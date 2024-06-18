員林鍋物懶人包 員林火鍋推薦 精選20間以上熱門店家
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喜布泰式鍋物銅盤燒烤
~喜布泰式鍋物銅盤燒烤~
店家住址：彰化縣員林市大仁南街31號
訂位電話：04 839 2952
營業時間：平日11:30–14:30, 17:30–22:00 假日11:00–14:30, 17:00–22:00
肉多多火鍋
肉多多火多到員林開店囉!!以大份量肉品聞名的肉多多是肉食主義們的最愛，現在更改版推出蔬食/火鍋料自助吧吃到飽，還有飲品、冰淇淋/霜淇淋無限供應，來到肉多多火鍋絕對吃到撐才出的了門!!
肉多多火鍋員林店｜肉多到吃不完 299元起蔬食自助吧吃到飽 飲品冰淇淋無限供應
~肉多多火鍋-員林育英店
店家地址： 510彰化縣員林市育英路38-1號
訂位電話： 04 833 5255
營業時間： 11:30~23:00 (9/16之後到2:00)
築間幸福鍋物
築間幸福聚落來員林開店囉!!新開幕的築間位於員林大同路上，物超所值的鍋物不僅口味不錯且份量超大、還有明治冰淇淋無限供應、新加入會員送點數可兌換券送肉盤，一整個就是CP值破表阿~是非常推薦的員林鍋物唷!!
~築間幸福鍋物 員林大同店~
店家地址： 510彰化縣員林市大同路二段12號
訂位電話： 04 833 9698
營業時間： 11:00~04:00
養鍋 Yang Guo
員林鍋物養鍋YangGuo 8/1開幕囉~超可愛的柴柴風格超療癒，慶開幕消費滿178元贈”百元折價券”，消費滿488再贈”好養券”海陸六選一，想嘗鮮趁現在~~
員林鍋物｜養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋 員林大同店 可愛柴柴陪吃飯超療癒 吃鍋贈好養券六選一
養鍋 員林大同店店家住址：彰化縣員林市大同路二段14號訂位電話：04-8338327營業時間：平日11:30~22:30(最後點餐21:30)假日11:00~22:30(最後點餐21:30)
花水木鍋物
充滿禪意的用餐空間讓人好放鬆~~有石頭火鍋、燒酒火鍋、昆布火鍋、養生素食鍋四種湯頭可以選擇~鮮嫩的肉品搭配著鮮甜的湯頭，喜歡吃火鍋的朋友趕緊來嚐鮮!!
員林鍋物｜花水木鍋物 充滿禪意的用餐空間讓人享受心靈與味覺的饗宴
～花水木鍋物～
店家地址：彰化縣員林市大同路一段289號
訂位電話：04 – 8397269
營業時間
平日 11：30 – 14：30｜17：30 – 21：00
假日 11：30 – 14：30｜17：00 – 22：00
公休日：每週二
附近停車場：
台灣聯通停車場（走路約2分鐘）
CITY PARKING城市車旅停車場（走路約5分鐘）
燒瓶子。大肆の鍋
燒瓶子。大肆の鍋位於彰化縣員林市大同路上，有自己的停車場，新鮮的菜盤，以及頂級肉品及海鮮，更有明治冰淇淋吃到飽，價格高貴而不貴，是員林頗受歡迎的鍋物，難怪受食尚玩家的大力推薦~
~燒瓶子。大肆の鍋~
店家地址：彰化縣員林市彰化縣員林市大同路二段266號
營業時間： 11:00~00:00
訂位電話： 04 839 5577
AJosi 阿啾嘻韓式平價火鍋
AJosi 阿啾嘻韓式平價火鍋只要140元起，還有白飯、冰淇淋、飲料、爆米花吃到飽，可說CP值很高唷~另外還有很酷的點餐付款機器，想吃甚麼自己來~
AJosi 阿啾嘻韓式平價火鍋｜鄰近員林火車站的韓式鍋物 白飯、冰淇淋、飲料、爆米花吃到飽
~AJosi 阿啾嘻韓式平價火鍋~
店家住址：彰化縣員林市中山路二段73號
連絡電話：04 836 5857
營業時間：11:00–22:30
輕井澤鍋物
知名鍋物品牌「輕井澤」一直以來非常受到大眾歡迎，三級警戒不能內用所以推出外帶餐盒，且還提供提供外帶8折優惠價!!生食鍋物190元起、熟食鍋物206元起、肉燥飯餐盒58元起唷~
輕井澤鍋物｜防疫餐點新選擇 外帶自取享8折優惠 生食鍋物190元起 熟食鍋物206元起 肉燥飯餐盒58元起
~輕井澤鍋物 員林店~
店家住址：彰化縣員林市中正路507號
訂位電話： 04 837 3714
營業時間：11:30–21:00
火鍋世家
員林火鍋一家開過一家，質感也一直在提升，新開幕的火鍋世家有浮誇的海鮮拼盤、高品質的肉品、葉黃素雞蛋、飲品/汽水/冰淇淋無限供應，優質的用餐環境，想吃美味火鍋絕不能少了火鍋世家!!
