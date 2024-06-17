早午餐推薦Dino Brunch迪諾早午餐～

捷運中山國小站步行10分鐘，交通方便

餐點以中西式早午餐為主，選擇多元！

提供早午餐，晚起的朋友有福啦🥳

多種付款方式，還有外送的服務喔👏🏻

牆上有一隻恐龍，童趣可愛的風格很療癒

座位數不多，小巧精緻的環境

大約可以容納20人以內，很舒適～

Dino Brunch迪諾早午餐菜單

價格很平價親民、用心且實在，

以現在物價上漲的時代，CP值很高～

可以看到老闆跟員工用心製作餐點

牆上還有國泰產險的證明，讓客人吃的放心👍🏻

內用掃碼點餐，在至櫃檯結帳即可喔！

來看一下今天吃了什麼吧🤩

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🥚流心恐龍蛋

店家招牌餐點，也是很多客人喜歡的～

光是上面有一層厚厚的焗烤，就超吸睛

從中間對折會有流出蛋液，好驚艷啊！

裡面還有火腿，整體的層次感十足呢👏🏻

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🍜黑胡椒鐵板麵

加全熟蛋、加秘制溫體豬排

很像牛排館的黑胡椒鐵板麵，很厲害

配上秘制溫體豬排，肥美又紮實呢！

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🍞芋泥法式吐司

芋泥控必點！滿滿的芋泥也太誘人了～

法式吐司煎的酥軟，一口咬下超滿足😍

芋泥綿密細緻，香甜迷人超好吃！

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🍜統一肉燥炒泡麵

加全熟蛋、松阪豬

我喜歡的統一肉燥麵變成炒的了～

加了全熟蛋跟松阪豬，幸福感十足！

泡麵麵條鹹香彈牙、松阪豬脆彈細緻

而且份量也很豐富，吃完整個太滿足！

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🍟美式脆薯、紅龍小雞球（加椒鹽粉）

不管大人小孩都喜歡的炸物！

薯條鹹香涮嘴、

小雞球肉質多汁鮮美！

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🥜福源花生醬厚片

喜歡厚片的人一定要試試看花生口味🥜

花生醬抹的很厚實，甜香且超好吃～

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🥐熔岩起士秘製豬排可頌

這個可頌太澎湃了啦！熔岩起士超可口

可頌酥鬆誘人，豬排軟彈美味

料多實在，吃起來飽足感十足呀😆

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✨手工蔥抓餅加蛋

喜歡中式小點的朋友，一定要試試看

完全不油膩，彈牙有勁的口感

外皮酥脆、內層柔軟，蔥香濃郁有層次

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🥤焦糖奶茶（大杯）

☕️主恩咖啡拿鐵

飲料上還有可愛的小恐龍🦖

吃早餐當然要搭配飲料啊😆

焦糖奶茶甜而不膩、十分的順口～

主恩咖啡拿鐵香氣迷人，配早餐很對味～

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Dino Brunch迪諾早午餐老闆娘親切熱情

而且餐點都很用心，很推薦大家來試試喔！

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📍Dino Brunch迪諾早午餐

☎️電話：02-2599-5125

✨地址：台北市中山區德惠街95號

⏰營業時間：

星期一～星期五6：30-14：00、

星期六日7：00-14：00



