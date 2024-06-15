最近新聞說鼎X豐要漲價？推薦這間憶念點心堂價格好親民！低調到只有在地人知道，師傅擁有超過30年點心資歷，待過五星級飯店主廚，自立門戶開了間憶念點心堂平價港點，特地請香港師傅掌廚粵菜，6/21開始連續24天週年慶優惠，七天7折、八天8折、九天9折超划算，店內有各種手工蒸籠港式點心、經典現炒粵菜與限量脆皮雞，內用免服務費，CP值真的好高～

連續24天！七天7折、八天8折、九天9折

打卡送腐皮蝦捲！

不收服務費、沒低消

自助區蘋果醋無限喝

＊活動優惠、自助區以現場為主！簡餐飯類、飲料與外送不參與優惠活動。

憶念點心堂 在哪？

憶念點心堂就藏在台中南屯區向心路上！這一整排都是店家！看到這間黃色人像招牌就是，附近有收費停車場，也能找白線臨停，搭乘捷運綠線G11南屯站步行只要5分鐘～交通很方便～

地址：台中市南屯區向心路45號

聯絡電話：04-23862888

營業時間：11:00~14:00/17:00~21:00

公休：每週一

兒童餐具、兒童座椅：有，無

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

別看街邊這間小店很低調不起眼！老闆主廚資歷很強大，超過30多年港式點心料理資歷，擔任過僑園飯店、福華、長榮…等，都是知名的餐飲飯店集團耶～

太幸福了！不用花大錢到飯店吃，在街邊花幾百塊就能吃到五星級好手藝，我當然要衝啊～

憶念點心堂 菜單MENU

粵菜與港式點心都好平價！最便宜一份主食涼拌雞絲乾拌麵78元、北京炸醬麵才88元，手工港式點心78元起，親民價格太好點，內用免收服務費、沒有低消，真的什麼都想吃，好適合揪朋友家人一起來點菜～

連續24天折扣優惠！

告訴大家一個超狂優惠！主廚老闆為了回饋顧客！決定辦一個連續24天週年慶活動，連續七天7折、八天8折、九天9折！本來就很平價老闆還下殺折扣，我都想再衝一次來台中吃～

6月21日～6月27日連續7天：7折！！

6月28日～7月5日連續8天：8折！！

7月6日～7月14日連續9天：9折！！

◎備註：商業午餐簡餐飯類、飲料與外送服務，不參與優惠活動！

針對外帶朋友！旁邊有候位區可稍等！半開放式廚房大片玻璃，可看到整點心工作區，裡面挺乾淨～

點心師傅30多年資歷

老闆主廚經歷不是蓋的！熟練把澄麵皮一揉一切一壓變成圓形片，水晶蝦餃餡料不小氣，看得到一整隻大蝦仁，老闆快手捏折塑造成精緻蝦餃形狀，真的好強～

店內點心都是老闆自己手工做！實在太加分了～

▲ 這是客人點的菜！賣相很好看起來好好吃～

打卡就送手工鮮蝦卷 ！

老闆不時推出優惠活動！現場打卡送「手工鮮蝦腐皮捲」，蝦捲看得到整尾蝦肉，一桌四個人打卡就送四份好讚～

一樓都是小方桌適合小家庭與散客，二樓有圓桌適合多人聚餐！兩層樓可容納約45位客人，桌數有限，建議提前預訂才不會撲空，平日有好幾組上班族來吃，假日肯定是爆滿啦～

蘋果醋免費喝到飽

免收服務費已經很佛心！自助區還提供蘋果醋隨你喝，第一次吃港式飲茶有免費飲料，自助區有餐具、蔥花佐料、辣椒醬、川味麻辣醬、甜辣醬、烏醋..等供使用～

二樓空間有電視牆可看！裝飾比較簡單，老闆把裝潢錢省下來，直接回饋給客人，提供手工平價點心、不收服務費、免費蘋果醋，想省錢當然來這吃～

二樓樓梯間還有一桌充滿中式風格！

老闆五星級點心手藝！擺盤用心很有儀式感～

招牌特製大涼菜

這道涼菜是店內必點！超大盤招牌特製大涼菜才198元，週年慶打7折一大盤不用140元，超大一盤適合四人以上，有紫生菜絲、豆皮絲、小黃瓜絲、紅蘿蔔絲與生菜絲，配色鮮豔適合當前菜～

附一碗特製酸香麻辣醬！整碗淋上去，左右開工拌勻就能開動，一吃就知道很新鮮，每條都拌入特製香辣醬，麻辣指數三顆星，香辣過癮真的很好吃，涼拌吃得到食材原味與香辣醬，好想再來一盤外帶回家～

