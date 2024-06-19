日本鹿兒島是一個充滿魅力、有著深厚歷史文化，以及自然景觀的旅遊勝地，有屈指可數的活火山櫻島、神聖氛圍的霧島神社、飄散歷史氛圍的仙巖園等。不僅如此，鹿兒島周邊還有宛如仙境的世界自然遺產屋久島和奄美大島，美不勝收讓人感到驚艷不已。九州鹿兒島以豐富的地熱聞名，也是日本溫泉第二多的地方，別忘了體驗當地的天然溫泉，享受泡湯的樂趣。本篇鹿兒島自由行攻略，快來一起規劃鹿兒島一日遊要去哪裡玩吧！

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鹿兒島自由行｜鹿兒島介紹

位於日本九州的最南端的鹿兒島（Kagoshima）其實並不是一個獨立的島嶼，這裡氣候十分溫和，擁有許多天然資源，例如活火山櫻島、指宿砂浴溫泉、霧島溫泉，及世界自然遺產奄美大島及屋久島等離島，也是安排日本九州自由行的推薦區域。

鹿兒島自由行【鹿兒島交通】

九州鹿兒島自由行交通怎麼安排？小編整理常見的鹿兒島交通方式，不論搭乘飛機、JR九州、高速巴士，甚至郵輪前往鹿兒島，或是鹿兒島內的市電、City View觀光巴士等大眾交通工具，以及租車自駕或包車一日遊，連同鹿兒島交通票券優惠，超詳盡介紹給你！

鹿兒島自由行【鹿兒島景點】

鹿兒島親子景點｜鹿兒島水族館

來到鹿兒島，一定要來感受「鹿兒島水族館」的魅力。鹿兒島水族館是在九州這帶大規模水族館，展示的海洋生物都是來自鹿兒島的港灣的生物。因這邊位於全球第二大洋流「黑潮」的必經之處，讓這裡的海洋生物非常豐富，也有少見的鯨鯊與鮪魚等順著黑潮洄流的大型魚類。除了巨大水槽「黑潮大水槽」之外，還有色彩鮮豔的「西南諸島海域」、珍貴的「薩摩羽織蟲」展示區，值得細細探索喔！

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鹿兒島景點推薦｜城山公園展望台

「城山公園展望台」坐落於城山公園，是一個可以俯瞰整個鹿兒島市區、鹿兒島灣和橫跨海面的櫻島火山極佳觀景點。天氣好的時候，更可以清晰地欣賞城市景觀和自然風光。這裡也是賞夜景的絕佳地點，夜幕降臨時，可以看到鹿兒島市區燈火璀璨，浪漫又迷人。無論是白天還是晚上，城山公園展望台都是遊覽鹿兒島的理想場所，絕對值得一遊。

鹿兒島必訪景點｜仙巖園

鹿兒島的仙巖園，是一座鹿兒島具代表性、充滿歷史氛圍的庭園，在江戶時代，本是島津家的別邸，也曾是薩摩藩的政治中心，現為世界文化遺產。仙巖園雖是庭園，但沒有日本庭園常見的人工造景，而是以庭櫻島火山為假山、以鹿兒島灣為池塘的雄偉庭園，四處散發著悠久的歷史氛圍，且精緻景觀、樹木蔥翠，一年四季都有不同的花朵盛開。櫻花季時，這邊的櫻花盛開，優美的場景，更是讓人流連忘返。

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鹿兒島活火山｜櫻島

活火山「櫻島」，位於鹿兒島灣上，是九州地區最具代表性的自然景觀之一，也是少數可以近距離欣賞活火山景觀的地方。推薦可以乘坐「櫻島渡輪」，從鹿兒島市港口出發，約15分鐘就能抵達櫻島。在櫻島上，更是推薦搭乘「櫻島觀光巴士」環島一周，讓巴士帶著你遊覽島上的壯麗景點，包括離火山口最近的「湯之平展望所」、可以泡足湯的櫻島熔岩海濱公園等。

櫻島 地址：日本〒891-1420 鹿兒島縣鹿兒島市櫻島赤水町 營業時間： 24 小時

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霧島景點推薦｜霧島神宮

霧島神宮是一座歷史悠久的神聖寺廟，更是南九州最大、鹿兒島第一座的國寶級神宮。位於霧島山的半山腰，面向高千穗峰，離高千穗牧場僅10分鐘車距，這裡因綿延的山峰及天然溫泉的熱氣，讓這座山宛如一座島，而名為霧島。霧島神宮以有著巨型鳥居、細緻的彩色浮雕、以及「天孫降臨之地」而聞名，周圍壯麗的自然景觀所環繞，如同一個寧靜的庇護所，讓人身心得到放鬆、淨化。

