發現韓國名廚孫榮的立牌，我對此人毫無概念，經過玥漪的解說才知人家大有來頭，看起來有大廚掛保證的餐廳餐點應該不會漏氣才對，初瓦在韓文唸起來是喜歡的意思，應該希望大家都會喜歡

初瓦的裝潢與其說是餐廳，不如說更像夜店，外面的入口處就一堆鮮豔的配色，走進來後還有各色霓虹燈管，看起來非常走在時尚的尖端

我們被安排在跟鄰座有半隔間的卡座裡，中間還有這顆發亮的圓球作點綴，看起來是不是很別緻？

說初瓦像夜店，人家還真有一個相當專業的吧台，這裡也有供應各種酒精飲料和調酒

冰箱內則是各種韓國進口的果汁，啤酒和氣泡飲等，如果有需要記得先告訴工作人員，切勿自取喔！

初瓦最大的特色還有這個氣泡飲機，因為他們不提供水，但有提供瓶子可以來這邊自行取用氣泡水，光這點就深得我心了

沒想到初瓦也有圍兜兜，大家都把圍兜兜套在胸前，防止油汁的噴濺，加上圍兜兜上面寫的字，看起來增添不少趣味性

初瓦菜單

初瓦菜單相當豐富，他們供應的品項也很多，依照人數不同可以點不同的套餐來搭配，我們選了$1766的三人套餐，最上面都是部隊鍋，下面可任選不同餐點來搭配

如果套餐不夠吃，還有很多單點可選擇，他們還有人氣排行榜，讓不知道點甚麼的客人可依樣畫葫蘆，菜單最後一頁是各種飲料，韓國進口的果汁和牛奶價格$50~60，另外還有特調飲料$150~220

跟其他韓國料理一樣，初瓦提供的小菜吃到飽有5種，難得的是5種都好吃，幾乎沒有雷

初瓦美食介紹

麻藥蛋

這是新推出的麻藥蛋＄300，因為看到菜單上寫新菜色，我們頭腦一熱就點了，沒想到竟然出乎意料地好吃！溫泉蛋下面鋪了層五花肉片，再用幾顆小番茄當點綴，厲害的是它們的調味

老實說這樣一盤要價$300，其實挺貴的，但卻是別處吃不到的特殊菜色，值得點來嘗嘗

韓味魷魚捲

韓味魷魚捲$320，跟前面的麻藥蛋一比，這個魷魚捲就有點弱了，雖然食物圖片很上相，但口味其實一般般

沙拉嘿奔放牛

沙拉嘿奔放牛$159，這算是冷盤的前菜，醃過再烤的牛五花搭配各式生菜，好吃又開胃

泡菜豬尬煎餅

泡菜豬尬煎餅$159，韓式料理必備的經典就是這個煎餅，沒想到泡菜和五花豬的搭配竟也不輸海鮮煎餅，即使涼了再吃一樣美味

紫菜捲cp爆炸盤

紫菜捲cp爆炸盤$260，炸得酥脆而不油膩，而且吃得到地瓜、甜不辣、洋蔥圈和紫菜捲，拿來當配菜頗具畫龍點睛之效

辣辣上癮炸雞

辣辣上癮炸雞$159(香辣)，這個炸雞夠辣，很道地的韓國口味，推薦給嗜辣的人吃，如果不吃辣就選另一種不辣的口味

韓國人愛豬五花

韓國人愛豬五花，這是套餐裡的基本選項，跟部隊鍋一樣都算是必點主餐之一

在鐵盤上烤得油滋滋的豬五花最誘人了，豬肉太大塊還需要出動剪刀剪小一點，好吃但可惜分量不多

烤過的豬五花可以搭配小菜，和隨盤附贈的紫蘇葉一起吃，比單吃的味道更加分喔！

應援部隊鍋

應援部隊鍋我們選了牛肉口味的，乍看紅紅的湯底以為會很辣，但其實辣度還好，大約只有小辣而已，用韓國的大醬做湯底，再加入豐富的配料，這個部隊鍋喝起來滋味也很棒

瞧瞧除了牛肉等配料，中間還多了一片起司，煮起來更有韓國部隊鍋的風味

鍋巴嗶嗶飯

我本來就很愛吃鍋巴飯，來韓國餐廳當然要點來嘗嘗，鍋巴嗶嗶飯$159，上桌後會有服務生來幫忙攪拌，務必把中間的辣醬和蛋黃均勻拌進鍋內才算大功告成，微帶焦香的鍋巴實在很美味啊！

飯後再來個霜淇淋當甜點更完美不過，初瓦的霜淇淋機就在氣泡機旁邊，也是自助式的，香草牛奶口味濃郁，我們二個女生都很喜歡

初瓦壽星生日禮

沒想到初瓦的壽星生日禮竟是三杯深水炸彈，還挺令人驚喜的，連壽星都覺得挺意外

三杯不同顏色的飲料代表三種不同口味，可選含酒精，也可選不含酒精的，但因為壽星要開車，所以我們就選沒有酒精的來喝

初瓦優惠贈禮

只要出示這個畫面，2024/7/31前到初瓦消費用餐，即贈人氣料理第一名的起司溶岩爆鍋蒸蛋一份，價值$210的溶岩蒸蛋上次我們沒點，但既然是人氣第一名的單點，想必不會太差

吃過幾家熱門的韓國料理後，我對王品旗下這家初瓦特別滿意，幾乎每道菜都好吃，難怪能在Google的4千多則評價中獲得4.9的高分！不愧是韓國五星主廚孫榮設計的菜單，如果有機會吃韓食，我推這家初瓦！

初瓦文心五權西店 地址：台中市南屯區五權西路二段273號2樓 電話：(04)2472-1680 營業時間：平日11:30-15:30 17:30-22:30 六日11:00-22:30