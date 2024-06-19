這次跟好姐妹們在「上葡京綜合度假村」度過了極為美好的四天三夜小旅行，度假村內有三座酒店，澳門上葡京 Grand Lisboa Palace、卡爾拉格斐酒店 THE KARL LAGERFELD、凡賽斯酒店 Palazzo Versace Macau外，還有16間餐廳、新八佰伴百貨、cdf 澳門上葡京店，每一間酒店的泳池都是分開來的，各有各的特色，美得不得了，歐式建築外觀，中庭還有個巴洛克風格有如宮廷花園般的「綠茵勝境花園」，雖說旅行的這幾天小雨不斷，天氣不是很好，不過一拉開窗簾看到美美園景心情就超美麗，整天只想廢在酒店裡不想動，住在這實在是太享受了！

這次入住了「澳門上葡京 Grand Lisboa Palace」以及「凡賽斯酒店 Palazzo Versace Macau」，其中澳門上葡京還榮獲「」五星殊榮，這次入住除了酒店設施用好用滿之外，還品嚐了上葡京綜合度假村內的幾間餐飲，不得不說，每一間都非常有水準，其中「比薩媽媽」以及「EN&L」更是五月才新試營運中的餐廳，夠新吧！這次就來陸續開箱分享給大家！

內容目錄 Toggle

上葡京綜合度假村 位置

上葡京綜合度假村位於路氹城，距離澳門機場大約只有十分鐘的車程，澳門機場、氹仔碼頭、澳門旅遊塔等都有免費的度假村接駁巴士，幾乎都是10~30分鐘就有一班車，這次搭往澳門半島新葡京酒店，更是5~10分鐘就有一班車，出行觀光相當方便。

上葡京綜合度假村 環境

上葡京綜合度假村外觀為歐式風格，住了三天每天都覺得驚嘆不已，每個角落都好美喔！第一天在度假村裡真的覺得像是迷宮一樣，怎麼那麼多出入口，走來走去轉都快轉暈了，上葡京綜合度假村腹地廣闊，整體就是一個圓形建築，包含了三座酒店，澳門上葡京、卡爾拉格斐酒店 、凡賽斯酒店 ，第一天入住的上葡京酒店分為東翼與西翼，兩側都可以辦理入住手續，兩邊的感覺不太一樣，不過同樣都很美，大理石建材大器華麗，挑高的大廳，中西合併的裝潢風格，記憶卡記得多準備一點，每個角落都可以跟好姐妹們猛拍網美照！

澳門上葡京 房型

園景雙床房

這次跟姐妹入住澳門上葡京酒店的園景雙床房，面對的正是中庭的「綠茵勝境花園」，推薦大家訂房一定要訂園景房，巴洛克風格的花園，其中還有樹叢小迷宮以及噴水池，景色非常優美，吃完早餐還可以在這散散步，非常愜意。

房間空間非常寬敞，大約是60平方公尺的大小，裝潢風格低調沈穩，色系十分大器又典雅，感覺得到奢華感但又不會太過於浮誇，擺飾帶著點中式元素，像是櫥櫃與抽屜的花紋，都帶有傳統中式風格的印象。

Mini Bar隱身在櫥櫃裡，打開裡頭有小冰箱、咖啡機以及茶包，杯具組也都在這裡頭。

床上的抱枕更有著青花瓷花紋的感覺。

走進浴室更令人驚嘆不已，大理石打造的衛浴空間，這根本就是每個女生都想擁有的浴室啊！有大型的更衣間以及衣櫃，保險箱、浴袍以及行李架都在這，還有很礙眼的體重機，來上葡京住宿的這幾天都不知道發胖了幾公斤了，美食太多很難抵抗！

雙洗手台的設計，早上起來跟姐妹一人一個洗漱剛剛好，一旁還附上一小罐身體乳。

淋浴空間也做得相當寬敞，還有可以上下調整位置的花灑，逛街逛累了還可以泡泡澡！

晚上還有開床服務，管家會把床上的抱枕、床尾布收好，放上新鮮水果以及蛋塔，床邊擺好礦泉水。

管家還把房間裡原本已經被我們弄亂的東西都擺放整齊，連手機線都幫我綑好了；浴室的保養品也排得整整齊齊，床上還再放上一個療癒的枕頭香氛，真的可以一上床就秒入睡，就是那麼舒適！

上葡京綜合度假村 設施

綠茵勝境花園

第一個絕對要拍照的酒店內景點就是超美的巴洛克風「綠茵勝境花園」，花園整理的相當好，加上四周酒店的歐式建築風格，有置身歐洲宮殿花園的感覺，記得可以走上後面禮堂的階梯往下拍可以拍到圓形穹頂建築與花園的美景，真的美慘了！

從商場由下往上看圓形穹頂也是絕美！

上葡京水療中心

其中有健身房、SPA以及恆溫泳池，泳池又分為室內室外各一座，記得一定要穿泳裝才能進入泳池區。

巴洛克式風格的游泳池，天花板還是面鏡子，切記一定要帶美美泳衣來到泳池，就算不下水也可以到這拍美照！

健身房的健身器具很齊全，剛好有房客在裡頭跑步，大概拍一下。

NY8新八佰伴百貨｜cdf 澳門上葡京店

度假村內還有NY8新八佰伴百貨以及cdf 澳門上葡京店，NY8新八佰伴百貨有販售各種進口食品，還有小朋友們會瘋狂的玩具區。cdf 澳門上葡京店則有化妝品與保養品牌，都蠻好逛的，值得一提的是NY8新八佰伴百貨內還有一間超市，想買水果、飲料可以來這走走喔，不然附近還真沒發現什麼超市好逛耶！

