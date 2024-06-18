䖙 ｜ Thenn Leh

地址：台南市中西區府前路一段122巷125號

營業時間：15:00~23:59

FB：䖙 ｜ Thenn Leh

IG：https://www.instagram.com/thenn_leh/

每次到了媽媽放風日，我就會特別找間咖啡店，有時自己帶本書去閱讀，有時什麼也不想做，只是靜靜的喝著咖啡吃甜點，好好享受可以一個人耍廢的時光，此時，我不用是誰的誰，格外珍惜為自己而活的時光！

位在巷子裡的『䖙』不是第一次來，也有客太滿而放棄的經驗～

但這是一間會讓我偶爾會想來坐坐（躺躺)的咖啡店。

很『原始』的老房子，毫不隱藏的歷史痕跡，激起想探究的好奇心，

舊到不能再舊的空間，擺上了家具及裝飾之後有了重獲生命的新靈魂，有重生的意境。

店家採現場候位，不能訂位，

一般來到這裡，除非是還沒營業就先來排隊等待，否則100%都要登記候位，有位子店家會電話通知～

來用餐時，有不少４人以上的團體前來登記，不過通常客滿的時候多人的團體很難候到位喔！

回頭後，可以先在櫃台點餐再入座~

店家的用餐規則～

低消是一杯飲料，不招待12歲以下的兒童，可以自己來喝咖啡不用帶拖油瓶超棒的！

飲品有咖啡、茶類，可以再點個小點心或是甜點，嘴巴才不會無聊！

這裡是咖啡店也是酒吧～想小酌一下這裡也是有賣酒喔！

天啊~我這次好幸運喔，一個人獨享這榻榻米的空間耶！真的是可以躺的很自在很舒適啊！

整個人都鬆了啦！

忘了是點冷萃還是冰滴咖啡＋檸檬塔。

其實，我是為了檸檬塔而來的。

咖啡以高腳酒杯盛裝展現高雅的氣勢，

入口後咖啡的香氣不是提神，而是讓人放鬆，此刻我意識到，原來咖啡不只提神的功能，

其實它也會因為心境有了不一樣的作用力！

這咖啡好神奇，是因為用高腳杯盛裝嗎？為什麼尾韻會帶有點淡淡的酒氣，原來喝咖啡也會醉啊?！

我沒醉，只是精神醉了！躺著喝咖排太放鬆了～

咖啡附的餅乾也好好吃喔，配著咖啡更有層次！

檸檬塔很特別，二片薄脆的餅乾中間夾著有如冰淇淋的檸檬內餡，有點酸又不會太酸，餅乾的香甜稱職的扮演了緩衝的角色，這是好吃到讓我思思念念為了它再訪的檸檬塔！

最後再來個特寫！

太悠閒了，這個自由的時光！隨手拿起相機拍了窗外的台南日常。

是的~就是這麼鬆啦！愛死這樣的愜意！

乾了啦！

洗手間裡的浴缸竟然是魚缸耶！好有趣！

從白天坐到晚上，悠閒的讓我捨不得離開，

只是，灰姑娘媽媽還是要回到人間！依依不捨的眷戀即將失去的自由！

See you next time.

別忘了給Liz一個讚喔！