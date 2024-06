䖙 | Thenn Leh

地址:台南市中西區府前路一段122巷125號

營業時間:15:00~23:59

FB:䖙 | Thenn Leh

IG:https://www.instagram.com/thenn_leh/

每次到了媽媽放風日,我就會特別找間咖啡店,有時自己帶本書去閱讀,有時什麼也不想做,只是靜靜的喝著咖啡吃甜點,好好享受可以一個人耍廢的時光,此時,我不用是誰的誰,格外珍惜為自己而活的時光!

位在巷子裡的『䖙』不是第一次來,也有客太滿而放棄的經驗~

但這是一間會讓我偶爾會想來坐坐(躺躺)的咖啡店。

很『原始』的老房子,毫不隱藏的歷史痕跡,激起想探究的好奇心,

舊到不能再舊的空間,擺上了家具及裝飾之後有了重獲生命的新靈魂,有重生的意境。

店家採現場候位,不能訂位,

一般來到這裡,除非是還沒營業就先來排隊等待,否則100%都要登記候位,有位子店家會電話通知~

來用餐時,有不少4人以上的團體前來登記,不過通常客滿的時候多人的團體很難候到位喔!

回頭後,可以先在櫃台點餐再入座~

店家的用餐規則~

低消是一杯飲料,不招待12歲以下的兒童,可以自己來喝咖啡不用帶拖油瓶超棒的!

飲品有咖啡、茶類,可以再點個小點心或是甜點,嘴巴才不會無聊!

這裡是咖啡店也是酒吧~想小酌一下這裡也是有賣酒喔!

天啊~我這次好幸運喔,一個人獨享這榻榻米的空間耶!真的是可以躺的很自在很舒適啊!

整個人都鬆了啦!

忘了是點冷萃還是冰滴咖啡+檸檬塔。

其實,我是為了檸檬塔而來的。

咖啡以高腳酒杯盛裝展現高雅的氣勢,

入口後咖啡的香氣不是提神,而是讓人放鬆,此刻我意識到,原來咖啡不只提神的功能,

其實它也會因為心境有了不一樣的作用力!

這咖啡好神奇,是因為用高腳杯盛裝嗎?為什麼尾韻會帶有點淡淡的酒氣,原來喝咖啡也會醉啊?!

我沒醉,只是精神醉了!躺著喝咖排太放鬆了~

咖啡附的餅乾也好好吃喔,配著咖啡更有層次!

檸檬塔很特別,二片薄脆的餅乾中間夾著有如冰淇淋的檸檬內餡,有點酸又不會太酸,餅乾的香甜稱職的扮演了緩衝的角色,這是好吃到讓我思思念念為了它再訪的檸檬塔!

最後再來個特寫!

太悠閒了,這個自由的時光!隨手拿起相機拍了窗外的台南日常。

是的~就是這麼鬆啦!愛死這樣的愜意!

乾了啦!

洗手間裡的浴缸竟然是魚缸耶!好有趣!

從白天坐到晚上,悠閒的讓我捨不得離開,

只是,灰姑娘媽媽還是要回到人間!依依不捨的眷戀即將失去的自由!

See you next time.

