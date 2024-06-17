嘉義竹崎美食_新福農場幸福餐廳─嘉義竹崎餐廳，台三線旁隱藏版老饕雞湯，阿里山腳下放養文昌雞，友善飼養足齡四個月，成就一口入魂醇厚雞湯，老饕推薦獲獎「鮑魚干貝雞煲湯」、只有這裡吃得到的獨家「金沙雞」，順路選購產銷一條龍的冷凍雞肉料理包，重達330公克超大支「燻雞腿」、持續回購香辣醇厚「剝皮辣椒雞湯」、料好實在營養滿分「補氣人蔘雞湯」、補充每日活力「新福文昌雞滴雞精」，飯後順遊竹崎鹿滿客家文化創意園區、阿里山森林鐵路鹿麻產車站、竹崎灣橋秘境竹崎鄉花旗木秘境_附菜單，嘉義親子友善餐廳、嘉義寵物友善餐廳、Dcard推薦滴雞精、冷凍宅配推薦、竹崎午餐、竹崎晚餐

目錄索引

1. 關於新福農場幸福餐廳

2. 交通指引_新福農場幸福餐廳

3. 新福農場幸福餐廳環境開箱

3.1 新福農場幸福餐廳_停車場

3.2 新福農場幸福餐廳_接待區

3.3 新福農場幸福餐廳_冷凍雞肉料理包販售區

3.4 新福農場幸福餐廳_戶外遊憩空間

3.5 新福農場幸福餐廳_半戶外用餐空間

3.6 新福農場幸福餐廳_室內用餐空間

4. 新福農場幸福餐廳餐點分享

4.1 人氣TOP1 文昌雞煲湯套餐_鮑魚干貝雞煲湯

4.2 人氣TOP2 文昌雞風味套餐_金沙雞

4.3 人氣單點 厚切雞胸_泰式酸辣、蜂蜜芥末、胡椒

4.4 人氣單點 雞心寶珍

4.5 人氣單點 煙燻雞翅

5. 消費資訊

5.1 新福農場幸福餐廳餐點評價

5.2 新福農場幸福餐廳菜單

5.3 優惠資訊

6. 新福農場幸福餐廳冷凍宅配_雞肉料理包開箱

6.1 人氣TOP1 新福文昌雞_燻雞腿

6.2 人氣TOP2 新福文昌雞_剝皮辣椒雞湯_補氣人蔘雞湯

6.3 人氣TOP3 新福文昌雞_滴雞精60毫升_一袋10包

7. 嘉義竹崎美食相關資訊

7.1 品牌資訊

「嘉義竹崎美食_竹崎午餐_竹崎晚餐」

「嘉義竹崎餐廳_嘉義親子友善餐廳_嘉義寵物友善餐廳」

「Dcard推薦滴雞精_冷凍宅配推薦」

新福農場幸福餐廳在哪裡

新福農場幸福餐廳位於嘉義縣竹崎鄉鹿滿村麻箕埔51之9號，近竹崎鹿滿客家文化創意園區、竹崎鄉鹿滿國民小學、阿里山森林鐵路鹿麻產車站、竹崎鄉花旗木秘境，附設免費停車場、戶外遊憩空間，為嘉義親子友善餐廳、嘉義寵物友善餐廳之一。

新福農場幸福餐廳環境_餐點特色

「戶外遊憩空間_質感用餐空間_假日駐點表演」

「親子友善餐廳_寵物友善餐廳_聚餐新選擇」

「友善飼養_放養文昌雞足齡四個月」

「老饕推薦_雞湯套餐_文昌雞雞肉料理」

「產銷一條龍_冷凍宅配雞肉料理包」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_麻箕埔站，走路1分鐘