淮香脆皮雞

經典粵菜「淮香脆皮雞」半隻328元！以其皮脆肉嫩多汁聞名，限量脆皮雞賣完就沒有了，建議一坐下就先點，晚一步可能就吃不到，這雞皮有多脆一夾就知道，皮肉都快分離了，一靠近就聞到香濃脆皮雞皮香～

還撒上炸過可樂果與魷魚絲裝飾！可樂果好香！能單吃也能搭配脆皮雞一起吃～

脆皮雞皮好酥脆！半隻雞不管什麼部位皮都脆！雞腿肉好有彈性、雞胸肉不乾柴，連吃好幾塊都沒有乾燥感，每一口都那麼香氣四溢，香港師傅脆皮雞好吃必點～

招牌涼拌豬心

這道讓我們很驚艷！吃到一半才想起這道是豬心！老闆說豬心需要燉煮很久，才有這種鮮嫩口感，這道菜原價168元，趁7折來吃超划算才118元，我都懷疑老闆有沒有賺錢？

這豬心好強沒一點腥味！豬心好軟嫩份量有誠意，豬心搭配香菜、辣椒絲與蔥蒜白，拌入特製涼拌醬，每一口都好開胃，非常適合炎熱夏天，這道涼拌菜有質感，下次來還要點～

廣東炒麵

廣東炒麵上面好多配料！酥炸過雞蛋細麵，淋上爆炒過廣東海鮮配料，有鮮蝦、花枝、燒臘肉、豆芽菜與青江菜，加上醬油、蠔油、米醋…醬汁勾芡，就能立刻上菜～

好幾塊入味叉燒肉！香軟中帶點扎實感，叉燒肉很厚實沒在小氣～

好大彈牙蝦仁肉質緊實，沾裹蠔油醬汁好好吃～

廣東炒麵吃起來怕刮口！這炸到很剛好，雞蛋細麵裹上蠔油醬，每一口都那麼香酥脆鹹甘夠味～

避風塘炒蝦

愛吃蝦朋友一定要點！這盤最少有10隻鮮蝦，鮮蝦炸到金黃色酥脆，大蒜切粒炸到酥脆，調成避風塘配料，避風塘炒蝦讓人吮指回味，手指間都是濃郁蒜香氣～

避風塘炒蝦撥完殼一樣大隻！蝦肉沒啥縮水！蝦肉Q彈緊實，剩幾隻吃不完打包回家氣炸鍋加熱，郭小弟秒殺加熱後一樣好吃～

豆酥鱈魚

這條鱈魚尺寸不小！打七折來吃只要223元！鱈魚厚實好鮮嫩，底部有淡鹹微甘醬汁，加上大量豆酥提香，真的很下飯耶～

XO醬炒雙鮮

店家廚師自己做的XO醬！搭配魷魚、蝦仁、碗豆、菇類、彩椒與蔥段，大火快炒到入味，海鮮蔬菜都有新鮮，鹹香微甘間取得平衡，這道味道剛好我們都覺得好吃～

鳳梨咕嚕肉

糖醋系列有魚片與咕嚕肉兩種！糖醋味很下飯，大人小孩都喜歡，台式鳳梨片、彩椒、洋蔥與糖醋醬一起拌炒，最後加入炸好的咕嚕肉拌勻～

炸好咕嚕肉裹上滿滿蘸醬！肉質咬起來香軟有嚼勁，糖醋醬甜、酸、濃稠好下飯，醬汁沾到米飯就能扒好幾口～

港式點心一定要點幾道！點心都是老闆手工自己做，叉燒包要趁熱吃，外皮軟綿帶點黏密感，裡面有滿滿叉燒餡，叉燒餡鹹甜交織，麵皮沾醬汁一起吃好夠味～

吃港式臘味蘿蔔糕基本必點！磨碎白蘿蔔加到臘肉、麵糊調味蒸熟，兩面煎到金黃赤赤，外層香酥裡面軟綿，吃得到大塊臘肉，原味吃得到蘿蔔香甜味，沾點店家特製川味麻辣醬，辛辣味相得益彰～好吃。

＊點心粵菜口味都很有水準！而且餐點好划算，內用無低消、不收服務費與蘋果醋無限喝，趁連續24天折扣活動，七天7折、八天8折、九天9折，打卡還送腐皮蝦捲，五星級手工點心、香港師傅現做粵菜，想吃建議要預約～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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憶念點心堂 店家資訊

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