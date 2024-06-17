嗯，原來大巨蛋的餐廳開幕了耶！
那日因有朋友從台南上台北，所以相約吃飯，
朋友訂了來自台中的「紫木槿」 ，
還一直提醒我們是在「大巨蛋」，
就因為這樣，所以才讓我有機會踏入大巨蛋，
看到忠孝東路四段已經帷幕多年的地方，原來已經拆掉，
現在是潮美食公園GOURMET PARK南側，
除了今日造訪的「紫木槿韓餐酒館」以外，
且還多開了好幾間新店，如：掌門精釀啤酒餐廳、小後苑、一風堂 BAR 、IPPUDOSTAR HUTONG 星胡同....等。
紫木槿韓餐酒館
網站：https://www.jhujian.com.tw/tw
110台北市信義區忠孝東路四段515號
電話：0227669905
|大巨蛋新店「紫木槿韓餐酒館」
那晚來到了「紫木槿韓餐酒館」剛好是遇到試營運的第一天，
嗯，生意很好，客滿了；還好朋友中午有先訂位，
入內時發現原來這裡的位置並不多，
空間中用了大量的鏡面做出了空間的延伸感，
搭配上點亮燈光的字，創造出一種熟悉的海外夜店風，
看著桌上的筷子套上的「築間」，我才知道原來是熟悉的品牌集團；
|大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」
其實，當我還沒坐下來看到菜單前，還不知道今晚究竟要吃什麼？
後來才知道原來是韓式食物（笑）我....真的很韓國很不熟啦
且後來才知道原來木槿花是韓國國花，
所以店內的設計用粉色柔和的冷硬線條，
就是取自象徵著韓國國花木槿花的「溫柔與堅持」。
整體來說，空間倒是挺吸睛，自己也挺喜歡的，
只是造訪當天，大巨蛋的空調一開始有些問題，
後來在緊急處理後，有好了一些囉
一本有質感的菜單，再搭配上一張酒單，
才提醒了我這裡是餐酒館（笑）
酒單部分也是挺符合主題，
是韓國燒酒，還有一些創意的調酒；
|大巨蛋新店「紫木槿韓餐酒館」
那日同行的朋友們都不喝酒，
所以我們就點了無酒精飲料，
有：白葡萄汁、奶油可樂、玉米鬚茶。
|大巨蛋新店「紫木槿韓餐酒館」
看到「紫木槿韓餐酒館」菜單上還有「午間套餐」感覺價格也算挺實惠的，
下次中午有在附近，再來試試看嚕
|大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」菜單
「紫木槿韓餐酒館」菜單也算是簡單明瞭，
與臺菜選擇相較似乎不算多，
|大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」菜單
不過，應該是經典的韓式料理應有盡有，
有冷熱前菜、肉品、主食、炸物、甜點....
|大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」菜單
每樣單價從百元最貴的牛排類也都千元有找，
價格算是相當合理，
|大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」菜單
以「餐酒館」價位來說，
我覺得是CP值相當高的呦
|大巨蛋「紫木槿韓餐酒館」免費吃到飽小菜
那日點完菜之後，就有六樣小菜上桌，
這些小菜可都是無限量供應的呦
每小碟可單獨續加，也可以整大盤續加，
真是誠意十足呀！！
每日小菜可能會略有些不同，我們那日的小菜有：
泡菜、海帶芽、辣黃瓜、辣豆芽、馬鈴薯泥、鳥蛋。
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 火山爆發烤飯糰
火山爆發烤飯糰（NT150元）
上桌時只有放在燒鍋上的烤飯糰，
工作人員來桌邊服務，加上了醬汁，
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 火山爆發烤飯糰
醬汁在石鍋中滾熱了起來，發出了滋滋聲響，
味道也香極了，之後海苔、蛋絲、蔥...等配菜；
這小小一鍋，花樣挺多，入口時也相當可口美味。
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 全羅銅盤烤肉/牛肉
全羅銅盤烤肉/牛肉（NT200元）
點餐時服務人員有說會烤好後幫我們上桌，，
第一次瞧見這樣的銅盤烤肉，
入口時美味依舊，有專人烤好的，
肉與蔬菜湯汁剛剛好，這也好下飯哦（笑）
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 全羅銅盤烤肉/牛肉
少了自己在桌上燒烤，有人服務好了，
跟朋友們就可以專心聊天跟吃飯嚕
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 海鮮小煎餅
海鮮小煎餅（NT220元）
點餐時，我們一直想說為什麼是「小煎餅」
嗯，上桌時懂了，看起來相當精巧的模樣，
每口中都能吃到滿滿的海鮮，加上特調的醬汁，
這海鮮煎餅，吃得精巧，也吃的相當飽足；
跟過去印象中的大煎餅不太一樣，但倒也美味十足呀！！
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 甜辣洋釀炸雞
服務人員說店內的炸物也是很推薦的，
我們點了甜辣洋釀炸雞（NT280元）
典型的韓式炸雞，酥脆外皮下包裹了雞肉的雞汁，
再加上特調的醬汁，好吃且不會過於油膩；
後來我才知道，原來店家推薦的是「初雪起士黑旋風炸雞」
嗯，我先筆記下來，下次再點嚕（笑）
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 傳統石鍋拌飯/豬肉
傳統石鍋拌飯/豬肉（NT150元）
上桌時與一般的石鍋拌飯無啥差別，
差別是這道菜有桌邊服務，
嗯，這樣的價格還有桌邊服務，
未免也讓人太驚喜了吧？！
口味也是熟悉的味道，
不會過於甜膩，味道搭配起來剛剛好
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 香料松板豬
香料松板豬（NT450元）
鐵鍋裝上桌，一開始看起來倒也平凡無奇，
入口時，發現這松板豬選得好，
火候與調味也都相當不錯，
簡單的美味，可以吃得到肉品的滋味，好吃。
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 麻浦雪濃牛骨煲
麻浦雪濃牛骨煲（NT240元）
麻浦雪濃牛骨煲的湯是使用牛骨熬的高湯，味道清爽也清淡，
入口滋味相當不錯，據說在韓國有人還會加上泡菜...等一起吃；
不過，那日我把麻浦雪濃牛骨煲的湯當作平時吃飯的湯來喝，
味道算是挺濃郁的，如果要清淡點的朋友們，
可能要搭配飯（像湯飯）一起吃
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館 麻浦雪濃牛骨煲
那日我們巧遇是新店試營運的第一天，
紫木槿韓餐酒館在5月30日至6月13日期間，試營運祭出全單88折優惠，
嗯，所以那日結帳時又更加實惠，
買單時，聽到那金額有嚇了一下，比預期的便宜耶！
有興趣的朋友們下一次到大巨蛋，不妨來紫木槿韓餐酒館；
這裡似乎更像是餐館，勝於酒館（笑）
|大巨蛋看台北101
對了，要提醒大家一下，
目前大巨蛋新開幕的這幾間餐廳都沒有洗手間（規定也無法自建）
洗手間在外頭，但目前在晚上八點之後大巨蛋的洗手間就關門了，
要去捷運國父紀念館站上廁所（雖說距離不遠，但這真是奇妙的設計）
|大巨蛋 紫木槿韓餐酒館
..............................吃喝玩樂，沒有終點
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