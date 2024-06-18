想要簡單吃個人鍋又想吃的滿足，王品集團的石二鍋也是不錯的選擇，每次經過都是常常地等待人潮，吃過一次後就知道為什麼一到用餐時間就大排長龍啦!!

~員林大潤發店~

店家住址：彰化縣埔心鄉中山路319號1F

訂位電話：048395607

營業時間：平日11:30-22:00，假日11:00-22:00 (最後點餐時間 21:00)

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石二鍋 員林大潤發店｜地理位置

石二鍋員林大潤發店位於員林大潤發內，大潤發本身就有停車場不用擔心停車問題，用餐可以抵兩小時消費，吃完後還可以逛一下大潤發，超適合親子一起前往的～～店外有機台可以直接預約候位，也可以用官方LINE先取號，候位幾組一目了然，相當方便~

員林大潤發內的石二鍋位置挺多的，但到了用餐時間還是要等候一下，年齡層分布相當廣~大家都挺喜歡個人鍋的用餐模式~

石二鍋有相當受歡迎的冬瓜檸檬冰沙無限供應，來用餐一定要品嚐一下的!!

石二鍋 員林大潤發店｜MENU菜單

石二鍋現在也有兩種用餐方式，愛呷菜搭配大菜盤/愛呷肉搭配小菜盤，不論是喜歡吃肉或喜歡吃菜的朋友，在石二鍋都能選擇適合自己的喜好~~若想要共鍋會有共鍋費59元，可用單點來折抵消費~

目前石二鍋的湯頭有石頭鍋、涮涮鍋、剝皮辣椒鍋~本來要點石頭鍋及涮涮鍋，一不小心兩個都點到石頭鍋啦!!

石二鍋 員林大潤發店｜石頭鍋

石二鍋的石頭鍋是在廚房內先炒好，到了桌邊再加入高湯，內容物就僅有碎洋蔥，味道相對淡了一點~

滷肉飯須加價13元，加了滷肉醬汁香氣十足，小朋友很喜歡呢~~若不想吃白飯也可以選擇冬粉，吃完超有飽足感的~

石二鍋 員林大潤發店｜愛呷菜

愛呷菜是大菜盤+小肉盤~愛呷肉是小菜盤+大肉盤，大菜盤及小菜盤大同小異，差在蔬菜的菜量，大菜盤的高麗菜較多，且多了空心菜，想多吃菜的朋友可以選擇大菜盤!!

愛呷菜的肉盤較小，但也大約10片的肉片，以女生或小孩的小食量來講也很足夠!!上選豬肉沒有豬腥味，肉質鮮嫩很不錯~

石二鍋 員林大潤發店｜愛呷肉

愛呷肉的菜盤較小，對於不愛吃菜的朋友可以選擇愛呷肉，避免吃不完浪費蔬菜~～菜盤內的豆腐、玉米、番茄、南瓜、蛋餃、米血、凍豆腐、白紅蘿蔔、黑木耳、金針菇等火鍋料的種類及數量是差不多的~

愛呷肉的肉盤較大盤，數量差不多，但肉片較大片，吃完也很過癮~雪花牛挺鮮嫩多汁的，軟嫩的口感讓人愛不釋口!!

石二鍋 員林大潤發店｜會員禮

石二鍋目前加入會員有優惠，若消費滿600元則贈送雪花牛（省79元），或是消費238元菜盤免費升等大菜盤（省39元），都要加入LINE會員出示優惠券才有優惠唷!!

若想湊600元或是共鍋需湊59元，可以選擇單點火鍋料，石頭好朋友有五種火鍋料，包括豆腐、蛋餃、魚餃、蟳味棒及丸子，這樣45元~一次可以吃到五種火鍋料~

高雄小黑輪四個25元，火鍋加入黑輪也挺搭的!

米血糕25元，沒有吃飯吃米血糕也能增加飽足感，是許多小朋友的最愛!!

一鍋愛呷肉一鍋愛呷菜，再加上單點的石頭好朋友、高雄小黑輪、米血糕，以及會員禮的雪花牛，這樣滿滿一桌吃的好撐阿，如果全家出門想簡單吃，石二鍋很適合唷!!

~員林大潤發店~

店家住址：彰化縣埔心鄉中山路319號1F

訂位電話：048395607

營業時間：平日11:30-22:00，假日11:00-22:00 (最後點餐時間 21:00)

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