上葡京綜合度假村 餐飲

這次在上葡京綜合度假村中品嚐了五間餐廳美食，包山包海還有現撈海鮮的「自助山」，飯店早餐也是在這享用；大器華麗如同宮廷花園般的粵菜「御花園」；老佛爺 Karl Lagerfeld親自設計的葡國菜「味賞」；還有新開幕從英國倫敦來的超夢幻早午餐咖啡「EL&N」以及道地的義大利現做窯烤pizza「比薩媽媽」，每一家都很厲害，都是超有記憶點的美味餐廳唷！

上葡京酒店大堂酒廊

位置：澳門上葡京酒店旁

上葡京酒店大堂酒廊就在上葡京酒店旁，這次剛好有Moomin家族的展覽，打造出充滿夢幻姆明谷世界，除了可以跟姆明家族人物拍照打卡，留下美好的回憶。上葡京酒店大堂酒廊更推出姆明家族的主題餐飲，酒廊中更有超大型的姆明家族人偶可以陪吃下午茶，更可以品嚐多款專屬限定美食，蜂蜜吐司、三明治、閃電泡芙，每一款都有Moomin家族的image在上頭，真的萌到不行啊！

自助山

位置：澳門上葡京西翼三樓308號

以亞洲美食市集為靈感的「自助山」，餐點種類包山包海，多種中式、西式、東南亞各國料理非常豐富，光是走餐檯一圈就走到腳痠，不花個十分多鐘還真的逛不完，除了有中國不同菜系餐點外，還有道地的異國料理，推薦大家可以嚐試現撈海鮮吃到飽的選項，無限量供應各式現撈海鮮，光是龍蝦螃蟹吃到飽就非常過癮，晚餐時段還有戶外燒烤區，有時聽到敲鑼聲就是有限量的餐點品項出現唷！

御花園

位置：澳門上葡京三樓306號

榮獲米其林指南推薦以及2024富比士旅遊指南 Forbes Travel Guide 五星餐廳的粵菜「御花園」，真的算是去過的餐廳中，裝潢擺飾最令人歎為觀止的，不論是傢俱、燈飾到包廂都非常有特色，一走進餐廳就像走到一座皇家花園般，五個包廂都有不同的主題，還有隱藏酒吧「李白」，用餐區長達35公尺的菊花蘇繡以及水晶燈，展現了大氣輝煌的氣勢。

這次品嚐了御花園行政午市套餐，選用的食材奢華，「黑魚子醬翡翠豚肉燒賣」、「蟹肉瑤柱灌湯包」、「黑胡椒和牛雪山包」……，每一道都是非常好拍又非常美味的餐點，精緻度讓人捨不得吃啊！線上菜單

味賞

位置：THE KARL LAGERFELD 三樓

「味賞」是由時尚大帝老佛爺 Karl Lagerfeld親自設計的餐廳，以黑、白、金交錯的設計風格，天花板的LED銀幕，所呈現的景色就是老佛爺工作室看出去的景色，處處都可看出老佛爺的獨到的時尚美學。

味賞的餐點為葡式料理，並請來米其林名廚José Avillez，設計出相當多變化的葡國菜，而且酒類豐富，調酒真的很好喝，也是2024富比士旅遊指南 Forbes Travel Guide 四星餐廳，不論是餐前小食到開胃菜，以及主食「葡式烤雞」、「味賞海鮮飯」都顛覆了以前對葡式料理的印象，每週日還有非常創新的葡式早午餐喔！線上菜單

比薩媽媽

位置：上葡京購物中心二樓 NY8新八佰伴百貨內

五月開始試運的「比薩媽媽 Mamma Pizza」，帶著點義式鄉村風格，就像走進義大利人家中一般輕鬆自在，餐廳內有座窯烤爐，pizza現點現做，從製作到進窯烤爐都可以直接看到師傅料理，光是看到桿麵、甩餅皮的熟稔精湛手法就讓人目不轉睛。

除了比薩口味非常出色外，新鮮沙拉、濃郁的義大利麵也都相當美味，甜點中極度推薦開心果提拉米蘇，平常超愛吃開心果甜點，真的很少看到有開心果口味的提拉米蘇，香濃滑順的口感，搭配開心果溫暖的香氣，真的有夠好吃！

EL&N

位置：上葡京購物中心二樓 NY8新八佰伴百貨旁

從英國倫敦開來的早午餐咖啡廳「EL&N」，從外觀就極度吸引人，粉嫩到不行的裝潢配色，還有浮誇的包廂設計，夢幻程度連我這種已經失去少女心很久的都忍不住一直拍照啦！EL&N 2017年在倫敦成立首店，目前在全世界有多達三十多家分店，每次的分店開幕都是Instagram上最熱門的話題店家，創立人 Alexandra Miller 本身就是個在奢華時尚產業有著十多年經驗，餐點配色華麗繽紛，不只美味又相當好拍照。除此之外還有多種令人愛不釋手的粉嫩周邊商品，真的是來到上葡京度假村不能錯過的必吃打卡餐廳唷！

這篇先大概介紹了一下這次到上葡京綜合度假村品嚐過的餐廳以及澳門上葡京的住宿經驗，下篇再來分享超時尚的凡賽斯酒店 Palazzo Versace Macau房間開箱！