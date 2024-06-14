桃園吃到飽buffet_饗厚牛排桃園店─桃園生日餐廳，當天生日75折；當週生日85折，百道料理吃到飽！義式百匯自助吧：海鮮、熱炒、披薩、炸物、糕點、水果、飲料自助吧、霜淇淋、冰淇淋通通吃到飽，加點主餐只要49元起！不收服務費_附菜單，桃園吃到飽推薦、桃園聚餐推薦、桃園聚餐吃到飽
目錄索引
1. 關於饗厚牛排桃園店
2. 交通指引_饗厚牛排桃園店
3. 饗厚牛排桃園店環境開箱
3.1 饗厚牛排桃園店接待區
3.2 饗厚牛排桃園店用餐空間
3.3 饗厚牛排桃園店_吃到飽_熱食區
3.4 饗厚牛排桃園店_吃到飽_冷盤區
3.5 饗厚牛排桃園店_吃到飽_水果區
3.7 饗厚牛排桃園店_吃到飽_飲料區
4. 饗厚牛排桃園店餐點分享
4.1 單點排餐人氣TOP1 特製牛排5盎司
4.2 單點排餐人氣TOP2 鮭魚
5. 消費資訊
5.1 饗厚牛排桃園店餐點評價
5.2 饗厚牛排桃園店菜單
5.3 優惠資訊
6.1 品牌資訊
關於饗厚牛排桃園店
「桃園吃到飽Buffet」
「桃園生日餐廳_桃園聚餐推薦」
「桃園吃到飽推薦_桃園聚餐吃到飽」
饗厚牛排桃園店在哪裡
饗厚牛排桃園店位於桃園市桃園區正光路72號2樓，近桃園市政府、桃園圖書館、桃園市立游泳池、桃園國中，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
饗厚牛排桃園店環境_餐點特色
「簡約舒適_用餐空間_座位多」
「每人399元_不收服務費_百道料理_義式百匯自助吧吃到飽」
「加點主餐49元起」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_廈門正光路口站，走路2分鐘
機車：附近機車停車格_正光路
汽車：附近汽車停車格_正光路、正好停停車場_正光站，走路1分鐘
交通指引_饗厚牛排桃園店
桃園市政府、桃園國中、桃園市立游泳池附近_機車停車格_汽車停車格_汽車收費停車場
桃園市政府、桃園圖書館、桃園市立游泳池、桃園國中附近；選址於桃園市桃園區正光路的饗厚牛排桃園店，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位，適合聚餐。
饗厚牛排桃園店環境開箱
吃到飽餐廳門口
聚餐當天在附近停妥機車後，走進饗厚牛排桃園店1F入口。
營業時間_收費標準
饗厚牛排桃園店營業時間為：
每天11：00~22：00，最後入場時間21：00。
附設電梯_等候區
附設電梯方便使用嬰兒車、輪椅的朋友們到達位於2F的用餐空間。
電梯旁有放置幾張椅子，提供給外帶主餐、等候用餐的朋友們稍坐。
饗厚牛排桃園店接待區
接待櫃台_結帳區
走進饗厚牛排桃園店，由外場人員協助帶入座位。
饗厚牛排桃園店用餐空間
用餐空間
在寬闊、明亮的空間中，規劃2人桌、4人桌，4人以上聚餐，建議可提早打電話預訂，讓外場人員先行併桌。
4人桌
4人桌
2人桌_4人桌
饗厚牛排桃園店_吃到飽_熱食區
中島自助吧_熱食區
各式熱炒、經典台式料理、炸物、披薩、烤物、關東煮、自煮擔仔麵。
