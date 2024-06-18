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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 苗栗縣苗栗市老字號傳承一甲子的好滋味！必點噴香誘人鴨香飯｜傳香麵食館(苗栗聯合大學銅板小吃美食)

苗栗縣苗栗市老字號傳承一甲子的好滋味！必點噴香誘人鴨香飯｜傳香麵食館(苗栗聯合大學銅板小吃美食)

2024-06-18 18:45:07 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：123
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窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1114篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 苗栗市

造訪商家：

傳香麵食館
place苗栗縣苗栗市光復路58號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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苗栗傳香麵食館、聯合大學美食、苗栗必吃麵店、苗栗美食推薦、苗栗小吃、苗栗鴨肉小吃、苗栗遊玩必吃

說到銅板價的鴨肉料理就會想到傳香麵食館濃厚的煙燻風味讓人欲罷不能

噴香誘人的懷舊鴨香飯更是饕客們最愛     鋪著滿滿鴨肉絲 點綴紅蔥酥和鴨油 肉質軟嫩 醬香十足

其他像是鴨肉麵、鴨肉米粉、糖燻鴨肉盤都是傳香麵食館的招牌   非常深受附近居民、上班族喜愛 

另外傳香麵食館也有提供 Foodpanda外送熊貓 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文: 傳香麵食館｜老字號傳承一甲子的好滋味！必點噴香誘人鴨香飯。菜單價位(苗栗聯合大學銅板小吃美食)

 

傳香麵食館在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:傳香麵食館

傳香麵食館電話:03-736-5388

傳香麵食館營業時間:11:00–16:00, 17:00–21:30 

傳香麵食館ＦＢ:點我

傳香麵食館地址:360苗栗縣苗栗市光復路58號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以傳香麵食館為主

文章內有傳香麵食館地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

 

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苗栗市光復路上的【傳香麵食館】在聯合大學旁邊是許多網友推薦來苗栗的必吃傳香麵食館

一到用餐時間 店內就會湧入大批學生、上班族，就是為了那一味鹹香四溢的鴨肉料理    

 

雖然只是一家小吃店 但是環境清潔相當不錯 落地窗讓採光極佳

冷氣開放讓客人們能夠在炎炎夏日 舒適的品嘗美味餐點   

傳香麵食館菜單價位

品項相當多樣化 有經典吃得飽的客家米食 吃得巧的小菜區 也有喝得飽的湯品及現點現切的滷味   

小菜滷味價格算是相當平價 多種食材任君挑選   

餐具、醬料區可自取

傳香麵食館｜糖燻鴨肉盤

想大口吃肉 來一份糖燻鴨肉盤準沒錯！

一盤只要$60元 相當平價   肉感十足    很適合家庭、三五好友點來分享！

帶皮骨的鴨肉吃起來不會過於韌口 帶點紮實水嫩的滋味啃食起來很過癮 搭配薑絲更有層次感   

傳香麵食館｜懷舊鴨香飯

煙燻鴨肉給的煙燻鴨肉誠意十足 幾乎看不到白飯了

還帶有些許的鴨皮口感 淋上精華的鴨油 均勻拌開後每一粒飯都吸得到香氣

簡單的鴨肉加上白飯就是如此的美味又吸引人   來到傳香一定要品嘗的明星餐點！

傳香麵食館｜ 鴨肉麵

鴨肉麵有米粉、粄條、冬粉、意麵可以選擇 

 麵條吸附著鴨油、醬汁的香氣    濃縮了鴨肉的精華   整體不管是香氣還是滑順感都很不錯   

鴨肉肉質鮮嫩完全不會柴 一口麵一口鴨肉真的是太幸福了

傳香麵食館｜ 紅油炒手

餛飩皮不會過厚 肉餡飽滿 搭配自製紅油醬汁 吃起來酸辣夠味 相當好吃   

傳香麵食館｜滷味拼盤

來到傳香還有滷得非常入味的現點現切滷味   多種食材可以任君挑選

YUNO挺喜歡豆腐、海帶 相當夠味 嗜辣的小夥伴們加點店家自製辣醬更對味

經過附近時不妨也來傳香麵食館嘗嘗看吧!!

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