機車：附設免費停車場

汽車：附設免費停車場

台三線上_竹崎鹿滿客家文化創意園區、竹崎鄉鹿滿國民小學附近_附設免費停車場

月初第一個周末，規劃到阿里山腳下的竹崎鄉走走，晚餐時間選擇在竹崎鹿滿客家文化創意園區、竹崎鄉鹿滿國民小學附近的 新福農場幸福餐廳，吃晚餐。

餐廳門口

跟著Google地圖導航指引，經過竹崎鹿滿客家文化創意園區後不久，即抵達位於嘉義縣竹崎鄉鹿滿村麻箕埔、緊鄰台三線的新福農場幸福餐廳。

附設免費停車場

將汽車停放在免費停車場後，走進新福農場幸福餐廳1樓接待區。

停車格多

附設免費停車場可同時停放大約20台汽車。

接待區

由駐點櫃檯的人員負責接待，導引到位於2樓的新福農場幸福餐廳。

營業時間

新福農場幸福餐廳營業時間為：

二~日 11：00~13：30、17：00~19：30。

113年山海珍饌_嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰_獲獎

嘉倍安心認證_嘉牧安證字第104002號

擁有超過40年專業雞隻育種技術的新福農場創辦人，堅持採用放牧方式畜養、養至足齡四個月、培育高品質文昌雞。

冷凍雞肉料理包販售區

在新福農場幸福餐廳吃到喜歡的雞肉料理，可到1樓設置的冷凍雞肉料理包販售區選購，在家裡簡單覆熱即可享用餐廳等級的雞肉料理好味。

零食小物、舒肥雞胸肉

生鮮雞肉

生鮮雞肉

價格公開透明

每樣文昌雞生鮮雞肉系列、熟食雞肉料理系列、新福雞湯包系列、零食小物系列的冷凍包，均有公開透明的商品名稱、價格可參考。

得獎雞湯_鮑魚干貝全雞湯

14種口味_新福雞湯包

嘉義親子友善餐廳

為嘉義親子友善餐廳之一的新福農場幸福餐廳，在廣闊的戶外遊憩區裡，設置沙質細緻的遊戲沙坑，維持得相當潔淨，讓攜帶小朋友前往用餐的朋友們，可以放心地讓小孩們在沙坑中遊玩。

附設冰溫熱飲水機

在走向2樓新福農場幸福餐廳階梯前，設置一台冰溫熱飲水機，讓需要沖泡奶粉給幼兒飲用的朋友們有熱水可用；在戶外遊憩區遊玩渴了也有沁涼冰水可喝。

男生洗手間、女生洗手間

規劃一間男生洗手間、一間女生洗手間。

潔淨明亮

提供衛生棉

戶外遊憩區

拍照打卡

種植各式熱帶樹木的戶外遊憩區，超~好~拍！

喜歡拍照的朋友們，在用餐前或用餐後可以在戶外盡情美拍。

簡易籃球場

1樓_半戶外用餐空間

在接待區、戶外遊憩區之間的半戶外空間，簡單設置幾張桌子、椅子，規劃4人桌、6人桌、10人桌，適合安排聚餐。

10人桌

假日駐點表演

假日晚餐時間，每周都有安排不同的表演藝術者到新福農場幸福餐廳1樓規劃的表演空間，享受音樂佐餐。

2人桌

走向2樓室內用餐空間，會經過規劃2人桌的半戶外用餐區。

室內用餐空間

裝設空調設備、涼爽舒適的室內用餐空間，規劃多張4人桌。

4人桌

可以透過大面、潔淨的窗戶，享受美景佐餐的饗食體驗。

加入文昌雞農場元素

檸檬水

每張桌面上均會擺放一壺檸檬水與4個巧妙置入文昌雞農場元素的質感茶杯。

這餐點了：

文昌雞煲湯套餐_鮑魚干貝雞煲湯

文昌雞風味套餐_金沙雞

雞心寶胗

煙燻雞翅

厚切雞胸

招待小菜

入座點完餐後，端上一份新福農場幸福餐廳自製小菜，口感爽脆、酸甜風味中帶點辣感，蠻開胃的。

文昌雞煲湯套餐_鮑魚干貝雞煲湯 腿 390元

文昌雞煲湯套餐中的雞湯可選擇腿或胸，加上精選小菜、白飯、水果、飲品，一同上桌。

刷滿存在感、噴香的大鍋雞煲湯，搭配兩樣精選時蔬、一道手工丸子、一道滷肉絲、一碗白飯、一份西瓜，與一杯嚴選茶飲 → 出餐。

鮑魚干貝雞煲湯

今年剛獲獎的鮑魚干貝雞煲湯，真的不簡單！

在湯中加入一朵有如藝術品般美麗的豆腐花，讓鮑魚干貝雞煲湯看起來更加精緻、美味。

以文昌雞、鮑魚、干貝為主角熬煮湯底，先喝一口經過火侯時間淬鍊的醇厚暖湯，接著吃肉質口感相當Q彈的文昌雞肉，直接吃或沾點一旁附上的醬油都可以。

高湯煮手工丸子

從套餐內搭配的小菜，也可以感受到新福農場幸福餐廳對於每一位饕客的滿滿心意。

這一道高湯煮手工丸子，使用湯匙從中間切半分兩口吃，看到了包裹在蟹味棒丁蔬菜丁中、肉汁飽滿、肉鮮味四溢的黃金比例肉丸子，相當好吃。

白飯佐滷肉絲

附上一碟滷至入味的鹹香滷肉絲，完全是香Q甜白飯的完美伴侶，一口接一口短短時間已完食。

文昌雞風味套餐_金沙雞 胸 360元

每一份文昌雞風味套餐，均有一份雞胸肉主食，搭配一份自製沙拉、兩樣精選小菜、手做小食、季節湯品、水果、茶飲，與白飯呈現。

金沙雞

採先炸後炒方式料理的金沙雞，每一塊無骨雞肉均穿上一重鹹蛋黃的迷人香氣，肉質紮實、不乾硬，一口白飯一塊金沙雞，享受化在嘴裡的鹹蛋黃香氣、酥炸過的香氣、肉鮮味，好~過癮。

