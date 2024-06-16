這次假日被邀一起玩的手作是 kuromi庫洛米 角色版的 韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒 ，

話說 kuromi庫洛米 這角色很多小孩很喜歡呢，人氣十分好。

看不懂韓文沒關係， 包裝後方有詳細的製作步驟 ，看製作過程就像在做 鮮奶油蛋糕 一樣，讓人覺得十分有趣，只是這是 不能吃的 。

盒內除了大小不同點心造型的配件外也有附上小工具，每個配件顏色都繽紛可愛。

依步驟將 海綿蛋糕(音樂盒) 取出，零件盒內白色&淺紫色像小牙膏的就是 鮮奶油(奶油膠) ，

首先要先把 淺紫色鮮奶油(奶油膠) 擠在 海綿蛋糕(音樂盒) 上方 抹面打底 ，

抹完之後取出 白色鮮奶油(奶油膠) 裝上 花嘴 (零件盒內右下角)，在蛋糕邊緣製作一圈 鮮奶油擠花 。 ( ps. 鮮奶油(奶油膠)在製作過程都不能碰到，不然造型會壞掉，奶油膠像白膠一樣有黏性、要等乾 )

接下來就可以把蛋糕的主角 糖霜娃娃kuromi庫洛米 放上去啦~

盒內的 蛋糕裝飾糖珠(小配件) 可以倒入小盒子內比較好拿取。

把盒內的 蛋糕糖霜擺飾(裝飾小物) 擺放上去，包含蛋糕側面的裝飾就完成了。

蛋糕音樂盒可以打開，所以製作側邊的圖案時要避開盒蓋的開口線，製作完的蛋糕音樂盒需要先放置在角落靜置等乾，(我們有大約放在角落3、4天不動它)，手作蛋糕音樂盒就完成了，轉動蛋糕就可聽音樂，十分可愛~

有興趣的可以上網路商城看看~(❛◡❛✿)