苗栗傳香麵食館、聯合大學美食、苗栗必吃麵店、苗栗美食推薦、苗栗小吃、苗栗鴨肉小吃、苗栗遊玩必吃

說到銅板價的鴨肉料理就會想到「傳香麵食館」濃厚的煙燻風味讓人欲罷不能

噴香誘人的懷舊鴨香飯更是饕客們最愛 鋪著滿滿鴨肉絲 點綴紅蔥酥和鴨油 肉質軟嫩 醬香十足

其他像是鴨肉麵、鴨肉米粉、糖燻鴨肉盤都是「傳香麵食館」的招牌 非常深受附近居民、上班族喜愛

另外傳香麵食館也有提供 Foodpanda外送熊貓 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文: 傳香麵食館｜老字號傳承一甲子的好滋味！必點噴香誘人鴨香飯。菜單價位(苗栗聯合大學銅板小吃美食)

傳香麵食館在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:傳香麵食館

傳香麵食館電話:03-736-5388

傳香麵食館營業時間:11:00–16:00, 17:00–21:30

傳香麵食館ＦＢ: 點我

傳香麵食館地址:360苗栗縣苗栗市光復路58號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以傳香麵食館為主

文章內有傳香麵食館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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苗栗市光復路上的【傳香麵食館】在聯合大學旁邊是許多網友推薦來苗栗的必吃傳香麵食館

一到用餐時間 店內就會湧入大批學生、上班族，就是為了那一味鹹香四溢的鴨肉料理

雖然只是一家小吃店 但是環境清潔相當不錯 落地窗讓採光極佳

冷氣開放讓客人們能夠在炎炎夏日 舒適的品嘗美味餐點

傳香麵食館菜單價位

品項相當多樣化 有經典吃得飽的客家米食 吃得巧的小菜區 也有喝得飽的湯品及現點現切的滷味

小菜滷味價格算是相當平價 多種食材任君挑選

餐具、醬料區可自取

傳香麵食館｜糖燻鴨肉盤

想大口吃肉 來一份糖燻鴨肉盤準沒錯！

一盤只要$60元 相當平價 肉感十足 很適合家庭、三五好友點來分享！

帶皮骨的鴨肉吃起來不會過於韌口 帶點紮實水嫩的滋味啃食起來很過癮 搭配薑絲更有層次感

傳香麵食館｜懷舊鴨香飯

煙燻鴨肉給的煙燻鴨肉誠意十足 幾乎看不到白飯了

還帶有些許的鴨皮口感 淋上精華的鴨油 均勻拌開後每一粒飯都吸得到香氣

簡單的鴨肉加上白飯就是如此的美味又吸引人 來到傳香一定要品嘗的明星餐點！

傳香麵食館｜ 鴨肉麵

鴨肉麵有米粉、粄條、冬粉、意麵可以選擇

麵條吸附著鴨油、醬汁的香氣 濃縮了鴨肉的精華 整體不管是香氣還是滑順感都很不錯

鴨肉肉質鮮嫩完全不會柴 一口麵一口鴨肉真的是太幸福了

傳香麵食館｜ 紅油炒手

餛飩皮不會過厚 肉餡飽滿 搭配自製紅油醬汁 吃起來酸辣夠味 相當好吃

傳香麵食館｜滷味拼盤

來到傳香還有滷得非常入味的現點現切滷味 多種食材可以任君挑選

YUNO挺喜歡豆腐、海帶 相當夠味 嗜辣的小夥伴們加點店家自製辣醬更對味

經過附近時不妨也來傳香麵食館嘗嘗看吧!!