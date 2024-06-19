這次來濟州島，我是搭乘台灣虎航 Tigerair Taiwan直飛濟州島只需要100分鐘，這也是我第二次搭乘台灣虎航 Tigerair Taiwan，且這次我是搭到最新機型是台灣虎航 Tigerair Taiwan 首架A320neo新機，每個座位前方都設置有USB充電插座及iPad平板電腦擺設架，方便旅客在旅行途中使用電子設備，然後我覺得椅子沒有以前那麼軟趴趴了，我記得有一次我坐台灣虎航時，後面乘客起身順手拉了我椅背，我真的往後一下，再來餐點也是與小小廚神Liya 合作，長程線有蜜汁腿排佐米粉＆特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯 ，而短程有全家金飯糰 少一杯蛤蜊飯糰＆香腸炒飯飯糰，而濟州島現在也開放海外遊客自駕玩濟州，未來，去濟州島，不用癡癡等待公車了，開車便可以玩遍濟州全島，超級方便！

台灣虎航 Tigerair Taiwan直飛濟州島航班資訊

去程：

桃園 TPE-濟州 CJU

航班： IT654 /每週二＆五

起飛時間 7:05 -抵達時間10:00

回程：

濟州 CJU -桃園 TPE

航班：IT655 /每週二＆五＆六

起飛時間 11:00 -抵達時間12:15

『適用時間：2022/12/1-2023/3/25』

台灣虎航 Tigerair Taiwan官網：https://www.tigerairtw.com/zh-tw

此次濟州島行程參考如下：

DAY 1

台灣-濟州 － 午餐 화목원花木園鄉土料理 －한담산책로 漢潭涯月海岸巡禮 – 지금이순간카페現在這一瞬 咖啡 － 9.81파크 9.81PARK重力賽車 －晚餐 고길Gogil黑豬肉烤肉

住宿：Grand Hyatt Jeju 濟州君悅酒店

DAY 2

토토아뜰리에 toto atelier手作甜點 －午餐 만족한상회滿足的商會帶魚料理 － 주상절리대(중문대포해안)大浦海岸柱狀節理帶 － 사우스쇼어South syoeo咖啡廳 － 새연교新緣橋 － 매일올레시장西歸浦每日偶來市場 － 晚餐: 싼싱쉐 해물 수프三姓穴海鮮湯

住宿：Grand Hyatt Jeju 濟州君悅酒店

DAY ３

하멘Wedding Hamen韓服租借-拍攝地1 광치기해변 廣式其海邊-拍攝地2 성읍민속마을 城邑民俗村－午餐: 제주칼국수 장수상회濟州刀削麵 長壽商會 － 스누피가든史努比庭園 － 제주난타濟州亂打秀

住宿：Grand Hyatt Jeju 濟州君悅酒店

DAY ４

早上返台

回程的濟州島機場，望日後能夠再現滿滿觀光人潮，濟州島是那麼棒的地方。

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台灣虎航 Tigerair Taiwan是台灣國內首家低成本航空，主打以經濟優惠價格提供旅客們新型態的旅遊方式，2013年12月華航集團邁入第56年同時，正式宣布進軍低成本航空服務，並與新加坡虎航集團『Tigerair』合資成立台灣虎航『Tigerair Taiwan』而這次台灣虎航 Tigerair Taiwan濟州島行也是我人生第二次搭乘低成本航空，短短100分鐘就抵達濟州島機場，我覺得超快的，台灣虎航 Tigerair Taiwan櫃檯在桃園機場第一航廈七號櫃台，建議大家請提早2小時到機場報到比較妥當。

台灣虎航 Tigerair Taiwan位在 桃園國際機場第一航廈，日本，韓國，泰國航線，其亞洲航點也都多了都是大家熱愛的旅遊國家！！以往的旅行，我大部分都是搭乘其他航空旅行，所以也算是第二次來到 桃園國際機場第一航廈，建議出國最少要提早2小時到機場報到喔，尤其是旅遊旺季，最好提早三小時報到比較安全，我自己的習慣都是提早三小時到機場，掛好行李後，找間餐廳吃個飯再慢慢逛免稅店再去候機室等候。

登機啦～

出遊必須網路順暢～

機票搶好了️接下來就要開始準備最便利的上網商品啦！

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滿位！我本來想拍空景，結果站起來看到這畫面，是好久不見的飛機客滿畫面，有點溫馨，然後有亮點『台灣虎航董事長正看著我ＸＤ』我們這一趟飛行，是搭乘台灣虎航 Tigerair Taiwan Airbus A320neo最新的機型，位置採左三右三設計，椅子全面邊薄且更挺，空間上也比以往來的舒適許多，我覺得更甚之前搭的機型。

