來到台灣溫泉天堂的北投，有什麼好玩、好吃的呢？離新北投捷運站走路不到10分鐘，就有許多北投景點、美食可以逛，來這可安排一日遊，除了有許多IG景點可以和情侶、朋友、家人一起打卡，還有免費溫泉可以泡腳，讓暖呼呼的泉水洗去你身上的疲勞，不可錯過的人氣打卡景點介紹，快來看這篇V妞的旅行推薦的北投旅遊懶人包！

新北投車站

出新北投捷運站後，就可以看到一個日式老車站－新北投車站，當時是因為興建捷運，而遭拆遷，在2017年的時候，重建這個當時的北投車站。 可以入內觀賞車站的建築工法、老照片！還有復古的剪票口，可以拍照唷！

北投溫泉博物館－北投國寶級的古蹟建築

另一個北投景點是北投溫泉博物館，前身為「北投公共浴場」，仿日本靜岡縣伊豆山溫泉浴場所興建，距今已經超過百年歷史，當時是東亞最大的溫泉公共浴場，在2018年10月已經整修完畢，重新開館囉！

來到北投，一定要來參觀這座古色古香的紅磚日式建築，除了可以了解北投溫泉的文化與歷史外，也可以作為你旅遊的休息站，坐在塌塌米上，賞著窗外美景，吹吹風、聊聊天，是個很愜意的地方。（推薦：）

北投圖書館－全球最美25座公立圖書館

曾被美國Flavorwire.com評選為「全球最美25座公立圖書館」之一，就在北投溫泉博物館旁，是台灣第一座「綠建築圖書館」，坐落於綠意盎然的北投公園內，外觀的建築設計很有特色，整座建築宛如藝術品！

梅庭

這裡曾經是「當代草聖」于右任先生的避暑別館，于右任是與台灣人生活最緊密的書法家，在台灣到處可以見到他的書法，像是大名鼎鼎的「鼎泰豐」、以及每個月都會收到「台灣電力公司」的帳單，以及「國父紀念館、東海大學」這些都是于右任先生所題。

北投公園露天溫泉（千禧湯）

除了去泡湯外，想用「銅板價」泡名湯嘛？北投公園露天溫泉（千禧湯）是北投泡湯最親民的選擇，距離新北投捷運站走路15分鐘就到，也很方便到達！ 北投公園露天溫泉浴池也稱為「千禧湯」，因為開放的時候，恰逢千禧年，環境以仿日式的建築設計，共有6座大眾池（4座溫泉池、2座冷水池），溫度控制在38-42度間，水來自地熱谷，是屬於青磺泉，能夠改善筋骨酸痛、促進新陳代謝，非常養生！

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