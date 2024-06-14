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台北市內湖區【台北】內湖｜喜魚小酸菜魚，個人果香酸菜魚，鹽滷豆花入菜，米飯飲料無限供應

2024-06-14 18:05:04 ✡水晶安蹄✡ 人氣：106
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1330篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：

喜魚 小酸菜魚 內湖店
place台北市內湖區江南街112巷2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北個人酸菜魚鍋！自從從四川回來之後，每天都想吃麻麻辣辣的東西，內湖江南街上有間個人式的酸菜魚「喜魚 小酸菜魚」，每次經過生意都很好，價格不會太高，而且是單鍋系列，就算自己一個人來用餐也可以，湯頭認真酸咪咪，女生不用加點其他配料就能吃到很飽，白飯飲料無限續，湯底裡還有獨特的鹽滷豆花，就像嫩豆腐一樣，跟酸咪湯頭搭配相當對味。

內容目錄

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喜魚小酸菜魚營業資訊

  • 喜魚 小酸菜魚-內湖店
  • 評分： / 4.6
  • 地址：台北市內湖區江南街112巷2號( 地圖 )
  • 電話：02 2658 0115
  • 營業時間 
    星期一: 11:30 – 22:00,
    星期二: 11:30 – 22:00,
    星期三: 11:30 – 22:00,
    星期四: 11:30 – 22:00,
    星期五: 11:30 – 22:00,
    星期六: 11:30 – 22:00,
    星期日: 11:30 – 22:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

喜魚小酸菜魚位置｜環境

喜魚接近內於科技園區，距離捷運港墘站比較近，用餐時間經過生意都相當好，而且有時外面還在排隊，喜魚是全天營業，中午沒有休息，建議可以避過用餐尖峰時間再來用餐。

內用空間其實不大，座位排得有點太擠了，通道很窄，又要自己取餐回收，走路的時候要小心。

喜魚小酸菜魚菜單

採自助機器點餐，去的時候只收現金，機器結帳，自助買單，等機器逼逼叫再到櫃台取餐。

不吃辣的朋友也有不辣的選擇，像是番茄魚或是塔香豬，想吃經典口味的就點金湯酸菜魚或是檸檬青花椒魚，肉品可選豬或牛，單鍋價格約兩百出頭，沒有很餓的也可以點小鳥胃套餐，超餓也可以點四倍肉套餐，彈性很大，想要加油條、豆皮等配料也可以，單價也不會太高。

 

白飯飲料自取，白飯裡還加了紅藜在裡頭，不過很少就是了。

喜魚小酸菜魚餐點

金湯酸菜魚

看到實品有點失望，海報上的比較美。朋友點的金湯酸菜魚，口味是偏酸不辣，是非常開胃的湯頭，除了牛肉片外還有魚片在裡頭，魚片口感蠻細緻的，不確定是什麼魚，沒有腥味就是了，整體味道比較中規中矩。

檸檬青花椒魚

認真酸也認真麻的檸檬青花椒魚，個人真的是愛死了這個湯頭，雖然看起來還是跟海報差很多，酸味多了檸檬的酸，還有青花椒椒的麻，湯頭越喝越順口，還有鹽滷豆花在裡頭，就像嫩豆腐一樣，對女生來說份量很足，現在看到照片想到味道，又要流口水了！

之前吃過的酸菜魚個人鍋還有在公館的「老鉄沒毛病酸菜魚」，湯頭也不錯，只是配料要自己再加價才會吃得比較飽，喜魚的個人鍋基本配料其實就已經蠻夠的，再加上白飯與原有的鹽滷豆花，吃完還真的飽！

喜魚應該算是目前吃過除了刁民之外還蠻喜歡的個人鍋酸菜魚，檸檬青花椒超推，但前提是要喜歡酸咪咪的味道，湯頭非常開胃，喜歡酸菜魚的可以試試。

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