員林美食｜火鍋世家 霸氣龍蝦 高質感肉品 冰淇淋飲品無限供應
~火鍋世家 員林尊爵店~
店家地址： 510彰化縣員林市大同路二段217號
訂位電話： 04 833 6966
營業時間：
週一~週五11:00~15:00 17:00~22:00
假日11:00~22:30
日常與菜
日常與菜 每日鍋物是希拉品牌鍋物，就位於希拉旁邊，有25種以上的蔬菜、咖哩飯、冷麵等自助吧吃到飽，火鍋價格318元起，肉品有分5/10/15盎司，蔬食區放題270元，小孩共鍋蔬食區放題170元，依個人喜好多種選擇~
員林鍋物｜日常與菜 每日鍋物 自助吧蔬菜吃到飽 希拉品牌鍋物
~日常與菜 每日鍋物~
餐廳地址：彰化縣員林市和平東街46號
訂位電話：04-833 8857
營業時間：周一至周五11:30-15:00、17:00-24:00；週六日11:30-24:00
樂比壽天然鍋物
員林吃到飽餐廳也愈來愈多家，但似乎沒有壽喜燒吃到飽，樂比壽天然鍋物有平價火鍋、壽喜燒吃到飽、火鍋吃到飽，加點時不會拖時間，上菜都很快，菜色也相當豐盛，還有明治冰淇淋吃到飽，偶爾想品嚐火鍋吃到飽的朋友可以考慮唷!!
~樂比壽天然鍋物~
餐廳地址：員林市林森路328號
預約電話：04-8391667
營業時間：
週一~週五11:30 – 15:00, 17:00 – 22:00(週二公休)
週六~週日11:00 – 22:00
大排檔火鍋吃到飽
員林火鍋吃到飽有：大排檔、樂比壽、鬼椒麻辣王、日常與菜，而員林大排檔火鍋吃到飽是老字號的餐廳，親民的價格、豐富的食材吸引不少在地人前往!!
~大排檔火鍋吃到飽~
店家地址： 彰化縣員林市育英路438號
營業時間：平日11:00~14:30 17:00~22:00 假日11:00~22:00(週一公休)
訂位電話： 04 837 8062
隱鍋
防疫期間不想委屈自己想來份有質感的火鍋，那麼就找隱鍋吧!!之前就吃過員林旗艦店及彰化中正店的隱鍋，吃過後對於獨特的湯頭以及大份量的鍋物念念不忘，所以想吃外帶鍋物第一個就是想到隱鍋!!
~隱鍋-員林大道旗艦店~
店家住址：員林市員林大道一段52號
預約電話：04-8383052
營業時間：11:30~21:00
五鮮級平價鍋物
想吃大份量的肉盤就到五鮮級平價鍋物!!超浮誇的17盎司肉盤大份量，視覺效果爆表，不想吃那麼多肉也有5盎司、11盎司可以選擇~湯頭40元起，消費方式採用單點，想吃甚麼可以自己決定~平日還有免費增加盎司的活動，就是要讓人大大的滿足!!
員林鍋物｜五鮮級平價鍋物 17盎司肉盤大份量 白飯飲品無限供應
~五鮮級平價鍋物店-員林中山店~
餐廳地址： 510彰化縣員林市中山路二段368號
訂位電話： 04 837 1977
營業時間：02:30
八石什鍋員林旗艦店
員林鍋物又多一家，彰化火鍋名店八石什鍋來員林開旗艦店囉!! 以燒酒火鍋為招牌的特色鍋物，最特別的莫過於全酒燒酒火鍋，一點火熊熊火焰超震撼，很有視覺效果唷!!
員林鍋物｜八石什鍋員林旗艦店 火焰鍋物好特別 明治冰淇淋無限供應
店家住址：大同路二段226號
連絡電話：04 839 9922
營業時間：11:30 – 23:30
惹鍋
天冷吃熱呼呼的火鍋最適合了!!員林新開了一間百元平價火鍋店，竟然開到清晨4點!!就是要讓大家沒事來惹鍋~剛開幕還有滿兩鍋送一盤肉的活動，現在吃最划算!!
員林美食｜員林惹鍋 16種湯頭百元平價小火鍋 夜貓子的宵夜主場 沒事來惹鍋
~惹鍋員林店~地址：彰化縣員林市浮圳路二段111號電話：04-8332699
鍋台銘時尚湯鍋
員林新開一家鍋台銘時尚湯鍋，除了鍋物都是佰元起跳之外，POKIxSUCRE冰淇淋/飲料/爆米花/餅乾無限供應，難怪一到用餐時間就滿滿都是人啊!!
員林鍋物｜ 鍋台銘時尚湯鍋 佰元鍋物 POKIxSUCRE冰淇淋/飲料/爆米花/餅乾無限供應
想要簡單吃個人鍋又想吃的滿足，王品集團的石二鍋也是不錯的選擇，每次經過都是常常地等待人潮，吃過一次後就知道為什麼一到用餐時間就大排長龍啦!!
~員林大潤發店~
店家住址：彰化縣埔心鄉中山路319號1F
訂位電話：048395607
營業時間：平日11:30-22:00，假日11:00-22:00 (最後點餐時間 21:00)