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南九州景點推薦｜釜蓋神社

來釜蓋神社考驗你的平衡感吧！釜蓋神社是一座臨海的神社，本名「射楯兵主神社」，特殊的祈福方式，以頭頂鍋蓋的方式祈福，聽說只要頭頂著古時做釜飯的釜蓋，順利地由鳥居位置走到神壇前許願，願望就能成真。雖然距離只有10公尺，但是路途的階梯可是大大增加了難度，不過如果失敗了，是可以重新挑戰的，不要放棄唷！

南九州景點推薦｜番所鼻自然公園

「番所鼻自然公園」位於南九州南端沿海，是眺望有「薩摩富士」之稱的「開聞岳」美景的最佳之地，有著壯麗的海岸線和海浪景觀，更是被繪製日本地圖的井野忠敬稱讚為「世界上最壯觀的景色之一」的景點。不僅如此，番所鼻自然公園也是象徵「幸運、安產」的海馬的棲息地，所以來到這裡，別忘了敲響「海馬幸運之鐘」、以及參觀日本唯一的海馬養殖場「海馬之家」。

指宿景點推薦｜指宿砂浴砂樂會館

「指宿砂浴砂樂會館」特別的「沙浴」，是世界唯一的天然砂蒸溫泉。特別的指宿溫泉，是躺在有天然地熱的沙灘上，有專人把你用沙子覆蓋起來後，身體會因為溫暖的沙子包覆，血液暢通、冒出大量的汗水，加速身體代謝，讓全身舒暢、消除疲勞。少見又特別的全身埋沙服務，很值得體驗看看喔！

世界自然遺產｜屋久島

屋久島是位於日本九州南部的一座美麗島嶼，被列為世界自然遺產，也是吉卜力「魔法公主」電影的靈感來源。這裡降雨豐沛、90%都被蓊鬱的森林覆蓋，有著多樣的生態系統和令人驚嘆的自然景觀。屋久島最著名的景點，包括了著名的7000年以上古老大樹「繩文杉」、魔法公主取景地「白谷雲水峽」、心型樹洞「威爾遜樹樁」等，是很適合放鬆身心、探索自然美學的山林聖地。

屋久島 地址：日本鹿兒島縣熊毛郡屋久島町

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世界自然遺產｜奄美大島

如果說屋久島美的是碧綠蒼翠的森林，那奄美大島的美，便是那如寶石般鈷藍琉璃的海岸了！鹿兒島的離島之一—「奄美大島」，位置在更南方、日本九州與沖繩之間，也是奄美群島中，最大的一座島嶼。相較於屋久島的寧靜沈穩，奄美大島給人一種南方那活力又熱情的感覺。環境優美，有著日本第二大紅樹林、也可以泛舟、浮潛等，很適合來這裡享受悠閒的海灘時光。

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鹿兒島自由行【鹿兒島住宿】

鹿兒島溫泉飯店｜鹿兒島城山酒店

坐落在城山公園附近，海拔約108公尺的半山腰上，是一間可以俯瞰鹿兒島市的壯麗景色，以及櫻島火山的日出美景的高級飯店。在這邊，可以邊飽覽美景、一邊享受有著清澈透明的泉質的露天風呂。細緻高級的鹿兒島特色餐點，處處都不馬虎。是一間讓人放鬆享受的星級飯店。

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鹿兒島溫泉飯店｜天然溫泉霧櫻之湯 Dormy Inn 鹿兒島

是一家以溫泉為主題的舒適旅館，位置在天文館、高見馬場一帶，交通方便、有著在市區就能泡溫泉的優點。這裡走簡約的風格，房間小巧舒適，晚上還有提供暖心的宵夜拉麵，不怕肚子餓～

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鹿兒島中央站住宿｜鹿兒島JR九州飯店

位置就在JR鹿兒島中央站旁，與車站相通的特點，交通位置十分方便。而且飯店旁邊餐廳、超商、商店都一應俱全，有些房間還可以看到摩天輪。鹿兒島JR九州飯店價格平實、房間整潔乾淨，是許多人來鹿兒島旅遊的首選。

