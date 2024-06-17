酒.さけ.關東煮｜台中姊妹聚餐必訪無負擔美食，台中西屯勤美深夜美食，小酌正宗日式關東煮美食，2024台中日式美食推薦

2024-06-17

最近女王跟閨蜜聚餐的時候，發現了一間超適合姊妹們來小聚一下的秘境，這間位於勤美附近的日式美食酒.さけ.關東煮，新開幕於中美街旁，以許多獨家特製的正宗日式關東煮作為主要料理，除了口味獨到外，加上營業至凌晨5點的時間，可以說是夜貓族喜歡的聚餐秘境，現在就讓女王帶大家來探訪這間2024台中美食推薦吧~

⏏文章摘要

酒.さけ.關東煮在哪裡?

酒.さけ.關東煮位於台中西屯區勤美附近的中美街內，門口的復古的燈籠造景裝置藝術，讓人有彷彿置身於日本道地居酒屋的錯覺，店內的空間約可容納10-20人左右，用餐空間以開放座位為主。

酒.さけ.關東煮菜單價格

酒.さけ.關東煮的招牌菜單就是以正宗日式昆布高湯，慢火熬煮而成的關東煮，店內的關東煮的食材更使用了日本京都道地的手法製作而成，加上多樣特有的獨家關東煮，更是讓人光用看的就口水直流，現在讓女王繼續替大家分享這些美食吧!

※以上價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

酒.さけ.關東煮餐點介紹

酒.さけ.關東煮的關東煮餐點，走的是非常道地的日本風味，以獨家特調的昆布高湯而只成的關東煮，口味清甜自然完全沒有複雜的配料，因此不管是大人還是小朋友都能輕鬆享用它們，而且大家可以看到它們上桌時會是以盤裝上桌，因此大家在享用這些美食時也能品嚐到那食材的純淨原味，簡單又獨樹一格的風味絕對大家一試喔~

日式關東煮台中深夜美食推薦

而且大家可看到店家的各種，關東煮都經過長時間的熬煮，除了吸附了滿滿的高湯風味，更是軟嫩到入口即化，不管豆腐、蘿蔔、魚板、半斤、竹輪等美食，淡淡的香氣配上即化的風味讓人，享用的完全沒有負擔，可以說是2024台中勤美必吃的深夜美食最佳的選擇之一。

除了軟嫩風味的美食外，女王也非常推薦幾種店家特製的Q彈美食，像是吸附飽滿湯汁的車輪、與嫩Q的手工魚丸、蝦丸，以及麻糬福袋等美味，又Q又嫩的嚼感風味加上清甜的甘露醬汁，爽口又沒有負擔的飽足感美食，真的超適合女生們阿~

對了! 如果你是喜歡肉食主義的人，店家也有許多肉食餐點可以做選擇，比如那渾圓飽滿的大燒賣、以日式傳統工法烹製而成的櫻煮章魚，以及頂級牛舌與軟嫩牛筋肉，還有魚漿高麗菜捲，這些美味的肉食關東煮，不用多餘的調味就能吃出獨到的風味，這些香甜的肉感美食如果再配上一杯清酒，就是最完美的下酒菜啦~

對既然說到酒類，酒.さけ.關東煮店內也販售了各式的進口日本酒品，清酒、啤酒以及無酒精飲料也是店家的招牌之一，想要跟姊妹們來場沒有負擔的深夜聚餐，來這小酌一杯絕對是最完美的選擇喔!

2024台中日式美食推薦

個人覺得這家酒.さけ.關東煮與市面上的重口味美食完全不同，以獨家的手作關東煮加上簡單純淨的烹煮方式，不論是蔬食、肉類都能輕鬆讓大家一嚐食物的原汁口感，當然如果喜歡小酌的人在這也有許多酒品以及無酒精飲料，享用這些美食可以說是完全沒有負擔的消夜選擇，喜歡日式美食的人可不能錯過這間2024台中日式美食推薦喔! 喜歡消夜美食的人快去試吃看看吧~

酒.さけ.關東煮資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉絲團：酒.さけ.關東煮

IG：酒.さけ.關東煮

地址：台中市西區中美街458號

營業時間：18:00–05:00

(最後餐點04：00/酒水04：30)

(※訂位請直接私訊紛絲團)