最近員林一直開火鍋店，大家有沒有心目中必吃的店家呢？整理20間以上吃過的鍋物給大家參考，大家一起來看看，有沒有心目中好吃的鍋物！！

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員林火鍋非常多，但結合泰式火鍋+銅盤烤肉就只有喜布泰式鍋物銅盤燒烤，濃郁的泰式鍋物、份量十足的嚴選肉品，以及泰式沾醬及明果冰淇淋，想吃泰式鍋物美食不用跑台中，在員林就吃的到~

~喜布泰式鍋物銅盤燒烤~

店家住址：彰化縣員林市大仁南街31號

訂位電話： 04 839 2952

營業時間：平日11:30–14:30, 17:30–22:00 假日11:00–14:30, 17:00–22:00

肉多多火多到員林開店囉!!以大份量肉品聞名的肉多多是肉食主義們的最愛，現在更改版推出蔬食/火鍋料自助吧吃到飽，還有飲品、冰淇淋/霜淇淋無限供應，來到肉多多火鍋絕對吃到撐才出的了門!! 肉多多火鍋員林店｜肉多到吃不完 299元起蔬食自助吧吃到飽 飲品冰淇淋無限供應 ~肉多多火鍋-員林育英店

店家地址： 510彰化縣員林市育英路38-1號

訂位電話： 04 833 5255

營業時間： 11:30~23:00 (9/16之後到2:00)

築間幸福聚落來員林開店囉!!新開幕的築間位於員林大同路上，物超所值的鍋物不僅口味不錯且份量超大、還有明治冰淇淋無限供應、新加入會員送點數可兌換券送肉盤，一整個就是CP值破表阿~是非常推薦的員林鍋物唷!!

~築間幸福鍋物 員林大同店~

店家 地址： 510彰化縣員林市大同路二段12號

訂位 電話： 04 833 9698

營業時間： 11:00~ 04:00

充滿禪意的用餐空間讓人好放鬆~~有石頭火鍋、燒酒火鍋、昆布火鍋、養生素食鍋四種湯頭可以選擇~鮮嫩的肉品搭配著鮮甜的湯頭，喜歡吃火鍋的朋友趕緊來嚐鮮!!

員林鍋物｜花水木鍋物 充滿禪意的用餐空間讓人享受心靈與味覺的饗宴

～花水木鍋物～

店家地址：彰化縣員林市大同路一段289號

訂位電話：04 – 8397269

營業時間

平日 11：30 – 14：30｜17：30 – 21：00

假日 11：30 – 14：30｜17：00 – 22：00

公休日：每週二

附近停車場：

台灣聯通停車場（走路約2分鐘）

CITY PARKING城市車旅停車場（走路約5分鐘）

~燒瓶子。大肆の鍋~

店家地址：彰化縣員林市彰化縣員林市大同路二段266號

營業時間： 11:00~00:00

訂位電話： 04 839 5577

AJosi 阿啾嘻韓式平價火鍋只要140元起，還有白飯、冰淇淋、飲料、爆米花吃到飽，可說CP值很高唷~另外還有很酷的點餐付款機器，想吃甚麼自己來~

AJosi 阿啾嘻韓式平價火鍋｜鄰近員林火車站的韓式鍋物 白飯、冰淇淋、飲料、爆米花吃到飽

~AJosi 阿啾嘻韓式平價火鍋~

店家住址：彰化縣員林市中山路二段73號

連絡電話：04 836 5857

營業時間：11:00–22:30

知名鍋物品牌「輕井澤」一直以來非常受到大眾歡迎，三級警戒不能內用所以推出外帶餐盒，且還提供提供外帶8折優惠價!!生食鍋物190元起、熟食鍋物206元起、肉燥飯餐盒58元起唷~

輕井澤鍋物｜防疫餐點新選擇 外帶自取享8折優惠 生食鍋物190元起 熟食鍋物206元起 肉燥飯餐盒58元起

~輕井澤鍋物 員林店~

店家住址：彰化縣員林市中正路507號

訂位電話： 04 837 3714

營業時間：11:30–21:00

員林火鍋一家開過一家，質感也一直在提升，新開幕的火鍋世家有浮誇的海鮮拼盤、高品質的肉品、葉黃素雞蛋、飲品/汽水/冰淇淋無限供應，優質的用餐環境，想吃美味火鍋絕不能少了火鍋世家!!

