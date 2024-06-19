台北唯一露營風戶外烤肉派對就在朱里昂法式廚房！地點在陽明山美軍宿舍群文化大學周邊，包場環境很適合一群朋友聚會或是慶生來這裡嗨，可以解放靈魂盡情吵鬧不怕吵到別人～有夠快樂！餐點附的食材雞豬牛通通有！還有海鮮、水果、酒水飲料和小點心，品項超豐富！快揪朋友來場從未有過的party吧

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環境介紹

▼朱里昂就位在陽明山上美軍宿舍群，開車會比較容易抵。坐交通工具的話需要從士林節站出來再轉公車。朱里昂法式廚房離文化大學也很近，用餐完後還可以散步去文化大學欣賞夜景。

▼外觀是非常美式的那種小木屋，看起來很溫馨（男友還說他要跟玫瑰花拍照XD）

▼開車來的話用餐有提供免費停車位，就在餐廳斜對面步行大概三分鐘的距離。而且這家也寵物友善餐廳～可以落地需要牽繩

▼朱里昂的戶外區也美了吧～今天是和朋友來包場戶外烤肉趴體，佈置的很有美式風格耶！最多可以容納10～15人，不論是和朋友聚餐還是過生日都很適合

▼把氣球掛上去整個超有過生日氛圍

▼可愛的露營風矮桌和矮椅都很有feel，一踏進來整個氛圍都讓人感到放鬆

▼竟然還有一大台美式戶外型烤爐，真的完全就跟我在加拿大時在後院烤肉一樣～突然回憶湧現XD

▼天色暗下來後點亮燈泡也太美！很推薦大家包場可以選擇下午的時段，這樣白天晚上的氛圍都可以感受到

▼朱里昂餐廳很大，每個角落都好拍！

▼除了今天包場的戶外露營區，裡面的用餐環境超美！推開門發現別有洞天～挑高的空間充滿木造很有溫暖的氛圍感。一瞬間很像來到歐洲耶

▼連平日下午非用餐時間都滿多人的耶！

▼每一個角落都充滿了溫馨的感覺～

▼朱里昂最有名的火爐區！冬天的時候是真的可以燒柴火取暖的唷！決定冬天再來一次～

【朱里昂戶外烤肉區包場四小時價位】

▼兩種價位

◻️10～15人份烤肉方案 原價$22000 優惠價$16999

◻️5～8人份烤肉方案 原價$11000 優惠價$8888

◻️加購專人烤肉服務$2000

朱里昂戶外烤肉餐點品項

▼食材超級多！包準吃得飽～海陸大餐還有酒水飲料和水果，品項超豐富

10~15人份烤肉含以下品項：

烤肉區：

◻️生食干貝10粒 ◻️墨魚4隻 ◻️大草蝦20尾

◻️頂級紐約客牛排2塊 ◻️孜然醃雞腿6隻

◻️厚切豬五花3斤（照燒/韓式辣醬/椒鹽）

◻️厚牛五花3斤（照燒/椒鹽）◻️台灣香腸1斤

◻️炭燒肋排燉菜鍋1份



熟食+水果拼盤+酒水醬料：

◻️軟式法國麵包 ◻️墨西哥玉米脆片 ◻️青醬起司烤餅3大片

◻️蕈菇小點心10片 ◻️鮭魚小點心10片

◻️季節蔬果大拼盤 1份

◻️水果茶5公升◻️微甜氣泡酒4瓶

▼派對是絕對需要酒精助興的！酒類有提供微甜氣泡酒、和紅酒可以選擇喔！另外還有一大壺朱里昂自製的水果茶。

▼哈哈哈哈男友只能看不能喝XD 提醒開車不喝酒喔！

▼氣泡酒打開噴出來更有開趴體的儀式感～全場超級歡樂！水果茶我大推！裡頭加入多種新鮮水果和果醬、整體甜度適中又不膩口，真的會讓人一杯接一杯耶～即便是不能喝酒的人喝水果茶也快樂

