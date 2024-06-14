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電話：0919 693 164

營業時間

星期一: 17:00 – 01:30,

星期二: 17:00 – 01:30,

星期三: 17:00 – 01:30,

星期四: 17:00 – 01:30,

星期五: 17:00 – 01:30,

星期六: 17:00 – 01:30,

星期日: 17:00 – 01:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

千尋味酸辣粉 螺螄粉位置｜環境

從塔悠街的夜市入口進來比較近，千尋味酸辣粉就靠近饒河街夜市的牌樓旁，店面空間不大，但是生意非常好，過了晚餐時間店裡還是幾乎滿位，環境算乾淨，調味料、餐具自取。

千尋味酸辣粉 螺螄粉菜單

菜色有酸辣粉、重慶小麵、螺螄粉，還有多款川味小菜，想要加料的也可以另外加點酸豆角、豆皮、酸筍等配料。

千尋味酸辣粉 螺螄粉餐點

炸蛋螺螄粉

蜂巢炸蛋非常吸睛，蓬蓬鬆鬆的很會吸湯汁，一口咬下完全吸滿了酸辣夠味的螺螄粉湯汁，因為是第一次吃，不敢點太辣，選擇了小辣口味，湯頭蠻順口的，配料有腐竹、酸豆角、酸筍、花生、湘菜等，粉的口感偏硬一些，整體是酸辣順口，相當開胃，口味上感覺有改良過，不是非常臭，但是應該算是敢吃辣的人都能接受的口味嚕！

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