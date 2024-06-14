桃園吃到飽buffet_饗厚牛排桃園店─桃園生日餐廳，當天生日75折；當週生日85折，百道料理吃到飽！義式百匯自助吧：海鮮、熱炒、披薩、炸物、糕點、水果、飲料自助吧、霜淇淋、冰淇淋通通吃到飽，加點主餐只要49元起！不收服務費_附菜單，桃園吃到飽推薦、桃園聚餐推薦、桃園聚餐吃到飽

目錄索引

1. 關於饗厚牛排桃園店

2. 交通指引_饗厚牛排桃園店

3. 饗厚牛排桃園店環境開箱

3.1 饗厚牛排桃園店接待區

3.2 饗厚牛排桃園店用餐空間

3.3 饗厚牛排桃園店_吃到飽_熱食區

3.4 饗厚牛排桃園店_吃到飽_冷盤區

3.5 饗厚牛排桃園店_吃到飽_水果區

3.6 饗厚牛排桃園店_吃到飽_冰淇淋甜點區

3.7 饗厚牛排桃園店_吃到飽_飲料區

4. 饗厚牛排桃園店餐點分享

4.1 單點排餐人氣TOP1 特製牛排5盎司

4.2 單點排餐人氣TOP2 鮭魚

5. 消費資訊

5.1 饗厚牛排桃園店餐點評價

5.2 饗厚牛排桃園店菜單

5.3 優惠資訊

6. 桃園吃到飽Buffet相關資訊

6.1 品牌資訊

「桃園吃到飽Buffet」

「桃園生日餐廳_桃園聚餐推薦」

「桃園吃到飽推薦_桃園聚餐吃到飽」

饗厚牛排桃園店在哪裡

饗厚牛排桃園店位於桃園市桃園區正光路72號2樓，近桃園市政府、桃園圖書館、桃園市立游泳池、桃園國中，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

饗厚牛排桃園店環境_餐點特色

「簡約舒適_用餐空間_座位多」

「每人399元_不收服務費_百道料理_義式百匯自助吧吃到飽」

「加點主餐49元起」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_廈門正光路口站，走路2分鐘

機車：附近機車停車格_正光路

汽車：附近汽車停車格_正光路、正好停停車場_正光站，走路1分鐘

桃園市政府、桃園國中、桃園市立游泳池附近_機車停車格_汽車停車格_汽車收費停車場

桃園市政府、桃園圖書館、桃園市立游泳池、桃園國中附近； 選址於 桃園市桃園區正光路的饗厚牛排桃園店，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位，適合聚餐。

吃到飽餐廳門口

聚餐當天在附近停妥機車後，走進 饗厚牛排桃園店 1F入口。

營業時間_收費標準

饗厚牛排桃園店營業時間為：

每天11：00~22：00，最後入場時間21：00。

附設電梯_等候區

附設電梯方便使用嬰兒車、輪椅的朋友們到達位於2F的用餐空間。

電梯旁有放置幾張椅子，提供給外帶主餐、等候用餐的朋友們稍坐。

接待櫃台_結帳區

走進饗厚牛排桃園店，由外場人員協助帶入座位。

用餐空間

在寬闊、明亮的空間中，規劃2人桌、4人桌，4人以上聚餐，建議可提早打電話預訂，讓外場人員先行併桌。

4人桌

4人桌

2人桌_4人桌

中島自助吧_熱食區

各式熱炒、經典台式料理、炸物、披薩、烤物、關東煮、自煮擔仔麵。

香煎鮮魚

鹹水雞肉切盤

酥炸雞翅

秘式滷豬腳

隱藏在豐富熱食自助吧裡，必吃的肯定有它！

完全沒有雜毛的豬皮口感是軟Q有膠質感的，裹藏在豬皮下的豬肉是保有肉汁紮實不乾硬的，滷汁香氣很讚，直接吃不配白飯也不會覺得太鹹。

茶葉蛋

滷油豆腐

蒸蛋

清燙鮮蝦

披薩

烤物_炸物

自煮擔仔麵

關東煮

海鮮冷盤區

淡菜、白蝦、花枝。

生菜沙拉區

各式嚴選時蔬。

季節水果區

小番茄、柳橙、芒果青。

以當季盛產的水果為主角，依據當天供應內容為主。

香蕉、鳳梨、桃子。

甜點_零食區

實現飯後甜點自由。

蛋糕口感是軟綿、不會乾乾的那種~

冰淇淋_甜筒

棒棒冰

霜淇淋

飲料吧

氣泡類飲品機、沙瓦機、冰溫熱開飲機。

咖啡機、現沖茶飲機、馬玉山穀物飲品機。

咖啡機、現烤麵包區。

特製牛排 49元

49元多一份大份量特製牛排、玉米筍、鐵板麵、綠豆芽，好~划！

這塊牛排完全不薄、有夠厚實，推薦5分熟或7分熟，口感軟嫩、肉汁滿滿。

鮭魚

精準控時、控溫現點現煎的鮭魚排，直接佔據超過1/2鐵盤，有夠大塊！

鮭魚排的魚肉口感蠻細緻的、不乾，可以吃到細膩油脂感、飽滿的自然鮮。

沒有看錯！

自助餐一尾超過50元的香煎鮮魚，在饗厚牛排桃園店可以無限吃，外皮酥香內裡的細嫩魚肉有鮮、不腥。

軟Q嫩花枝，想吃多少就吃多少~

鹹水雞切盤很強！

肉質口感是紮實QQ的，完全不粉、無肉腥味。

大愛饗厚牛排桃園店的炒青菜，吃得到清脆口感裡滿滿的蔬菜自然甜。

消費資訊

用餐日期：2024_05月

付款方式：現金

_免收服務費，用餐時間100分鐘

_身高 90cm~119cm 每人 199 元

_身高 120cm~139cm 每人 319 元

_身高 140cm 以上 每人 399 元

桃園吃到飽Buffet，吃一次就被圈粉的寶藏吃到飽餐廳─饗厚牛排桃園店。

月底跟朋友約在 饗厚牛排桃園店聚餐，走進餐廳直接被眼前琳瑯滿目的多樣化料理自助吧吸走所有目光，第一輪就把檯面上想吃的通通端上桌，特推整尾香煎鮮魚、鹹水雞切盤、炒蔬菜、蒸蛋、滷豬腳、茶葉蛋。

從維持整潔的用餐空間、美味分數有在水準線上的吃到飽料理，都可以感受到內外場人員的用心，會想再去吃。

饗厚牛排桃園店菜單

桃園吃到飽Buffet_饗厚牛排桃園店收費方式，來源：饗厚牛排官網，2024_06月

桃園吃到飽Buffet_饗厚牛排桃園店主餐加點菜單，來源：饗厚牛排官網，2024_06月

優惠資訊

當日壽星，生日當天用餐，壽星本人享75折

當週壽星，生日前後七天共15天，壽星本人享85折

饗厚牛排桃園店

類型：桃園吃到飽Buffet_桃園生日餐廳_桃園吃到飽推薦_桃園聚餐推薦_桃園聚餐吃到飽

設施：洗手間、兒童座椅、尿布台

⏰ 營業時間

每天 11：00~22：00 (最晚收客到21：00)

📍 地址：桃園市桃園區正光路72號2樓

📞 電話：03 331 7722



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