台中大里道地泰式料理！永隆路超人氣熱門美食推薦、仁愛醫院、大買家美食



台中大里必吃美食「泰鑽泰式料理」

想吃台中道地泰式料理來這間 大里在地人口耳相傳的好味道

異國風感十足的泰式餐廳 闆娘將家鄉菜道地又真材實料的呈獻給來用餐的客人

提供經濟又實惠的餐點 道道堅持使用最新鮮的食材 並且嚴格把關

每一道都讓我們意猶未盡 難怪當天幾乎每桌都是老客人

讓人一試成主顧的泰式料理餐廳 喜愛泰料的小夥伴們相當值得一試

原文:泰鑽泰式料理｜泰好吃了吧！免出國就能吃道地泰國菜 可訂位有包廂。菜單價位(台中大里泰式料理)

泰鑽泰式料理泰式餐廳在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:泰鑽泰式料理

泰鑽泰式料理電話:04-2407-1668

泰鑽泰式料理營業時間:上午11:00 - 下午1:00 、下午5:00 - 下午7:00 (周三公休)



泰鑽泰式料理 ＦＢ: 點我

泰鑽泰式料理地址:台中市大里區永隆路251號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以泰鑽泰式料理泰式餐廳為主

文章內有泰鑽泰式料理泰式餐廳地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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泰鑽泰式料理位於台中市大里區永隆路251號

鄰近大里仁愛醫院、大買家 交通相當方便

用餐空間相當寬敞舒適 主要為 兩至四人座位還有大圓桌座位 多人用餐也很適合

非常有南洋風味的氣息 搭配特別的擺設、餐具更有泰味般的氣息 走的是家庭風泰式風格

設有包廂空間 如果想要有點隱私空間也可以在訂位時先告訴店家

泰鑽泰式料理菜單價位

主要有泰式熱炒、咖哩類、涼拌、蒸、烤、炸類、湯品、主食、炒飯麵類、飲料及冰品

週一~五平日午餐時間還有平價個人簡餐 不只有常見的人氣泰式美食

如有選擇障礙 也可以請熱情的闆娘推薦菜色

常吃泰國菜的小夥伴們 一定對這樣的泰式餐具不陌生吧！

輕輕薄薄亮銀色的外表 外官有著特殊的花紋雕刻 用這樣的餐具吃飯 特別顯得泰式高貴典雅

泰鑽泰式料理｜涼拌皮蛋

晶瑩剔透的皮蛋切片搭配香菜、高麗菜絲 淋上自製泰式醬！

不簡單的味覺饗宴 酸辣又開胃 在炎熱的夏天最適合享用

泰鑽泰式料理｜月亮蝦餅

雖然月亮蝦餅常常能在泰式餐廳見到 其實是台灣人研發的菜色

外層炸的金黃酥脆 泰鑽的月亮蝦餅誠意十足 相當的厚實飽滿 鮮蝦經過壓製與油炸成型

口感脆口有彈性 搭配酸甜的沾醬 趁熱享用超過癮 讓人一片接一片

泰鑽泰式料理｜酸肉烘蛋

這是一道泰北料理 主廚在製作過程中 將酸肉和蛋液充分結合

雖然名字中帶有「酸」字 但實際上酸味並不明顯

反而能嚐到濃郁的蛋香和泰式風味 一上桌就讓人口水直流 護氣十足

泰鑽泰式料理｜酸筍空心菜

這空心菜炒得相當爽脆 聞起來有很濃厚的酸筍特有香氣

微酸的滋味搭配空心菜 清爽又解膩 令人欲罷不能的白飯小偷！

就是這道菜讓ＹＵＮＯ 不得不多點上一碗泰國香米飯

泰鑽泰式料理｜泰式烤霜降豬

霜降豬切成薄片 煎到小焦香 光是上桌時就香氣四溢

肉質厚實鮮嫩 吃起來鹹甜涮嘴 搭配開胃的特調醬汁

讓我們忍不住口水直流！ 一上桌立馬被ＹＵＮＯ秒殺完畢

泰鑽泰式料理｜酸辣酥魚

以往YUNO都是點檸檬魚 這次來吃吃看酸辣酥魚 泰鑽選用的鱸魚個頭不小

搭配上酸辣醬汁、洋蔥、香菜及青菜點綴 在視覺與味覺方面格外繽紛有層次感

鱸魚炸得金黃香酥 肉質鮮嫩 讓人垂涎三尺！ 喜歡吃魚的小夥伴們來到這裡真的必點

泰鑽泰式料理｜酸辣海鮮湯



湯料相當豐富 內含花枝、蛤蠣、鮮蝦、洋蔥、金針菇與多種泰式香料食材一同熬煮

原本看到這湯頭濃郁的色澤 以為口味會比較刺激濃烈 但是喝起來意外地特別順口

沁酸之中帶著一抹辣香 完全不顯濃膩！一定要趁熱喝上一碗

泰鑽泰式料理｜泰式奶茶＆椰子汁

椰子汁喝起來清爽解膩 裡頭還吃得到切成小顆粒狀的椰子果肉 喝起來超爽口

泰式奶茶 香甜又不膩口 濃、醇、香 濃郁的茶感 香氣誘人且獨特

泰鑽泰式料理｜摩摩喳喳

摩摩喳喳也是泰料必點的甜點之一 用料豐富

有波蘿蜜、紅毛丹、西米露....等 特別的是還有加入香瓜 是個相當棒的餐後甜點！

泰鑽泰式料理每道食物都在水準之上份量給得相當足

在口味方面也相當道地 價位也很合理

還有多人套餐的菜色組合可以選擇

推薦愛吃泰式料理的小夥伴們不妨可以來嚐鮮看看