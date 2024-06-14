打造許多吃到飽品牌的饗賓集團去年推出了全台最貴的自助餐品牌饗A Joy成功吸引話題後，在2024年5月21日也推出了旗下最新品牌 旨醞 這次不走吃到飽路線，而是精品級的鐵板燒料理，餐廳位於新莊宏匯 i-Towe的38樓，主打以Fine Dining風格的精緻鐵板燒，且價位給我直逼饗A Joy，午餐定價2,680元＋10％，晚餐定價3,280元＋10％，除了精心挑選直送活海鮮，還有來自美國、日本頂級牛肉，南非活鮑魚、澳洲水姑娘龍蝦、現流北寄貝，還有北海道生食級干貝等嚴選食材，其中部份海鮮都是來自饗賓集團首座活體海鮮水槽，非常新鮮啊！用餐環境也十分低調奢華，除了坐擁38樓高空景緻外，從入口到座位以及到最後的甜點區，滿室雅香，空間更是打造的相當有質感，也難怪一開放預約，就直接滿約了！

餐廳位於新莊宏匯 i-Towe的38樓，這裡也有許多餐飲進駐，像是涮乃葉，銷魂麵舖，星巴克等，大眾交通運輸方面，可以搭乘機捷或是環狀線到新北產業區站下車步行10分鐘內就會底達，而旨醞鐵板料理位在38樓，同棟大樓的39樓也是饗賓集團旗下自助餐-饗饗，之前剛開幕的時候也是以高空景觀享用自助餐造成轟動，不過我個人私心覺得現在的饗饗在我心中吃到飽已經下降，我甚至覺得如果要吃饗饗，那我會寧願吃同集團的饗食天堂，而且一定要是板橋遠百店，哈哈哈哈！動線棒位置舒服，拿取餐點也流暢價位也合理，算是cp值高的吃到飽餐廳。

請認明這兩座金色獅子！！因為這裡是大樓入口最快搭乘電梯的位置，宏匯 i-Towe有幾個出入口也不是都死路，都會相通，不過我當天找停車格找到已經發瘋，加上我又在大樓內走到迷路，整個起肚爛XD，所以請鎖定這兩尊金貴的獅子，走進去再依照指示搭乘電梯就會抵達。另外因為我是第一次來新莊宏匯 i-Towe，這一帶的機車停車格少到不可思議，很多都是ｘｘ公司員工限定，雖然新莊宏匯 i-Towe旁邊有附設公共停車場，但是！因為這裡本身也有公司進駐，所以當天前往也是客滿，而宏匯 i-Towe本身也只有提供汽車停車場，總之 我們當天繞了好幾圈才找到一處可以臨時停機車的地方，我笑著跟樂哥說：要住在這裡，不能騎機車只能開車，建議跟我們一樣騎機車前往的你們，請提早至少30分鐘來繞圈圈找車位喔『笑』

饗賓集團全新鐵板燒品牌 旨醞 以 時光 作為主要概念，官網上寫著：

以時光醞釀美味 猶如人生

時光的刻度，為人生不停紀錄

無論酸甜苦辣，每一刻，都累積你此刻的獨一無二

時間，也在鐵板上堆疊著味覺厚度

這慢熟的每一幕，正如人生的每一步

唯有歷經層層醞釀，才能品嚐精彩感動

寫得非常讓人想一探究竟，很會！果然文筆有差，不過我還是要寫我真實拜訪心得。

旨醞入口：

說真的，因為宏匯i-Tower38的電梯真的就是一般大樓電梯，加上我也並未多認真上網一直爬文旨醞整體環境，大部分看的都是媒體公關稿，所以實際情況只能我親自拜訪才能感受，抱著正常吃飯的心情來到位在38樓的旨醞，結果一踏進旨醞入口，根本來到另一個時空的感覺，印入眼簾的是以酒窖為靈感設計的空間，且還可以聞到淡淡的香氣，一開始就吸引我們的目光了。

處處感到驚喜的旨醞，入口進來後又是別有洞天的貴賓報到處，整體色調以磚紅色的為主，天花板還懸掛著滿是綠意造景，在此報到後，服務人員會先請客人至接待廳休憩等候帶位。

時間之門：

主打 時光 的旨醞，所到之處都會感受到許多時間的的元素，不管是餐點醬汁設計以春夏秋冬作為不同主題，環境也是以不同的材質，軟裝，燈光，香氛，音樂來營造出四季感，我覺得時間之門概念很棒，打從我從酒窖的空間再到報到處在正式踏入用餐空間，神秘感做好做滿，我步步好奇門打開會是麼樣的樣子，雖說當天前往天氣不是很好，但坐擁高空享受美味佳餚整體還是很不錯。