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鹿兒島中央站住宿｜索拉利亞西鐵飯店鹿兒島

位置在JR鹿兒島中央站對面、跟機場巴士站在同一棟。從JR鹿兒島中央站也有地下連通道，交通、機能都很方便。這間是西鐵飯店集團中索拉利亞系列的其中一間，同樣走都會風格的設計，讓人感覺時尚又優雅。

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鹿兒島天文館通住宿｜鹿兒島天文館里士滿飯店

位置在鹿兒島鬧區—天文館商店上，是Richmond 系列中的的商務型飯店，走簡單便利、小巧乾淨的路線。飯店附近就有藥妝店、堂吉訶德，購物血拼也很方便方便，總體來說是一間ＣＰ值很高的飯店喔！

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鹿兒島天文館大和 Roynet 飯店 PREMIER

同樣在天文館鬧區的，位於CenTerrace天文館購物中心樓上，樓下就是市電跟巴士站牌，距離天文館商店街也很近，交通、購物、美食一應俱全。房間明亮、乾淨整潔，是一間地點絕佳的飯店。

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鹿兒島自由行【鹿兒島美食】

鹿兒島美食街｜鹿兒島屋台村

鹿兒島屋台村就在鹿兒島中央站附近，是來到鹿兒島必吃的地方，位於不會日曬雨淋的轉運站地下街，18間攤販式餐廳聚集，鹿兒島薩摩料理、黑豬肉、黑牛肉等，從鹿兒島的鄉土美食到創新料理都有。這裡充滿人情味，不被語言阻隔所拘束，如果你喜歡熱鬧、交朋友，不要錯過來到這邊跟當地人一起把酒言歡！

鹿兒島黑豬｜黒豚料理 あぢもり

鹿兒島以黑豬肉料理聞名，「黑豚料理 あぢもり」（Ajimori）就是一家提供精湛的黑豚料理餐廳，從昭和53年（西元1978年）開始推廣黑屯料理至今，可以說是一間有名的老字號了。這裡最出名的就是他的涮涮鍋，將黑豬肉涮進清爽的湯底中輕輕飄動，涮熟後品嚐，滑嫩鮮甜的口感，讓人無法忘懷。除了涮涮鍋，炸豬排也是很多人讚賞的品項。

鹿兒島黑牛｜燒肉本舗 新村畜產

鹿兒島「燒肉本舖 新村畜產」雖然位於鄉間，但卻是一家享譽盛名的鹿兒島和牛餐廳。鹿兒島是日本國內最大和牛生產地，讓這裡的和牛新鮮好吃，肉品高品質，又比台灣價格低廉。口味豐富、香氣四溢的黑毛和牛燒烤，如果搭配上日式燒酒，解膩順口，可是一大享受呀！

黑薩摩雞肉｜みやま本舗

說到鹿兒島的黑薩摩雞肉，這邊推薦鹿兒島的「みやま本舗」（Miyama Honpo）。みやま本舗已經有30餘年的歷史，在鹿兒島有四間分店。以畜牧業聞名鹿兒島，雞肉刺身也是這邊的特色美食，更聞名於九州各地。新鮮的雞肉刺身，水份豐富、口感細緻幼滑，當作生魚片品嚐，或是在櫻島熔岩石上烤，都非常好吃，搭配店家特製的秘密醬汁，風味獨特，來到鹿兒島不要錯過了唷。

鹿兒島鰻魚｜鰻魚松重

鰻魚松重（うなぎの松重，Matsujyu Unagi）是鹿兒島相當有名氣的鰻魚餐廳，已經開業逾80年了。使用鹿兒島大隅半島的鰻魚，由店家親自開背、白燒、蒸熟之後，再裹上秘製醬汁烘烤，讓鰻魚口感蓬鬆好吃，配上被醬汁包裹的白飯一起入口，更是一絕。鰻魚定食的味噌湯，很多人都推薦肝味噌湯，與鰻魚飯很搭喔！

鹿兒島拉麵｜豚とろ

「豚とろ」（Tontoro）是一間有名的鹿兒島拉麵，在鹿兒島有三間分店。豚とろ拉麵是使用珍貴的「豬頸肉」製成「自家製豬頸肉叉燒」，搭配用豬、雞骨、柴魚等材料熬製而成的湯底，以及鹿兒島經典的中粗麵，吃起來口感豐富、豐厚濃郁，麵條彈牙、叉燒軟嫩，是一間不容錯過的鹿兒島特色拉麵。

