用F1賽車來送餐的餐廳你去過嗎？「馥藝-福美樂餐廳」可以同時吃到台式熱炒及港式料理，價格都走平價路線，期間限定的豪華龍蝦泡麵不要錯過了！

用F1賽車來送餐也太酷了吧！「馥藝-福美樂餐廳」吃得到台式熱炒、港式料理，價格大都落在$100~$200，可以說是相當平價！6/1~6/30隆重推出豪華龍蝦泡麵，整隻龍蝦的海鮮拉麵，吃起來好香、好過癮！想尋找頭份、竹南地區環境棒又平價的熱炒店嗎？苗栗馥藝金鬱金香酒店裡的「馥藝-福美樂餐廳」推薦給你～

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「馥藝-福美樂餐廳」就位於苗栗馥藝金鬱金香酒店一樓，正門口在公園六街這邊，看到大大紅色招牌往裡面走就是餐廳。

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「馥藝-福美樂」用餐環境就是乾淨整潔的飯店式裝潢，兩排座位區皆設有F1車道，可以享受F1賽車送餐的過程。

比較特別的是，「馥藝-福美樂」有兒童專屬遊戲室，可以讓小孩歡樂同時，讓爸媽可以輪流輕鬆用餐，但還是需要有家長陪同。

▲馥藝-福美樂菜單價格

福美樂是以平板系統來點餐，也可以掃桌上QR Code點餐，內用餐具、水杯都是自取，每桌旁邊都有按壓式水龍頭，像壽司店一樣可以泡熱茶喝，內用不收服務費。

🔺龍蝦泡麵 平日$599/假日$699

「龍蝦泡麵」為6/1~6/30期間限定販售，每日限量50鍋，裡面有整隻龍蝦，一旁還有鮮蝦、花枝、蛤蜊、火鍋料、青菜以及韓國泡麵，湯頭喝起來就是韓國海鮮拉麵的香氣，泡麵口感非常彈牙，吸飽湯汁的香辣滋味，真的是浮誇又好吃，而且超大一碗，2~3人分食也沒問題。

🔺鹹魚雞粒豆腐煲 $180

「鹹魚雞粒豆腐煲」煲鍋一上桌就發出滋滋作響的聲音，炸過的雞蛋豆腐非常嫩口，同時吃得到雞肉丁、香菇絲的彈牙，醬香十足且帶有勾芡感，不會死鹹非常下飯。

🔺皮蛋乾扁四季豆 $180

「皮蛋乾扁四季豆」加入皮蛋的乾扁四季豆，美味程度整個提升一個檔次，真的有夠香、有夠下飯！

🔺滑蛋蝦仁 $190

「滑蛋蝦仁」裡頭的數隻碩大脆彈的蝦仁，雞蛋口感也很滑嫩，香而無腥味，高蛋白的一道料理。

🔺泰式椒麻雞 $200

「泰式椒麻雞」非常酥脆，醬料類似糖醋醬，吃起來比較像台式料理。

🔺蒜片牛小排 $240

🔺鮮蝦腐皮捲 $108

「蒜片牛小排」雖看起來黑黑的不討喜，但吃起來意外的嫩口好吃，再加上滿滿的蒜酥，真的是推薦必點！「鮮蝦腐皮捲」炸至薄脆的豆腐皮，裡頭包入蝦滑內餡，吃起來有點像月亮蝦餅，還蠻好吃的，可以試試。

🔺原味燒賣 $118

🔺魚翅餃 $98

港式料理部分，「原味燒賣」上頭有整隻蝦仁妝點，咬下去肉汁四溢，滋味非常鮮甜。「魚翅餃」有著元寶的造型，外皮裡透著滿滿的內餡，同時吃得到蔬菜鮮甜、荸薺的脆感以及滿口的肉香。

🔺芝麻老虎包 $108

🔺朱古力鉑金包 $128

🔺芋香豬仔包 $108

「馥藝-福美樂」也有推出可愛療癒爆漿系列造型包子，豬豬造型的「芋香豬仔包」剝開來是爆餡芋泥，甜度適中還不錯吃！一樣超可愛的「芝麻老虎包」剝開來是黑色芝麻內餡，芝麻味道香濃且不會太甜膩，蠻喜歡的。黑金奢華路線的「朱古力鉑金包」，裡頭竟然是香甜的巧克力內餡，意外很喜歡。

🔺手作花生黑糖豆花 $60

🔺芋頭西米露 $60

🔺凍檸樂 $60

🔺凍檸七 $60

「鹹檸七」有著特殊的鹹檸檬香氣，但不會過重，冰冰涼涼，喝起來相當順口好喝。但我更喜歡酸酸甜甜的「凍檸七」，都是解膩的好選擇。

甜湯部分，「芋頭西米露」有不少的芋頭塊，好喝可以點，「手作花生黑糖豆花」豆花口感也很綿密，黑糖夠味不會甜膩，也還不錯。總結一下，「馥藝-福美樂」換了全新菜單後，熱炒種類變更多，同時也吃得到港式料理，最近還有期間限定的「龍蝦海鮮泡麵」，不僅好看又美味！F1賽車軌道送餐更還增添了用餐趣味，大小朋友都會喜歡！「馥藝-福美樂餐廳」算是頭份、竹南地區有水準的熱炒店、港式點心餐廳，非常適合聚餐的好地方。