為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市大里區泰好吃了吧！免出國就能吃道地泰國菜 可訂位有包廂｜泰鑽泰式料理(台中大里泰式料理)

台中市大里區泰好吃了吧！免出國就能吃道地泰國菜 可訂位有包廂｜泰鑽泰式料理(台中大里泰式料理)

2024-06-19 17:25:10 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：107
share
窩客好文

YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：1117篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 大里區

造訪商家：

泰鑽
place台中市大里區永隆路251號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

  

台中大里道地泰式料理！永隆路超人氣熱門美食推薦、仁愛醫院、大買家美食

台中大里必吃美食泰鑽泰式料理

想吃台中道地泰式料理來這間 大里在地人口耳相傳的好味道

異國風感十足的泰式餐廳 闆娘將家鄉菜道地又真材實料的呈獻給來用餐的客人

提供經濟又實惠的餐點 道道堅持使用最新鮮的食材 並且嚴格把關

每一道都讓我們意猶未盡 難怪當天幾乎每桌都是老客人

讓人一試成主顧的泰式料理餐廳 喜愛泰料的小夥伴們相當值得一試

原文:泰鑽泰式料理｜泰好吃了吧！免出國就能吃道地泰國菜 可訂位有包廂。菜單價位(台中大里泰式料理) 

 

泰鑽泰式料理泰式餐廳在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:泰鑽泰式料理

泰鑽泰式料理電話:04-2407-1668

泰鑽泰式料理營業時間:上午11:00 - 下午1:00 、下午5:00 - 下午7:00 (周三公休)

泰鑽泰式料理 ＦＢ:點我

泰鑽泰式料理址:台中市大里區永隆路251號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以泰鑽泰式料理泰式餐廳為主

