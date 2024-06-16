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手作樂~韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（kuromi庫洛米）︱親子手作︱不一樣的手作蛋糕~

2024-06-16 18:45:00 夢旅獅 人氣：97
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窩客好文

夢旅獅

發表篇數：57篇

文章類別：生活-玩具公仔

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 痞客邦封面.png

這次假日被邀一起玩的手作是  kuromi庫洛米  角色版的  韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒 

話說  kuromi庫洛米  這角色很多小孩很喜歡呢，人氣十分好。

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 01.png

看不懂韓文沒關係，  包裝後方有詳細的製作步驟  ，看製作過程就像在做  鮮奶油蛋糕  一樣，讓人覺得十分有趣，只是這是  不能吃的 

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 02.png

盒內除了大小不同點心造型的配件外也有附上小工具，每個配件顏色都繽紛可愛。

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 03.png

依步驟將  海綿蛋糕(音樂盒)  取出，零件盒內白色&淺紫色像小牙膏的就是  鮮奶油(奶油膠) 

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 04.png

首先要先把  淺紫色鮮奶油(奶油膠)  擠在  海綿蛋糕(音樂盒)  上方  抹面打底 

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 05.png

抹完之後取出  白色鮮奶油(奶油膠)  裝上  花嘴  (零件盒內右下角)，在蛋糕邊緣製作一圈  鮮奶油擠花    ( ps. 鮮奶油(奶油膠)在製作過程都不能碰到，不然造型會壞掉，奶油膠像白膠一樣有黏性、要等乾 )

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 06.png

接下來就可以把蛋糕的主角  糖霜娃娃kuromi庫洛米  放上去啦~

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 07.png

盒內的  蛋糕裝飾糖珠(小配件)  可以倒入小盒子內比較好拿取。

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 09.png

把盒內的  蛋糕糖霜擺飾(裝飾小物)  擺放上去，包含蛋糕側面的裝飾就完成了。

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 08.png

蛋糕音樂盒可以打開，所以製作側邊的圖案時要避開盒蓋的開口線，製作完的蛋糕音樂盒需要先放置在角落靜置等乾，(我們有大約放在角落3、4天不動它)，手作蛋糕音樂盒就完成了，轉動蛋糕就可聽音樂，十分可愛~

韓國Sanrio三麗鷗奶油膠蛋糕DIY音樂盒（庫洛米） 10.png

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文章標籤
手作體驗 親子同樂 迷你手作 韓國手作 Sanrio三麗鷗 奶油膠蛋糕DIY音樂盒 kuromi 庫洛米 創意手作
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