在台北住了十幾年，原本以為台北好吃好玩的應該都跑遍了，不過這次參加台北市觀傳局規劃的「台北文化小旅行」，才知道原來台北還有那麼多私藏景點，目前台北市文化局規劃了有36處文化景點，再結合周邊順遊景點與美食，衍生出百百種玩台北的旅遊方式，像是原本是舊眷村的「嘉禾新村」，就在熱鬧的公館商圈附近，平常很常來這附近吃美食，停車就停在一旁的台大水源校區內，但還真的不知道停車場後方就是那麼有味道的文化小聚落；還有台大教授「殷海光」的故居，座落在溫州街小巷內，殷海光教授為台灣自由思想的啟蒙者，常與來訪的朋友、學生在庭院裡評論時事及討論學問，這充滿濃厚學術氣息的地方也完整的保留下來。

今年為了持續推廣台北文化小旅行的深度跟熱度，即日起到2024.07.31推出「來台北，找樂點」集點活動，只要造訪15處文化點以及觀光亮點處，利用台北市政府官方LINE掃描QR CODE，只要集一點，就可以去特約店家換優惠， 集三點可以抽iphone 15、行李箱、空拍機等，多達41項的好禮！「集點地圖」清單連結

這次走訪了四個景點、四家餐飲，很多都是先前沒去過的地方，更充滿了新奇感，這篇就先來介紹這次造訪的景點美食嚕！

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中正區景點

景點 嘉禾新村

地址：台北市中正區永春街131巷1號 地圖 開放時間：週四～週日 11:00~18:00 集點處：1. 汀州街三段24巷入口處左邊牆邊 2. 嘉禾故事館服務台

嘉禾新村原本為「聯勤通信修理廠」，後來才將原廠房改為眷村，原有的大片眷村群已經拆除了，現在保留的建築為將級軍官所居住的官邸，還有一棟日治時期招待所。

現今的嘉禾故事館原為張載宇將軍故居，建築規劃完整，來有偌大的庭院流水，可見日本建築元素在其中，故事館內可看到有關嘉禾新村的故事與回憶。嘉禾新村從以前的軍事設施、住所，現今的嘉禾新村除了傳承眷村精神，更轉變為親子園區，以後還會開放手作課程以及展覽演出。

大安區景點｜美食

景點 殷海光故居

地址：台北市大安區溫州街18巷16弄1之1號 地圖 開放時間：週二、四、六 11:00~17:00；週三、五 13:00~17:00 週日休館 集點處：入館後前方文宣放置處

殷海光先生為台大哲學系教授，對於台灣的自由民主思想發展有著重大的貢獻，溫州街的「殷海光故居」現任為台大的資產之一，後來委託財團法人紀念殷海光先生學術基金會經營管理，殷海光先生居住在此時，勇於批判威權體制，後期被軟禁在此，故居存在著顯著歷史意義。

園區內建築不大，但庭院範圍較廣，其中不少是由殷海光先生及其夫人親建，像是蓋給女兒的夏日泳池、假山等，都是由殷海光先生一手建造而成。

故居內除了有陳列當時的親筆書信，還有展示當時使用的鏟子喔！

美食 臺一牛奶大王

1956年開業至今近七十年歷史老店，每次到臺一牛奶大王吃冰、吃湯圓，生意都非常好，冬至更是湯圓排隊名店，湯圓大顆飽滿內餡豐富，夏日冰品除了有古早味八寶冰，飲品木瓜牛奶、酪梨牛奶也都是非常真材實料的消暑飲料喔！

美食 曉鹿鳴樓上海菜

地址：台北市大安區羅斯福路四段85號 地圖 電話：02-2368 8994 營業時間：午餐 11：00～14：30 晚餐 17：00～21：00

台大商圈知名的上海菜館，菜色豐富多變化，麥片海大蝦、上海菜飯、神仙雲吞老鴨湯都是招牌菜，其中「銷魂東坡肉」更得到亞太十大名菜，燉煮六小時，滷到黑金油亮的東坡肉，搭配軟嫩刈包一同入口，真的是好吃到舔手指欲罷不能呀！

