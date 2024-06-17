韓姜熙의小廚房是涓豆腐的旗下品牌，是全台第一家精緻韓國定食專門店，全台有多間分店，新竹巨城店位在巨城4樓美食街內，店內套餐均有五道小菜，其中韓式炸雞是店內人氣必吃，喜歡韓式料理理的朋友一定要來吃看看。
▲當天用餐時間造訪生意很好，門口聚集了相當多候餐的人潮。
▲店內用餐空間雖然不大，簡約的裝潢與明亮乾淨的座位區，給人就是很舒服的感覺，店內電視播放著韓團MV音樂，女兒看得目不轉睛。
▲韓姜熙의小廚房菜單：定食價格在300元左右，還有其他經典韓式小吃單點可選，以前霜淇淋店內免費現在要另外加錢了。
▲首爾炸雞飯定食(醬味) 278元：定食有五菜一湯的配置，今天的小菜有黃金泡菜、豆芽菜、豆腐、絲瓜、青木瓜，湯品為海帶味噌湯。
▲炸雞飯上面有滿滿的韓式炸雞、韓式年糕、洋蔥並附了半顆糖心蛋，炸雞有微微的脆度肉質鮮嫩，甜甜的韓式醬汁讓人越吃越開胃，韓式年糕吃起來QQ的口感很不錯。
▲其他小菜都是很清爽開胃的菜，黃金泡菜微辣並帶點脆度，豆腐滑嫩有濃濃豆香，搭配底部的醬汁更夠味。
▲精燉人蔘雞定食 358元+醬味炸雞 99元：除了定食我們多點了醬味炸雞和一碗白飯，單點炸雞會附上醃蘿蔔做搭配。
▲人蔘雞湯內有一整隻雞腿肉，雞肉已燉至軟爛非常好入口，湯底濃厚香醇有淡淡人蔘香氣，完全是進補身子的好食物，可將白飯放入湯內變成湯泡飯一起吃。
雞蛋糕短評：餐點有主食、五道小菜一份湯和一碗白飯，炸雞鮮嫩多汁，甜甜的醬汁非常夠味，店內空間雖然不大但整體明亮乾淨，服務人員親切和善。
用餐環境★★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★☆
【韓姜熙의小廚房新竹巨城店美食資訊】
地址：新竹市東區中央路229號4樓(遠東巨城購物中心)
電話：036105558
官網：韓姜熙의小廚房
營業時間：11:00–21:30(平日、周日)、11:00–22:00(周五、周六)
外送：
線上預定：無
停車場：有
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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