▼朱里昂的戶外烤肉派對真的很有美式風格耶～入場時就看到食材擺放的整整齊齊，擺盤很用心～一看到就讓人好期待等等開吃ＸＤ

▼光是烤肉區的食材就超豐富！牛、豬、雞都有，吃過後覺得肉質都相當好很厚實有口感，不是那種便宜的薄片肉片～超讚！而且肉都已經醃好，烤完直接吃就相當入味

▼牛肉有一整大塊的原塊頂級紐約客牛排，食材也太高級！還有厚牛五花肉，醃料是照燒/椒鹽口味

▼還有雞腿肉塊，每塊都相當厚實！醃料是孜然、咖哩口味～

▼豬肉的部分有厚切豬五花，口味有照燒/韓式辣醬/椒鹽

▼海鮮有生食干貝、大草蝦、墨魚，都非常新鮮！而且這個干貝會不會太大啦～連蝦子都剝殼好了超貼心！另外還有多汁Q彈的台灣香腸

▼現場除了可以自己享受烤肉的樂趣，也可以加價$2000就有專人烤肉服務喔！將食材掌握到最適合的熟度，只要出一張嘴吃美食喝酒真的很快樂～

▼頂級紐約客牛排也是這次烤肉的重頭戲！！一整塊的牛肉放上烤爐上氣勢十足～這次請專人代烤，外焦裡面還是粉嫩嫩的顏色。原塊肉非常厚實但口感軟嫩不硬柴～好好吃呀

▼牛五花、豬五花肉片本身就有醃料，烤完後直接吃就很入味

▼炭燒肋排燉菜鍋超級！超級！超級讚！幾乎是所有人一吃到就會直呼「好好吃～」肋排燉了很久但是卻非常軟嫩不乾柴，吸飽醬汁後有夠美味。裡面還有玉米、櫛瓜、杏鮑菇、甜椒、洋蔥，蔬菜都燉到很入味，醬汁鹹香中帶點蔬菜的甜味，直接吃也不會過鹹

▼這兩盤：蕈菇小點心、鮭魚小點心一上桌就被秒分食搶完XD 外表小而精緻，看著就好好吃！超愛鮭魚口味，一整塊鮭魚搭配下面的松露醬，最上方還有碎花生增添口感，層次很豐富。蕈菇炒過後本調味就很好吃！菇味香氣十足

▼另外還有青醬起司烤餅、墨西哥玉米脆片。附的醬料很多種有松露醬，凱撒醬，起司醬，泰式醬，不論搭配餅乾還是軟式法國麵包都很對味。

▼派對是絕對少不了墨西哥玉米脆片的呀！尤其沾上店家自製的泰式醬也太好吃了吧！香氣十足酸中帶點辣度又很開胃～這涮嘴的小東西好吃到我可以一人嗑光一整盒啦XD

▼青醬起司烤餅熱熱的吃真的超讚！表面鋪上滿滿的起司，奶味十足搭配青醬鹹香美味

▼最後當然要來個飯後水果盤呀！八種水果一次滿足，都切得好好的、擺盤也很美，光是看著就很有食慾。讓男友當比例尺就可以知道這水果拼盤真的份量很大、而且品項又很豐富耶

▼柳丁可以一口吃完全不用髒手超貼心！還有整條軟式法國麵包，直接吃不用沾醬就很香耶！生菜也很新鮮

整體食材真的都很新鮮、又美味。重點是環境很舒適又放鬆，而且包場就可以和朋友盡情吵鬧，超快樂！趁現在夏天到了來場夏日露營派對吧！

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【朱里昂法式廚房】資訊＆其他

IG：@julienkitchen

地址：台北市士林區國泰街三號（陽明山上近文化大學）

電話：(02)2365-3731

營業時間：11:00-20:00（週六日到21:00）

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