美食 永康牛肉麵

地址：台北市大安區金山南路二段31巷17號 地圖 電話：02-2351 1051 營業時間：11:00–20:30

永康街代表性美食，創立於民國52年，原本只是永康公園旁的小麵攤，簡單樸實的紅燒牛肉麵為招牌，牛肉肉質細嫩不乾柴，湯頭以豆瓣醬調配牛肉湯，清燉湯頭也是相當清甜好喝，另外小菜種類眾多，飄香一甲子，深受觀光客以及在地客人喜愛，用餐時間更是一位難求！

美食 滋粒冰菓室

2023年開幕的滋粒冰菓室，是由大稻埕燕窩專家采立軒南北貨開設的創新冰品店，店內的擺飾更與台灣畫家合作，甜品跟藝術結合，打造出有如咖啡廳般的舒適環境，甜品內加入了燕窩做結合，不用花大錢也能享受頂級燕窩的滋味！

中山區景點

大正町藝術季彩繪故事牆

日治時期的大正町為當時日人的高級住宅區，國民政府來台後，不少高階行政官員居住於此地，而後有美軍進駐酒吧文化等商業娛樂越來越興盛，進而逐漸形成條通文化。大正町藝術季彩繪故事牆是條通最新打卡點，近年為了推動大眾走入巷弄，更深入了解台北特有的條通文化，在林森北路102號的牆面，特地請到藝術家「開根號」繪製故事牆《憶鄉味》，具有浮世繪風格，更以台日美食為主題，看起來色彩豐富又十分具有新意！

松山區景點

錫口碼頭 (彩虹碼頭)

地址：台北市松山區基隆河左岸成美河濱公園內 地圖 時間：全天開放 集點處：1. 碼頭旁河濱公園牆面(032路燈正對階梯口) 2. 松河路彩虹橋標示旁

錫口碼頭從很早以前即為南北通商、貨物集散地，也是松山地區發展起始之港口，提到錫口碼頭碼頭大家會比較陌生一點，不過講到彩虹橋、彩虹碼頭，大家應該就知道了！就在松山饒河街夜市旁，附近還有香火鼎盛的慈祐宮，目前還有台北水舞嘉年華活動，一直到2024.06.30，每天晚上七點到九點，每半小時一場水舞秀，水舞表演結合了燈光、投影，結合了台北印象以及節慶，更搭配了歡樂的音樂氣氛，璀璨繽紛。

「Love 遊臺北 來臺北,找樂點」集點抽獎活動

活動期間：113 年 6 月 3 日(一)09:00~113 年 7 月 31 日(三)23:59

活動說明：完成下方三個步驟，即可參與抽獎活動

步驟一：加入臺北市政府官方 Line 好友(@taipei)

步驟二：點擊聊天室下方主選單右上角的「Love 遊臺北」活動專屬，從跳出的活動頁面中點擊「集點紀錄」並填寫聯絡資料，即可進入集點頁。

步驟三：活動期間到 15 個活動指定集點位置，找到集點 QR Code 看板，掃描集點 QR Code 集點，每集滿 3 點，即可獲得1次抽獎機會，活動期間每人最多累積 5 次抽獎機會。「集點地圖」連結

好禮加碼送 合作店家優惠：活動期間內，只要成功收集任 1 點，即可憑集點畫面或截圖至：

「香草集」台北地區6家指定門市，消費不限金額兌換人氣體驗禮（每人限領一份，品項依現場為準，換完為止）

永康商圈「滋粒冰菓室」享古早味麵茶冰8折優惠。

佳賓餅家消費滿 500元折抵50元等專屬優惠

合作店家清單

更多活動詳情請上臺北旅遊網查詢（活動網址：https://www.travel.taipei/zh-tw/news/details/58165）

來台北，找樂點 15處集點位置

「集點地圖」連結