台灣虎航 Tigerair Taiwan座位介紹：

上面剛提到台灣虎航 Tigerair Taiwan有分三種座位。

1-虎舒適tigercomfort，在機艙內前面第1排『真的可以把腿伸長的空間，另外在後方第12、13排 也是虎舒適位置，但12、13排為安全走道』

官網價＄650/ 客服＄750/ 櫃台＄750『台幣』

2-虎快客 tigerquicker 第2-4排 『想快速下飛機就選這個』

官網價＄350/ 客服＄400/ 櫃台＄400『台幣』

3-虎厝邊 tigerbuddy 第5-11排／14排－30排『要跟家人朋友坐在一起或著你喜歡靠窗靠走道，都必須先預選標準座位』

官網價＄190/ 客服＄240/ 櫃台＄240『台幣』

『航班資訊價位以台灣虎航官網實際更動為主』

我去程是搭虎厝邊的位置，阿不就還好我體重減了20公斤，不然我真的會卡死，桌子部分，比較高大或者巨大的旅客，可能會感到有點擠，但可以使用，上面設有冷氣孔與閱讀燈，可以依照自己需求使用。每個座位上皆附有機上安全須知說明，菜單，免稅商品目錄等。

台灣虎航 Tigerair Taiwan每個座位前方都設置有USB充電插座及iPad平板電腦擺設架，方便在旅途過程中需要使用電子設備的旅客。

機上餐點部分，一般傳統航空因為票價包含了所有機上服務，所以我大部分都不太會去注意飛機餐吃什麼，飲料喝什麼的問題，但第一次搭乘台灣虎航 Tigerair Taiwan，我出發有特別先上網查詢機上餐點，發現台式餐點居多，然後我建議如果自己有特別想吃那一道餐點的話，可以先事先訂購，因為如果臨時在飛機上想加點是無法的，只能選擇當日餐點或者購買泡麵了，然後餐點由於是事先加購，所以到時候給餐方式是以網路訂餐的乘客為第一優先順序為主，網路訂餐需3天前預購，當天在飛機上臨時點餐則是以現金/刷卡為主，可以接受 台幣 ，美金，日幣 新加坡幣，人民幣『但注意找零是以台幣為主喔』，所以我覺得還是事先訂購餐點比較好啦，免稅的話，可以使用刷卡。

這次的餐點是台灣虎航 Tigerair Taiwan與榮獲 小小廚神美國版 第八季冠軍的台裔女童朱如茵小廚神Liya，且特別為短程航線與長程航線設計餐點，另外若需要其他機上餐點的旅客，也可以事先在台灣虎航 Tigerair Taiwan的官網先預訂起來，，台灣虎航 Tigerair Taiwan不是一般我們搭乘的傳統航空，票價有包含機上餐點與視聽娛樂服務，較彈性的行李公斤數等，想吃東西但又搭廉航，那就是現在網路上訂好餐，基本上廉價航空大多禁止外食上機『水/嬰幼兒食品特殊需求食品除外』，位置要坐的舒適，那就是多付一些些費用讓自己舒服，怕買太多伴手禮，行李過重，那也是一樣事先或是起飛前24小時官網加購行李公斤數，出國遊玩 開心自在舒服最重要。

聯名餐點介紹：

少一杯蛤蜊飯糰套餐 310元 / 預購260元

我喜歡！！這一顆飯糰優秀而且是熱呼呼的飯糰，喜愛重口味的旅客會愛上這顆讓我一顆吃不飽的飯糰，因為越吃越涮嘴，蛤蜊肉多且醬汁微辣，一口接一口，再搭配套餐附送的台灣虎航限定的Lemon+C氣泡飲以及3入小泡芙，真的是有甜有鹹有，我覺得台灣虎航限定的Lemon+C氣泡飲很好喝，香草小泡芙若餅皮再酥脆一些，會更棒。

香腸炒飯飯糰套餐 310元 / 預購260元

回程是吃香腸炒飯飯糰套餐，也許是少一杯蛤蜊飯糰實在太讓我有印象，我私心愛少一杯蛤蜊飯糰多一點。

『餐點品項依季節有所不同，實際以台灣虎航 Tigerair Taiwan 供應為主』

咻一下～我們就抵達濟州島啦，一走出機場回頭看，是韓劇我們的藍調時光裡李姃垠飾演鄭恩喜要去首爾找好友的場景，所以我走出來特別有感。濟州島是在200萬年前因為海底火山爆發而形成的島嶼，島上有許多自然景觀生態，著名的漢拿山自然保護區，成山日出峰凝灰錐等都有登錄世界遺產，重點濟州島美食真的有夠厲害好吃，黑豬肉與帶魚料理和海鮮相當知名，然後又不貴！也難怪有『韓國夏威夷』之稱，不僅海外旅客愛來，連韓國人自己也非常喜歡，這幾年因為 韓綜 孝利的民宿，吃貨與阿毛來此拍攝而聲名大噪。

在濟州島機場，有許多當地觀光資訊，需要可以自行取用。

濟州島吉祥物-石頭爺爺：

眼睛突出，鼻子粗又大，嘴巴緊閉是招牌模樣，濟州島上也有許多禮品店會販售石頭爺爺的商品，且在島上隨處可見石頭爺爺的雕像，看到石頭爺爺不妨摸摸他，摸鼻子說是包生男，摸肚子和手是升官發財，摸肩膀是健康，所以吸引很多韓國已婚人士前來濟州島摸摸石頭爺爺，其實就跟台灣許多廟宇那樣，摸雕像保平安之意。

第二次來韓國，原以為會是首爾或是釜山，結果是之前看韓劇而很想前往的濟州島，實在非常開心但又很緊張，畢竟自己真的對韓國不太熟悉。

店家/景點資訊

店家名稱：台灣虎航 Tigerair Taiwan

所在地址：臺灣337桃園市大園區航站南路9號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：02-77531088

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

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