站在報到處剛好瞧見時間之門後的酒吧，而玻璃門上的鐘擺及沙漏象徵著我也正在此時光裡。

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旨醞酒吧大廳：

氣派奢華的大廳，因為是Fine Dining風格的精緻鐵板燒，所以酒吧也提供了酒單給喜歡小酌的客人，酒吧旁就是用餐區，每一個位置都可以欣賞到景色且都看到主廚的手藝。

旨醞甜點 候位區：

旨醞特別規劃了一區甜點咖啡區，以往品嚐鐵板燒料理大部分都是會坐在原本的位置享用甜點咖啡等等，不過旨醞為了讓大家可以更悠閒更放鬆的享用餐後甜品，所以設置一區可以高空俯瞰整個新北景緻的區域，讓大家好好坐在這拍拍照，與好友家人聊天等，這區域不僅是甜點區，也是等候區，讓提早入場的賓客可以事先坐在這休息等待。

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美味好物長期團：點這裡！

沙發位置多且舒適，坐在這享用精緻甜品咖啡茶飲，真的還蠻有氣氛的。

旨醞用餐區：

旨醞一共規劃了60個位置與三間獨立包廂，每一個座位皆能飽覽景色，每一區有10個位置空間算是舒適，不過跟隔壁座位的人靠的蠻近，大家有些悄悄話，罵人的話，不雅的話真的輕易就可以被聽到，就像我旁邊的客人在討論他們要搭遊輪去沖繩玩，跟誰去，帶誰去有小孩所以行程也不能太緊湊，另一邊在討論房價等等，我都聽得一清二楚，哈哈哈哈，不想聽也超難，但撇開這些，光是可以看到高空景色遠方山脈還有主廚精湛的廚藝與整體用心的環境，說真的很讚就是。

線上預訂與預收定金公告：

『以上資訊擷取自旨醞官網』

旨醞菜單：

旨醞總共有兩個用餐時段，午間菜單每套2680元，晚餐每套3280元，一律另外收取10%服務費另外可以單點酒水服務，午餐是9道餐點，晚餐則是11道餐點，每一道料理都有其美麗的名稱，用餐過程管家也會依序介紹餐點若是有想特別知道的料理細節可以詢問管家，而食材有現撈直送的活體海鮮，美日頂級牛肉，醬汁醬料也是主廚特製研發，另外旨醞有專門為每一組客人提供 管家式服務，客人若有食材飲食需求，不吃牛不吃海鮮等等可以跟管家說，我當天實際觀察下來，管家一個人要控場五組客人等於10位賓客，我覺得他很忙，很多事要做，雖說有助理在忙輔助，但如果要是遇到剛好今天許多客人這不吃，那不吃，要一直管家服務的情況下那會變成其他同桌客人的餐點會被延遲上菜，加上管家會一組一組帶位去甜點區用餐然後他還要一組一組替客人上甜點咖啡跟介紹，也難怪網路評論說覺得甜點等太久，因為人家就是管家一組一組服務啊，這點我倒是覺得感受沒有不好就是。

餐前飲：

旨醞沒有另外販售可樂汽水，水資會酌收每人100元，有氣泡水跟礦泉水可選且管家會一直補水，需要冰塊可以跟管家說，餐前飲是清香桂花烏龍，中間會再上紫蘇醋飲整理整理口中味道。

福爾摩沙：

開場是以慢粹6小時的番茄澄清湯搭配胭脂蝦與墨魚絲以及醃漬番茄的開胃菜，胭脂蝦與墨魚絲表現中規中矩食材一定是新鮮，但番茄澄清湯非常清香酸甜且我很喜歡這道番茄澄清湯滴入了羅勒油點綴，青草香甜氣味與口感讓這碗蕃茄澄清湯多了股濃馥滋味畫龍點睛效果十足。

青青成熟時：

細緻幼嫩的北鼻生菜搭配熟成24小時的伊比利豬火腿切片還有無花果與主廚現煎的乳酪薄片，醬汁則是以少見的蔭豆豉粉來增加這份沙拉的鹹香，說真的我很喜歡這道菜的表現，且我覺得醬汁是旨醞最重要的主大強項耶，但若你是不愛醬汁的人可能會吃得很辛苦甚至不愛給我反推這樣，一頓餐點要價不低，建議大家要預約前，不妨做一下功課。

當日魚貨：

饗賓集團首創自家活體海鮮養殖池，所以像是澳洲水姑娘活龍蝦，北寄貝，南非鮑魚等都是現撈直送，店家也會擺盤一一介紹且讓大家拍照，北寄貝有夠大顆的而當天的海魚是馬頭魚料理方式會看主廚怎麼製作。

雙生共舞：

旨醞將北海道生食級干貝與蛤蜊還有蛤蜊醬汁在搭配以XO醬拌炒過的地瓜嫩葉與魚子醬，口口充滿海洋風味氣息，這道菜算是味道較為濃厚的口感，干貝表面煎至脆口感裡層干貝卻柔軟鮮甜，地瓜葉只取嫩葉部分配上鮮味的XO醬很美味。

