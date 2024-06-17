早午餐推薦Dino Brunch迪諾早午餐～
捷運中山國小站步行10分鐘，交通方便
餐點以中西式早午餐為主，選擇多元！
提供早午餐，晚起的朋友有福啦🥳
多種付款方式，還有外送的服務喔👏🏻
牆上有一隻恐龍，童趣可愛的風格很療癒
座位數不多，小巧精緻的環境
大約可以容納20人以內，很舒適～
Dino Brunch迪諾早午餐菜單
價格很平價親民、用心且實在，
以現在物價上漲的時代，CP值很高～
可以看到老闆跟員工用心製作餐點
牆上還有國泰產險的證明，讓客人吃的放心👍🏻
內用掃碼點餐，在至櫃檯結帳即可喔！
來看一下今天吃了什麼吧🤩
-
🥚流心恐龍蛋
店家招牌餐點，也是很多客人喜歡的～
光是上面有一層厚厚的焗烤，就超吸睛
從中間對折會有流出蛋液，好驚艷啊！
裡面還有火腿，整體的層次感十足呢👏🏻
-
🍜黑胡椒鐵板麵
加全熟蛋、加秘制溫體豬排
很像牛排館的黑胡椒鐵板麵，很厲害
配上秘制溫體豬排，肥美又紮實呢！
-
🍞芋泥法式吐司
芋泥控必點！滿滿的芋泥也太誘人了～
法式吐司煎的酥軟，一口咬下超滿足😍
芋泥綿密細緻，香甜迷人超好吃！
-
🍜統一肉燥炒泡麵
加全熟蛋、松阪豬
我喜歡的統一肉燥麵變成炒的了～
加了全熟蛋跟松阪豬，幸福感十足！
泡麵麵條鹹香彈牙、松阪豬脆彈細緻
而且份量也很豐富，吃完整個太滿足！
-
🍟美式脆薯、紅龍小雞球（加椒鹽粉）
不管大人小孩都喜歡的炸物！
薯條鹹香涮嘴、
小雞球肉質多汁鮮美！
-
🥜福源花生醬厚片
喜歡厚片的人一定要試試看花生口味🥜
花生醬抹的很厚實，甜香且超好吃～
-
🥐熔岩起士秘製豬排可頌
這個可頌太澎湃了啦！熔岩起士超可口
可頌酥鬆誘人，豬排軟彈美味
料多實在，吃起來飽足感十足呀😆
-
✨手工蔥抓餅加蛋
喜歡中式小點的朋友，一定要試試看
完全不油膩，彈牙有勁的口感
外皮酥脆、內層柔軟，蔥香濃郁有層次
-
🥤焦糖奶茶（大杯）
☕️主恩咖啡拿鐵
飲料上還有可愛的小恐龍🦖
吃早餐當然要搭配飲料啊😆
焦糖奶茶甜而不膩、十分的順口～
主恩咖啡拿鐵香氣迷人，配早餐很對味～
-
Dino Brunch迪諾早午餐老闆娘親切熱情
而且餐點都很用心，很推薦大家來試試喔！
-
📍Dino Brunch迪諾早午餐
☎️電話：02-2599-5125
✨地址：台北市中山區德惠街95號
⏰營業時間：
星期一～星期五6：30-14：00、
星期六日7：00-14：00