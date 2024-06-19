有別於傳統常見的圓形披薩，義大利羅馬披薩則是承裝在烤盤上，隨剪隨吃的方塊造型是一大特色。

在鄰近永安市場捷運的巷弄中，有間義大利披薩師傅開的傳統披薩店，主打羅馬各式地道餐點，不僅披薩麵糰經由48小時的2次低溫發酵，連義式香腸也是親手製作，將最原汁原味的羅馬街邊美食帶給前往用餐的消費者。

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從捷運永安市場站走到「Pizza power」雖僅需十分鐘腳程，但因不在最熱鬧的美食集散區，且位於轉角處，所以並不是太容易注意到，目前造訪的客人大多為回流客。

若是要在現場享用，店前有一桌簡易的桌椅可以快速用餐，不過購買幾次下來，發現大多還是以外帶外送為主。

檯面上主要是以披薩為主，還有披薩餃、帕尼尼、千層麵等品項，每日口味售完為止，接近打烊時間幾乎一片難求，建議先使用line詢問及預訂，避免白跑一趟的窘境。

「Pizza power」的一大特色，即是採秤重的披薩計價方式，每塊皆是長方形而非圓形切片，這也是羅馬烤盤披薩的精隨，可依個人喜好隨剪隨拿隨吃，是十分接地氣的街邊美食。

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▲瑪格麗特切片披薩 $65/100克

▲蘑菇香腸起司切片披薩 $90/100克

由義大利老闆每日手工限量製作的烤盤披薩除了形狀特殊外，餅皮也和一般既定印象有差異。

麵糰經由48小時2次低溫發酵，雖看似薄脆款，但實際咀嚼起來還是帶有Q度，外酥內軟的口感十分迷人。

瑪格麗特，是我很喜歡的披薩口味，簡單而純粹，餅皮也不會因為過多餡料而過於濕潤。主要原料僅有莫扎瑞拉起司、蘿勒與番茄，番茄糊為店家自製，清爽偏酸不厚重，搭配起司的鹹香奶味與蘿勒的清香很是合拍；蘑菇香腸起司的多汁爽脆與義式香腸的鹹香也是簡單的美味。

▲蕃茄起司披薩餃 $85

▲火腿起司披薩餃 $95

如果和我一樣喜歡小麥香氣以及咀嚼麵包Q勁的人，我認為披薩餃的口感更合你胃口。

番茄起司口味像是瑪格麗特的簡單版，而火腿起司吃起來味道更豐富些，也更有飽足感，這兩款我都挺喜歡。

▲火腿起司沙拉帕尼尼 $120

▲義式香腸沙拉帕尼尼 $140

帕尼尼的口感又跟披薩、披薩餃不太相同，氣孔較大，內層也較為濕潤，裡外口感差異更明顯，即使自己回烤也美味不減。

裏頭餡料多了新鮮葉菜與番茄，火腿起司是一如既往地清爽微鹹，我自己會當成假日早午餐或是簡單晚餐食用。

義式香腸這口味相較起來特別許多，與台式或德式香腸有著截然不同的口感與滋味。

除了使用較粗的豬絞肉之外，還加入了大量的香料，所以香氣層次更豐富，且口味偏重。店家會先將香腸褪去腸衣，所以吃起來是粗絞肉的口感，整體鹹度較高，十分夠味。

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Pizza power / FB

地址：新北市中和區水源路102號（萊爾富對面）

營業時間：週二至週五15:00-19:00；週六11:00-19:00（週日週一公休）

※備註：僅收現金

（用餐日期：2024/4）



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