員林美食｜火鍋世家 霸氣龍蝦 高質感肉品 冰淇淋飲品無限供應

~火鍋世家 員林尊爵店~

店家地址： 510彰化縣員林市大同路二段217號

訂位電話： 04 833 6966

營業時間：

週一~週五11:00~15:00 17:00~22:00

假日11:00~22:30

日常與菜 每日鍋物是希拉品牌鍋物，就位於希拉旁邊，有25種以上的蔬菜、咖哩飯、冷麵等自助吧吃到飽，火鍋價格318元起，肉品有分5/10/15盎司，蔬食區放題270元，小孩共鍋蔬食區放題170元，依個人喜好多種選擇~

員林鍋物｜日常與菜 每日鍋物 自助吧蔬菜吃到飽 希拉品牌鍋物

~日常與菜 每日鍋物~

餐廳地址：彰化縣員林市和平東街46號

訂位電話：04-833 8857

營業時間：周一至周五11:30-15:00、17:00-24:00；週六日11:30-24:00

員林吃到飽餐廳也愈來愈多家，但似乎沒有壽喜燒吃到飽，樂比壽天然鍋物有平價火鍋、壽喜燒吃到飽、火鍋吃到飽，加點時不會拖時間，上菜都很快，菜色也相當豐盛，還有明治冰淇淋吃到飽，偶爾想品嚐火鍋吃到飽的朋友可以考慮唷!!

員林吃到飽｜樂比壽天然鍋物 平價鍋物 壽喜燒吃到飽 任你選

~樂比壽天然鍋物~

餐廳地址：員林市林森路328號

預約電話：04-8391667

營業時間：

週一~週五11:30 – 15:00, 17:00 – 22:00(週二公休)

週六~週日11:00 – 22:00

員林火鍋吃到飽有：大排檔、樂比壽、鬼椒麻辣王、日常與菜，而員林大排檔火鍋吃到飽是老字號的餐廳，親民的價格、豐富的食材吸引不少在地人前往!!

員林鍋物｜大排檔火鍋吃到飽 員林平價火鍋吃到飽

~大排檔火鍋吃到飽~

店家地址： 彰化縣員林市育英路438號

營業時間：平日11:00~14:30 17:00~22:00 假日11:00~22:00(週一公休)

訂位電話： 04 837 8062

防疫期間不想委屈自己想來份有質感的火鍋，那麼就找隱鍋吧!!之前就吃過員林旗艦店及彰化中正店的隱鍋，吃過後對於獨特的湯頭以及大份量的鍋物念念不忘，所以想吃外帶鍋物第一個就是想到隱鍋!!

員林美食｜隱鍋 員林大道旗艦店 15種精心特色鍋物

~隱鍋-員林大道旗艦店~

店家住址：員林市員林大道一段52號

預約電話：04-8383052

營業時間：11:30~21:00

想吃大份量的肉盤就到五鮮級平價鍋物!!超浮誇的17盎司肉盤大份量，視覺效果爆表，不想吃那麼多肉也有5盎司、11盎司可以選擇~湯頭40元起，消費方式採用單點，想吃甚麼可以自己決定~平日還有免費增加盎司的活動，就是要讓人大大的滿足!!

員林鍋物｜五鮮級平價鍋物 17盎司肉盤大份量 白飯飲品無限供應

~五鮮級平價鍋物店-員林中山店~

餐廳地址： 510彰化縣員林市中山路二段368號

訂位電話： 04 837 1977

營業時間：02:30

員林鍋物又多一家，彰化火鍋名店八石什鍋來員林開旗艦店囉!! 以燒酒火鍋為招牌的特色鍋物，最特別的莫過於全酒燒酒火鍋，一點火熊熊火焰超震撼，很有視覺效果唷!!

員林鍋物｜八石什鍋員林旗艦店 火焰鍋物好特別 明治冰淇淋無限供應

店家住址：大同路二段226號

連絡電話：04 839 9922

營業時間：11:30 – 23:30

天冷吃熱呼呼的火鍋最適合了!!員林新開了一間百元平價火鍋店，竟然開到清晨4點!!就是要讓大家沒事來惹鍋~剛開幕還有滿兩鍋送一盤肉的活動，現在吃最划算!!

員林美食｜員林惹鍋 16種湯頭百元平價小火鍋 夜貓子的宵夜主場 沒事來惹鍋

~惹鍋員林店~ 地址：彰化縣員林市浮圳路二段111號 電話：04-8332699

員林新開一家鍋台銘時尚湯鍋，除了鍋物都是佰元起跳之外，POKIxSUCRE冰淇淋/飲料/爆米花/餅乾無限供應，難怪一到用餐時間就滿滿都是人啊!!

員林鍋物｜ 鍋台銘時尚湯鍋 佰元鍋物 POKIxSUCRE冰淇淋/飲料/爆米花/餅乾無限供應

~鍋台銘時尚湯鍋-彰化員林店~

餐廳地址： 510彰化縣員林市中正路131號

營業時間：10:00~02:00

聯絡電話： 04 836 7550 石二鍋

想要簡單吃個人鍋又想吃的滿足，王品集團的石二鍋也是不錯的選擇，每次經過都是常常地等待人潮，吃過一次後就知道為什麼一到用餐時間就大排長龍啦!!