無二會所位於杭州南路二段與金華街附近的巷弄內，小小的街道不太起眼，但走進去後，卻別有一番天地。

首先映入眼簾的是一個小院子，庭院裡種了幾棵樹，襯得四周綠意盎然。佈置倒也簡單，若不是一塊小小的牌子立在中央，彷彿覺得今天是來到了朋友的家。

再往院子的深處走進去，是一條長長的日式走廊，上方掛著捲簾，下方放著一張躺椅，看起來十分悠閒愜意。

走進屋內，裡面的空間比想像中來得寬敞，多半是因為從外面看不見裡面的縱深所致。屋裡的佈置，讓人感覺穿越了時空，木頭地板與塌塌米，散發出濃濃的日式風情，而傢俱的型式，也多半帶著年代感的設計。

室內的空間劃分了幾個區域，每一塊區域都有不同的設計，也都頗具巧思，可以到處走走，欣賞一番。

來到無二會所，除了感受日式老宅的優雅氛圍，可不能忘了下午茶。無二會所採預約制，供應午餐、晚餐、以及下午茶。想體驗在這裡用餐的感覺，從下午茶入門應該是不錯的選擇，在悠閒的時光中，享受視覺與味覺的交會，是一種生活的愜意。

今天選擇的是＂閑午茶＂，包括午茶小點三選一（長崎蜂蜜蛋糕、手口巧口鹹派、吐司研究所—湯種吐司與抹醬）、快樂NaNut堅果餅、時令鮮果、以及飲品。無二會所的官網中，可以查詢其提供的各式餐點及價格，預約前先參考一下，來到會所的時候就不用糾結了。