精選小菜

料理方式簡單、輕調味的精選小菜，可以吃到蘊藏於時令蔬菜裡的自然清甜。

季節湯品

以當季盛產的蔬菜為主角，夏季盛產的竹筍入湯，吸附湯頭香氣的竹筍相當甜嫩、好吃。

季節水果

想到夏天就會想到的水果─西瓜，口感綿密、不會沙沙的，自然甜度很高。

厚切雞胸

以氣炸的方式料理舒肥雞胸肉，將料理完成的雞胸肉切塊後放在擺入苜蓿芽當墊襯的質感盤器，有：泰式酸辣醬、蜂蜜芥末醬、胡椒，三選一。

重達200公克_舒肥雞胸肉

氣炸後穿上一層美麗金黃色外衣的舒肥雞胸肉，可以從切面看到是有肉汁的，先吃一塊不沾任何醬料、嚐嚐酥嫩口感裡純粹的雞肉鮮味。

雞心寶胗 220元

在新福農場幸福餐廳實現雞胗、雞心自由！

每一份雞心寶胗均由多顆處理乾淨、加入獨家配方滷製的雞胗、雞心組成，加入薑絲、蔥段提香，口感軟Q、無腥味。

煙燻雞翅 80元

輕煙燻版本的煙燻雞翅，呈現的顏色是比較接近雞皮原色的，一口咬下有膠質感的雞皮，吃著裹藏在雞皮裡的滑嫩雞肉，吃完一支還想再吃一支~

用餐日期：2024_06月

付款方式：現金

_每人低消120元

嘉義竹崎美食，月初第一個周末安排到阿里山山腳下、緊鄰台三線的隱藏版老饕雞肉料理餐廳─新福農場幸福餐廳，吃晚餐。

在有空調、涼爽舒適的空間裡，享受著加入滿滿用心料理、組成的文昌雞煲湯套餐_鮑魚干貝雞煲湯、文昌雞風味套餐_金沙雞、雞心寶胗、煙燻雞翅、厚切雞胸，每一樣雞肉料理的美味記憶都蠻深刻、獨特的，是讓人吃過一次就記得的好滋味。

可以從每道料理入口的美好，感受到料理者對於每位饕客的用心，會想再訪或者到冷凍雞肉料理包販售區帶上幾包回家，在家也能回味。

嘉義竹崎美食_新福農場幸福餐廳菜單，攝於2024_06月

週六限定，購買烤雞，加贈雞汁脆筍粥一份 週六限定，購買烤雞，加贈雞汁脆筍粥一份

_出爐時間11：30、17：30

_建議先打電話預訂，避免撲空

冷凍宅配_雞肉料理包

這次選購了：

新福文昌雞_剝皮辣椒雞湯

新福文昌雞_補氣人蔘雞湯

新福文昌雞_燻雞腿

新福文昌雞_滴雞精

覆熱方式教學

在製作過程中無添加味精、人工甘味劑、防腐劑的各種冷凍雞肉料理包，參考包裝背面文字搭配圖示解說的覆熱說明，加熱後即可享用就像在新福農場幸福餐廳用餐時吃到的實在好味。

燻雞腿 330公克 320元

將覆熱後的燻雞腿從加入夾鍊設計的包裝取出。

重達330公克

重達330公克的燻雞腿，放入盤中佔據接近80%的面積，相當有存在感。

切塊分食~

以蔗糖、優質茶葉煙燻製作的燻雞腿，黃澄澄、油亮的雞皮可以吃到相當濃厚的煙燻香氣、細膩的蔗糖甜香，肉汁滿到溢出的雞肉口感相當滑嫩。

剝皮辣椒雞湯 200元

讓人在家輕鬆當大廚的秘密就是它~

簡單隔水加熱數分鐘後，撕開倒入高顏值碗中，擺放在盤內搭配水果，就像在餐廳喝雞湯一樣享受。

人氣推薦口味_剝皮辣椒雞湯

以剝皮辣椒、蔭瓜做為主要風味的剝皮辣椒雞湯，跟著溫潤暖湯入口的是甘甜、不刺激、帶點微微的辣感，好~喝！

簡單隔水加熱後的雞肉口感一樣好~Q~彈！

經典不敗口味_補氣人蔘雞湯

加入足量人蔘的補氣人蔘雞湯是走溫和、滋補路線的，湯中可以看到蠻多根人蔘的。

經過火侯、時間淬鍊鎖入冷凍雞肉料理包中的捕氣人蔘雞湯，隔水加熱後完美呈現有如現煮的濃、醇、香，享受留在嘴裡的人蔘清香，整體鹹度很剛好，細嚐可以喝到化入湯中的雞肉鮮味。

經常睡不滿7小時的日常，看到濃萃文昌雞精華的滴雞精，先入手了一袋回家喝，幫認真的自己補補元氣。

無添加滴雞精，倒入碗中微波加熱，香氣蠻醇厚的、完全沒有腥味，一口就喝光> <

新福農場幸福餐廳

類型：嘉義竹崎美食_嘉義竹崎餐廳_嘉義親子友善餐廳_嘉義寵物友善餐廳_Dcard推薦滴雞精_冷凍宅配推薦_竹崎午餐_竹崎晚餐

設施：洗手間、冰溫熱飲水機、戶外遊憩空間

⏰ 營業時間

二~日 11：00~13：30、17：00~19：30 (週一公休)

📍 地址：嘉義縣竹崎鄉鹿滿村麻箕埔51之9號

📞 電話：05 261 7770

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