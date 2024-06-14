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台北市松山區【台北】饒河街｜千尋味酸辣粉螺螄粉，酸辣開胃，必加蜂巢炸蛋

2024-06-14 18:15:08 ✡水晶安蹄✡ 人氣：132
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1328篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：

千尋味酸辣粉，螺螄粉
phone0919-693164
place台北市松山區饒河街53號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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久久沒逛饒河街夜市，發現了一家生意很好的酸辣粉螺螄粉店家「千尋味酸辣粉螺螄粉」，老闆來自湖南，口味偏重，粉的口感很不錯，口味偏重，看到生意那麼好實在太好奇，味道不錯但是還是沒有萬大路的廣西柳州螺螄粉CP值來得高，不過偶爾嘴饞是可以來嚐一下！

內容目錄

地圖 )
  • 電話：0919 693 164
  • 營業時間 
    星期一: 17:00 – 01:30,
    星期二: 17:00 – 01:30,
    星期三: 17:00 – 01:30,
    星期四: 17:00 – 01:30,
    星期五: 17:00 – 01:30,
    星期六: 17:00 – 01:30,
    星期日: 17:00 – 01:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 千尋味酸辣粉 螺螄粉位置｜環境

    從塔悠街的夜市入口進來比較近，千尋味酸辣粉就靠近饒河街夜市的牌樓旁，店面空間不大，但是生意非常好，過了晚餐時間店裡還是幾乎滿位，環境算乾淨，調味料、餐具自取。

     
     

    千尋味酸辣粉 螺螄粉菜單

    菜色有酸辣粉、重慶小麵、螺螄粉，還有多款川味小菜，想要加料的也可以另外加點酸豆角、豆皮、酸筍等配料。

     

    千尋味酸辣粉 螺螄粉餐點

    炸蛋螺螄粉

    蜂巢炸蛋非常吸睛，蓬蓬鬆鬆的很會吸湯汁，一口咬下完全吸滿了酸辣夠味的螺螄粉湯汁，因為是第一次吃，不敢點太辣，選擇了小辣口味，湯頭蠻順口的，配料有腐竹、酸豆角、酸筍、花生、湘菜等，粉的口感偏硬一些，整體是酸辣順口，相當開胃，口味上感覺有改良過，不是非常臭，但是應該算是敢吃辣的人都能接受的口味嚕！

     
     

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