慢慢山海：

你看！北寄貝遇熱會呈現紅色喔，吃鐵板燒除了品嚐食材新鮮之外我覺得就像在欣賞一場秀一樣充滿驚喜，這道料裡是使用以金華火腿，老母雞湯耗時熬煮28小時才完成的金黃湯頭，而食材有現撈北寄貝與嫩鮮筍，管家會逐一在每位賓客碗中依序倒入高湯大家可以趁這時候欣賞一下北寄貝會由白色變成紅色，這碗熱湯結了雞湯與北寄貝的鮮甜，製作過程繁複但湯頭卻如此清爽，簡單卻讓我印象深刻。

金鱗百魅

金麟指的是馬頭魚的魚鱗，做法類似日式松笠燒那樣先將馬頭魚鱗煎到酥脆呈現金黃色，不過這過程會有點油煙味過重，甚至會覺得不是很舒服，就看大家能不能接受就是，馬頭魚魚鱗口感相當酥脆魚肉卻無比鮮嫩，醬汁是使用味噌魚介醬汁搭配藤椒油香中帶麻的味道提升味蕾，醬汁派的我到目前為主都非常喜歡旨醞把醬汁比喻成時間概念的發想可以嚐到酸甜苦辣猶如人生般起伏不定。

不管吃了幾次鐵板料理，只要看到龍蝦料理，總是讓人格外興奮，每位師傅都有屬於自己的料理方式。

濤濤：

龍蝦是嚴選澳洲天鵝龍蝦台灣俗水姑娘的一種龍蝦品種，龍蝦表面是先沾麵粉乾煎取搭配夜來香玉筍與蠔乾牡蠣醬，龍蝦肉鮮甜彈牙因為夠新鮮，所以蝦膏濃郁不腥，配上海味牡蠣醬汁與口感清脆帶有花香的晚香玉筍，整體很融合。

甘旨濃：

吃完海鮮緊接著吃肉，一次三種高級牛肉滿足客人有來自日本A5和牛菲力 ，Prime肋眼，美國Prime牛小排，而做法也會有所不同。

以Prime肋眼牛肉包裹捲入剝皮辣椒跟香濃起司，Prime肋眼柔軟肉質與油花平均的口感鮮嫩多汁搭配台式剝皮辣椒與異國感十足的起司，兩款料理我非常喜歡，兩捲本不夠我吃哈哈哈！

第二道肉品A5和牛菲力和Prime牛小排搭配豆腐乳醬，鹽之花還有蜜枸杞娃娃菜，香煎雲林蒜頭，現磨胡椒鹽，主廚會建議大家先吃原味在沾醬，牛肉原味本身美味程度自然不在話下，但讓我們驚豔的是超台的腐乳醬，發酵過後的腐乳醬汁帶有清爽豆香，有點鹹但入口卻會回甘，與牛肉的柔軟絕配。

豐禾日粒：

一點也不隨便的壓軸炒飯，裡頭有Prime肋眼肉末使用的是台中秈199號米，加入雞蛋以大火快速在鐵板上拌炒至水份收乾，最後再鋪上飛魚卵增添口感，炒飯可以跟管家說要多一點，這份炒飯水份收的剛剛好，米粒分明吸收了所有食材的香味油脂，收尾收的很不錯。

甜點 咖啡：

用餐到最後的時候，管家會先詢問餐後點甜點跟飲品，甜點有四款，飲品有咖啡，熱茶，果汁。

甜點就會移駕到甜點區享用當天點了土鳳梨生乳酪，鐵觀音布丁，拿鐵與紅烏龍鮮奶，我覺得鐵觀音布丁很不錯，使用木柵鐵觀音茶葉製作，甜度也都適中。

邊吃甜點邊欣賞窗外景色，可以看到原處101，淡水觀音山等景色。

整體來說，旨醞給我們的感受都很棒，環境餐點都到位，但我必須說我真的只有6分飽，但我旁邊的阿姨吃到龍蝦就喊很撐，所以關於有沒有飽這很主觀，但若以價位來看，的確是不便宜且當天我一直有一種sop流程用餐感，也許是剛開幕，店家還在順流程，所以有些地方明顯服務不足，當天的主廚也算是安靜的製作餐點並未看見與其他客人互動，所以會顯得無趣許多，不過以上都是我個人感覺，喜歡嚐鮮口袋有點預算的你，還是可以去試試，我覺得旨醞比較適合在重要節日，或者長輩慶生過節，情侶約會紀念來，但只要你口袋夠，想什麼時候來吃都可以啦。

店家/景點資訊

店家名稱：旨醞 鐵板料理

所在地址：臺灣242034新北市新莊區思源路555號38樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:00

店家電話：02-22786688

評價：★★★★

備註資訊：

午餐：11:30-14:30

晚餐：18:00-21:00

須事先訂位且預付訂金 Google即時導航





交通資訊

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