鹿兒島甜點｜天文館無邪氣本店

天文館無邪氣本店的「白熊刨冰」，是一間開業70年以上，鹿兒島非常知名的甜品店。招牌的白熊冰，是在軟綿的刨冰上，淋上香醇可口的自製蜂蜜牛奶醬，點綴各式各樣的水果和果凍，看起來可愛又繽紛，吃起來清爽可口，讓你口裡與心頭都感覺甜甜的～

鹿兒島特色美食｜唐船峽流水素麵

炎炎夏日，在夏季溪谷間品嚐流水素麵，可說是愜意又享受。日本的流水素麵，原是把竹子劈成兩半當作軌道，源頭接著冷泉水，讓麵團像火車般順水流下，而想吃的人則是利用筷子，將流動中的麵一把夾起。但鹿兒島的流水素麵發源地「指宿市唐船峽」，則是把流水素麵放在圓形的透明流水機裡延圈轉動，特別又創新。除了水質清澈甘甜的流水素麵之外，這邊烤魚、壽司也很美味唷。

鹿兒島自由行【鹿兒島必買】

鹿兒島伴手禮

薩摩蒸氣屋「卡士達蛋糕」

薩摩蒸氣屋是鹿兒島很有名的和菓子伴手禮店，在鹿兒島有非常多間的分店。其中最有名的，就是他的卡士達蛋糕（かすたどん，又名卡士達頓），由軟綿的海綿蛋糕，裡面夾著鹿兒島雞蛋製成的卡士達醬做成的蒸菓子，口感鬆軟，溫和的味道，讓大人小孩都十分喜愛。

明石屋「輕羹饅頭」

明石屋從1854年開業，是在鹿兒島的百年老店，是鹿兒島名產「輕羹」的專賣店。輕羹是用糯米粉、山藥、砂糖三種食材製成的甜點，單純樸實的味道以及蓬鬆有彈性的口感，帶著淡淡的山藥清香。而裡面包裹餡料的「輕羹饅頭」，增加了不同的風味，值得一嘗，也很適合當作伴手禮。

揚立屋「薩摩炸魚餅」

揚立屋是一間販售薩摩炸魚餅的店家，使用精選當地魚肉製成魚漿炸成，吃起來口感有點像甜不辣，搭配起司、玉米、毛豆等多種口味。除了有冷藏帶回家加熱的盒裝以外，也可以購買現炸的炸魚餅，熱熱吃下更是美味。

薩摩燒酎

愛喝酒的你，來到鹿兒島可不要錯過鹿兒島的「薩摩燒酎」。薩摩燒酎，其實就是地瓜燒酒（芋燒酎），因為鹿兒島盛產地瓜（薩摩芋），讓薩摩燒酎有著濃郁的地瓜香氣，直接喝，兑冰塊或冷熱水，都有不同的風味及口感。鹿兒島也有許多的薩摩燒酎酒廠，在挑選薩摩燒酎時也可以考慮去參觀喔！

鹿兒島購物

鹿兒島天文館通商店街

鹿兒島天文館通商店街是鹿兒島最繁華的商店街，各式餐廳百貨林地，有名的黑豬涮涮鍋、白熊刨冰等都在這邊，也有各式各樣的伴手禮、紀念品店、服飾店、百貨公司、居酒屋、旅館等。商店街接到打造成拱廊，不怕颳風下雨，是來到鹿兒島必逛必買的地方喔。

鹿兒島AMU PLAZA

Amu Plaza就在鹿兒島中央通的樓上，是交通最方便的鹿兒島Outlet。Uniqlo、無印良品、big camera等各大品牌林立，6樓的摩天輪，更是可以浪漫的俯瞰鹿兒島景觀。逛到肚子餓的話，樓下也有各式各樣的餐廳，不小心就逛了一整天。

山形屋 鹿兒島本店

山形屋是1751年創業的老牌百貨公司，是鹿兒島具代表性的百貨公司。位於天文館一帶，充滿濃厚歷史風味的建築，裏面除了販售化妝品、服飾百貨之外，還有鹿兒島的傳統工藝品、鄉土特產等，頂樓也可以眺望櫻島美景，喜歡歷史人文氣息的朋友們，記得要把山形屋安排到行程裡喔！