香煎鮮魚
鹹水雞肉切盤
酥炸雞翅
秘式滷豬腳
隱藏在豐富熱食自助吧裡，必吃的肯定有它！
完全沒有雜毛的豬皮口感是軟Q有膠質感的，裹藏在豬皮下的豬肉是保有肉汁紮實不乾硬的，滷汁香氣很讚，直接吃不配白飯也不會覺得太鹹。
茶葉蛋
滷油豆腐
蒸蛋
清燙鮮蝦
披薩
烤物_炸物
自煮擔仔麵
關東煮
饗厚牛排桃園店_吃到飽_冷盤區
海鮮冷盤區
淡菜、白蝦、花枝。
生菜沙拉區
各式嚴選時蔬。
饗厚牛排桃園店_吃到飽_水果區
季節水果區
小番茄、柳橙、芒果青。
以當季盛產的水果為主角，依據當天供應內容為主。
香蕉、鳳梨、桃子。
饗厚牛排桃園店_吃到飽_冰淇淋甜點區
甜點_零食區
實現飯後甜點自由。
蛋糕口感是軟綿、不會乾乾的那種~
冰淇淋_甜筒
棒棒冰
霜淇淋
饗厚牛排桃園店_吃到飽_飲料區
飲料吧
氣泡類飲品機、沙瓦機、冰溫熱開飲機。
咖啡機、現沖茶飲機、馬玉山穀物飲品機。
咖啡機、現烤麵包區。
饗厚牛排桃園店餐點分享
單點排餐人氣TOP1 特製牛排5盎司
特製牛排 49元
49元多一份大份量特製牛排、玉米筍、鐵板麵、綠豆芽，好~划！
這塊牛排完全不薄、有夠厚實，推薦5分熟或7分熟，口感軟嫩、肉汁滿滿。
單點排餐人氣TOP2 鮭魚
鮭魚
精準控時、控溫現點現煎的鮭魚排，直接佔據超過1/2鐵盤，有夠大塊！
鮭魚排的魚肉口感蠻細緻的、不乾，可以吃到細膩油脂感、飽滿的自然鮮。
沒有看錯！
自助餐一尾超過50元的香煎鮮魚，在饗厚牛排桃園店可以無限吃，外皮酥香內裡的細嫩魚肉有鮮、不腥。
軟Q嫩花枝，想吃多少就吃多少~
鹹水雞切盤很強！
肉質口感是紮實QQ的，完全不粉、無肉腥味。
大愛饗厚牛排桃園店的炒青菜，吃得到清脆口感裡滿滿的蔬菜自然甜。
用餐日期：2024_05月
付款方式：現金
_免收服務費，用餐時間100分鐘
_身高 90cm~119cm 每人 199 元
_身高 120cm~139cm 每人 319 元
_身高 140cm 以上 每人 399 元
饗厚牛排桃園店餐點評價
桃園吃到飽Buffet，吃一次就被圈粉的寶藏吃到飽餐廳─饗厚牛排桃園店。
月底跟朋友約在饗厚牛排桃園店聚餐，走進餐廳直接被眼前琳瑯滿目的多樣化料理自助吧吸走所有目光，第一輪就把檯面上想吃的通通端上桌，特推整尾香煎鮮魚、鹹水雞切盤、炒蔬菜、蒸蛋、滷豬腳、茶葉蛋。
從維持整潔的用餐空間、美味分數有在水準線上的吃到飽料理，都可以感受到內外場人員的用心，會想再去吃。
桃園吃到飽Buffet_饗厚牛排桃園店收費方式，來源：饗厚牛排官網，2024_06月
桃園吃到飽Buffet_饗厚牛排桃園店主餐加點菜單，來源：饗厚牛排官網，2024_06月
當日壽星，生日當天用餐，壽星本人享75折
當週壽星，生日前後七天共15天，壽星本人享85折
桃園吃到飽Buffet相關資訊
饗厚牛排桃園店
類型：桃園吃到飽Buffet_桃園生日餐廳_桃園吃到飽推薦_桃園聚餐推薦_桃園聚餐吃到飽
設施：洗手間、兒童座椅、尿布台
⏰ 營業時間
每天 11：00~22：00 (最晚收客到21：00)
📍 地址：桃園市桃園區正光路72號2樓
📞 電話：03 331 7722
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