文章內有泰鑽泰式料理泰式餐廳地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

歡迎小夥伴們幫YUNO的粉絲團按讚

設定成『搶先看』才不會漏掉第一手美食資訊喔！

合作邀約事宜請洽E-MAIL v84454058@yahoo.com.tw或洽YUNO   粉絲團 &  line@ 私訊詢問

Instagram ID：yuno05199

泰鑽泰式料理位於台中市大里區永隆路251號

鄰近大里仁愛醫院、大買家  交通相當方便    

用餐空間相當寬敞舒適  主要為 兩至四人座位還有大圓桌座位 多人用餐也很適合 

非常有南洋風味的氣息 搭配特別的擺設、餐具更有泰味般的氣息 走的是家庭風泰式風格  

設有包廂空間 如果想要有點隱私空間也可以在訂位時先告訴店家

泰鑽泰式料理菜單價位

主要有泰式熱炒、咖哩類、涼拌、蒸、烤、炸類、湯品、主食、炒飯麵類、飲料及冰品

週一~五平日午餐時間還有平價個人簡餐 不只有常見的人氣泰式美食 

如有選擇障礙 也可以請熱情的闆娘推薦菜色   

常吃泰國菜的小夥伴們 一定對這樣的泰式餐具不陌生吧！

輕輕薄薄亮銀色的外表  外官有著特殊的花紋雕刻 用這樣的餐具吃飯 特別顯得泰式高貴典雅   

泰鑽泰式料理｜涼拌皮蛋

晶瑩剔透的皮蛋切片搭配香菜、高麗菜絲 淋上自製泰式醬！

不簡單的味覺饗宴 酸辣又開胃 在炎熱的夏天最適合享用     

泰鑽泰式料理｜月亮蝦餅

雖然月亮蝦餅常常能在泰式餐廳見到 其實是台灣人研發的菜色 

外層炸的金黃酥脆 泰鑽的月亮蝦餅誠意十足 相當的厚實飽滿 鮮蝦經過壓製與油炸成型

口感脆口有彈性 搭配酸甜的沾醬 趁熱享用超過癮 讓人一片接一片    

泰鑽泰式料理｜酸肉烘蛋

這是一道泰北料理   主廚在製作過程中 將酸肉和蛋液充分結合

雖然名字中帶有「酸」字 但實際上酸味並不明顯

反而能嚐到濃郁的蛋香和泰式風味 一上桌就讓人口水直流   護氣十足      

泰鑽泰式料理｜酸筍空心菜

這空心菜炒得相當爽脆 聞起來有很濃厚的酸筍特有香氣

微酸的滋味搭配空心菜   清爽又解膩   令人欲罷不能的白飯小偷！

就是這道菜讓ＹＵＮＯ 不得不多點上一碗泰國香米飯   

泰鑽泰式料理｜泰式烤霜降豬

霜降豬切成薄片 煎到小焦香    光是上桌時就香氣四溢 

肉質厚實鮮嫩 吃起來鹹甜涮嘴      搭配開胃的特調醬汁 

讓我們忍不住口水直流！  一上桌立馬被ＹＵＮＯ秒殺完畢    

 泰鑽泰式料理｜酸辣酥魚

以往YUNO都是點檸檬魚  這次來吃吃看酸辣酥魚   泰鑽選用的鱸魚個頭不小

搭配上酸辣醬汁、洋蔥、香菜及青菜點綴   在視覺與味覺方面格外繽紛有層次感

鱸魚炸得金黃香酥   肉質鮮嫩   讓人垂涎三尺！ 喜歡吃魚的小夥伴們來到這裡真的必點   

 泰鑽泰式料理｜酸辣海鮮湯

湯料相當豐富   內含花枝、蛤蠣、鮮蝦、洋蔥、金針菇與多種泰式香料食材一同熬煮

原本看到這湯頭濃郁的色澤 以為口味會比較刺激濃烈 但是喝起來意外地特別順口

沁酸之中帶著一抹辣香 完全不顯濃膩！一定要趁熱喝上一碗

 泰鑽泰式料理｜泰式奶茶＆椰子汁 

椰子汁喝起來清爽解膩 裡頭還吃得到切成小顆粒狀的椰子果肉   喝起來超爽口 

泰式奶茶 香甜又不膩口    濃、醇、香 濃郁的茶感 香氣誘人且獨特 

 泰鑽泰式料理｜摩摩喳喳

摩摩喳喳也是泰料必點的甜點之一    用料豐富

有波蘿蜜、紅毛丹、西米露....等 特別的是還有加入香瓜   是個相當棒的餐後甜點！

泰鑽泰式料理每道食物都在水準之上份量給得相當足

在口味方面也相當道地 價位也很合理

還有多人套餐的菜色組合可以選擇

推薦愛吃泰式料理的小夥伴們不妨可以來嚐鮮看看

YUNO聲明：

每個人的口味不盡相同 YUNO是以自身喜歡的美食作介紹

如果您跟我口味不同 也希望理性指教

YUNO的更多美食文章就在粉絲團

喜歡的話別忘記按個讚持續關注哦

如果您喜歡這篇文章，請幫我們按個讚吧!!

 

想看YUNO的更多文章請關注

YUNO的部落格   

YUNO的部落格:https://v84454058.pixnet.net/blog

YUNO的粉絲團:https://www.facebook.com/noya0519

YUNO的Line id@053tidin

YUNO的IG:yuno05199

YUNO的Telegram    id:yanonoya

合作邀約事宜請洽v84454058@yahoo.com.tw或洽   粉絲團   ＆    @053tidin   私訊詢問

 

歡迎加入YUNO的粉絲團唷!!  

YUNO喜歡用照片記錄自己的生活

再次感謝大家的收看唷!希望大家會喜歡這次的分享  

 

也歡迎分享 讓更多人知道YUNO唷~~

您的鼓勵是YUNO最大的動力 

請幫YUNO按個或回應一下吧!! 

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
    窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

    檢舉
    share
    chevron_left

    苗栗縣苗栗市老字號傳承一甲子的好滋味！必點噴

    桃園市中壢區嗑私廚不必再湊人啦！色香味俱全無

    chevron_right
    推薦商品
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    keyboard_arrow_up