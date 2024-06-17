嗯，原來大巨蛋的餐廳開幕了耶！

那日因有朋友從台南上台北，所以相約吃飯，

朋友訂了來自台中的「紫木槿」 ，

還一直提醒我們是在「大巨蛋」，

就因為這樣，所以才讓我有機會踏入大巨蛋，

看到忠孝東路四段已經帷幕多年的地方，原來已經拆掉，

現在是潮美食公園GOURMET PARK南側，

除了今日造訪的「紫木槿韓餐酒館」以外，

且還多開了好幾間新店，如：掌門精釀啤酒餐廳、小後苑、一風堂 BAR 、IPPUDOSTAR HUTONG 星胡同....等。

紫木槿韓餐酒館

網站：https://www.jhujian.com.tw/tw

紫木槿韓餐酒館菜單

110台北市信義區忠孝東路四段515號

電話：0227669905

大巨蛋新店「紫木槿韓餐酒館」

那晚來到了「紫木槿韓餐酒館」剛好是遇到試營運的第一天，

嗯，生意很好，客滿了；還好朋友中午有先訂位，

入內時發現原來這裡的位置並不多，

空間中用了大量的鏡面做出了空間的延伸感，

搭配上點亮燈光的字，創造出一種熟悉的海外夜店風，

看著桌上的筷子套上的「築間」，我才知道原來是熟悉的品牌集團；

大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」

其實，當我還沒坐下來看到菜單前，還不知道今晚究竟要吃什麼？

後來才知道原來是韓式食物（笑）我....真的很韓國很不熟啦

且後來才知道原來木槿花是韓國國花，

所以店內的設計用粉色柔和的冷硬線條，

就是取自象徵著韓國國花木槿花的「溫柔與堅持」。

整體來說，空間倒是挺吸睛，自己也挺喜歡的，

只是造訪當天，大巨蛋的空調一開始有些問題，

後來在緊急處理後，有好了一些囉

一本有質感的菜單，再搭配上一張酒單，

才提醒了我這裡是餐酒館（笑）

酒單部分也是挺符合主題，

是韓國燒酒，還有一些創意的調酒；

大巨蛋新店「紫木槿韓餐酒館」

那日同行的朋友們都不喝酒，

所以我們就點了無酒精飲料，

有：白葡萄汁、奶油可樂、玉米鬚茶。

大巨蛋新店「紫木槿韓餐酒館」

看到「紫木槿韓餐酒館」菜單上還有「午間套餐」感覺價格也算挺實惠的，

下次中午有在附近，再來試試看嚕

大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」菜單

「紫木槿韓餐酒館」菜單也算是簡單明瞭，

與臺菜選擇相較似乎不算多，

大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」菜單

不過，應該是經典的韓式料理應有盡有，

有冷熱前菜、肉品、主食、炸物、甜點....

大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」菜單

每樣單價從百元最貴的牛排類也都千元有找，

價格算是相當合理，

大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」菜單

以「餐酒館」價位來說，

我覺得是CP值相當高的呦

大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」免費吃到飽小菜

那日點完菜之後，就有六樣小菜上桌，

這些小菜可都是無限量供應的呦

每小碟可單獨續加，也可以整大盤續加，

真是誠意十足呀！！

每日小菜可能會略有些不同，我們那日的小菜有：

泡菜、海帶芽、辣黃瓜、辣豆芽、馬鈴薯泥、鳥蛋。

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 火山爆發烤飯糰

火山爆發烤飯糰（NT150元）

上桌時只有放在燒鍋上的烤飯糰，

工作人員來桌邊服務，加上了醬汁，

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 火山爆發烤飯糰

醬汁在石鍋中滾熱了起來，發出了滋滋聲響，

味道也香極了，之後海苔、蛋絲、蔥...等配菜；

這小小一鍋，花樣挺多，入口時也相當可口美味。

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 全羅銅盤烤肉/牛肉

全羅銅盤烤肉/牛肉（NT200元）

點餐時服務人員有說會烤好後幫我們上桌，，

第一次瞧見這樣的銅盤烤肉，

入口時美味依舊，有專人烤好的，

肉與蔬菜湯汁剛剛好，這也好下飯哦（笑）

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 全羅銅盤烤肉/牛肉

少了自己在桌上燒烤，有人服務好了，

跟朋友們就可以專心聊天跟吃飯嚕

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 海鮮小煎餅

海鮮小煎餅（NT220元）

點餐時，我們一直想說為什麼是「小煎餅」

嗯，上桌時懂了，看起來相當精巧的模樣，

每口中都能吃到滿滿的海鮮，加上特調的醬汁，

這海鮮煎餅，吃得精巧，也吃的相當飽足；

跟過去印象中的大煎餅不太一樣，但倒也美味十足呀！！

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 甜辣洋釀炸雞

服務人員說店內的炸物也是很推薦的，

我們點了甜辣洋釀炸雞（NT280元）

典型的韓式炸雞，酥脆外皮下包裹了雞肉的雞汁，

再加上特調的醬汁，好吃且不會過於油膩；

後來我才知道，原來店家推薦的是「初雪起士黑旋風炸雞」

嗯，我先筆記下來，下次再點嚕（笑）

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 傳統石鍋拌飯/豬肉

傳統石鍋拌飯/豬肉（NT150元）

上桌時與一般的石鍋拌飯無啥差別，

差別是這道菜有桌邊服務，

嗯，這樣的價格還有桌邊服務，

未免也讓人太驚喜了吧？！

口味也是熟悉的味道，

不會過於甜膩，味道搭配起來剛剛好

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 香料松板豬

香料松板豬（NT450元）

鐵鍋裝上桌，一開始看起來倒也平凡無奇，

入口時，發現這松板豬選得好，

火候與調味也都相當不錯，

簡單的美味，可以吃得到肉品的滋味，好吃。

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 麻浦雪濃牛骨煲

麻浦雪濃牛骨煲（NT240元）

麻浦雪濃牛骨煲的湯是使用牛骨熬的高湯，味道清爽也清淡，

入口滋味相當不錯，據說在韓國有人還會加上泡菜...等一起吃；

不過，那日我把麻浦雪濃牛骨煲的湯當作平時吃飯的湯來喝，

味道算是挺濃郁的，如果要清淡點的朋友們，

可能要搭配飯（像湯飯）一起吃

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 麻浦雪濃牛骨煲

那日我們巧遇是新店試營運的第一天，

紫木槿韓餐酒館在5月30日至6月13日期間，試營運祭出全單88折優惠，

嗯，所以那日結帳時又更加實惠，

買單時，聽到那金額有嚇了一下，比預期的便宜耶！

有興趣的朋友們下一次到大巨蛋，不妨來紫木槿韓餐酒館；

這裡似乎更像是餐館，勝於酒館（笑）

大巨蛋看台北101

對了，要提醒大家一下，

目前大巨蛋新開幕的這幾間餐廳都沒有洗手間（規定也無法自建）

洗手間在外頭，但目前在晚上八點之後大巨蛋的洗手間就關門了，

要去捷運國父紀念館站上廁所（雖說距離不遠，但這真是奇妙的設計）

大巨蛋 紫木槿韓餐酒館

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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